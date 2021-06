Les lauréats seront reconnus à l'événement « Prix honorifiques Catalyst 2021 » les 27 et 28 octobre.

TORONTO, le 15 juin 2021 /CNW/ - Catalyst a annoncé aujourd'hui que six dirigeants d'entreprise canadiens exceptionnels ont été nommés champions des Prix honorifiques Catalyst pour 2021. Ils ont tous contribué de façon transformationnelle à l'avancement de la cause des femmes et à la promotion de l'inclusion en milieu de travail, et ils sont des modèles de leadership inclusif au sein des entreprises canadiennes. Les champions recevront leurs prix à l'événement « Prix honorifiques Catalyst 2021 », une conférence virtuelle dynamique qui aura lieu les 27 et 28 octobre.

« Ces personnes remarquables ont fait preuve d'un leadership audacieux et intentionnel pour créer des milieux de travail où l'avancement de la cause des femmes et l'inclusion sont une priorité », a déclaré Lorraine Hariton, présidente-directrice générale de Catalyst. « Leurs efforts exemplaires, surtout pendant ces moments extraordinaires, sont un témoignage du pouvoir de ce qui est possible lorsque nous déployons nos efforts pour créer des environnements inclusifs où tous les employés se sentent engagés, acceptés et en mesure de connaître du succès. »



Les champions des Prix honorifiques Catalyst 2021 sont :



Dirigeant de société ou d'entreprise :



Evan Siddall, ancien président et chef de la direction, Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnalités du monde des affaires :

Lorraine Gray, directrice, Services aux stations, Hydro One

Bhushan Ivaturi, vice-président principal et directeur principal de l'information, Enbridge Inc.

Deland Kamanga , chef, Marchés mondiaux, BMO Marchés des capitaux

, chef, Marchés mondiaux, BMO Marchés des capitaux Alice Wong, vice-présidente principale et directrice principale des services corporatifs, Cameco



Leader en devenir :



Eguono Onoyovwi Omotayo, Directrice des produits, GRC d'entreprise, CIBC

« Nos champions de 2021 sont des modèles inspirants dont les actions ont eu un impact puissant sur la carrière des femmes dans l'ensemble des entreprises canadiennes », a déclaré Vandana Juneja, directrice générale, Canada, Catalyst. « Chacune de ces personnes a inspiré son organisation à accorder la priorité aux stratégies pour favoriser l'avancement de la cause des femmes et l'inclusion, et faire des progrès significatifs vers cet objectif. Nous les félicitons et les remercions pour leur travail acharné et leur engagement. »



Manuvie est le commanditaire présentateur de l'événement.



Depuis 2010, Catalyst a célébré chaque année les personnes qui font avancer la cause des femmes et qui favorisent des lieux de travail inclusifs dans les entreprises canadiennes. Les candidats sont évalués selon un processus rigoureux. Les Champions de 2021 illustrent les résultats de recherche de Catalyst reliant des milieux de travail diversifiés et inclusifs à l'innovation, à la capacité de dépassement des attentes de l'équipe, à la productivité et à des résultats commerciaux plus solides.

À propos des champions des Prix honorifiques Catalyst pour 2021 :



Evan Siddall (champion de la catégorie Dirigeant de société ou d'entreprise) est un défenseur passionné de l'inclusion et de la diversité, défendant les progrès au sein de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et au-delà. Son engagement envers l'équité et l'inclusion des genres a été transformationnel, ce qui a entraîné une augmentation de la proportion de femmes dirigeantes de 27 % à 61,5 % et de femmes dans le bassin de dirigeants de la SCHL de 31 % à 53 %, et a permis d'obtenir un engagement de l'organisation visant à augmenter la représentation des employés noirs, autochtones et de couleur à 30 % d'ici 2025. Ayant une réputation de dirigeant passionné et courageux, Evan a toujours défendu avec vigueur l'inclusion, l'établissement d'objectifs et la publication de ces derniers pour assurer la responsabilisation. Il s'engage également à apporter du soutien en rencontrant régulièrement des groupes à la recherche d'équité pour comprendre les réalités de leurs expériences et la manière dont il peut mieux les soutenir. Les efforts novateurs et inébranlables d'Evan pour favoriser des lieux de travail inclusifs en font un modèle pour les dirigeants d'entreprise partout dans le monde.

Lorraine est une défenseure inlassable des gens; elle est passionnée par l'ingénierie, en particulier, et prend à cœur l'encouragement et le soutien des femmes dans le cadre de leur recherche de postes non traditionnels. Elle démontre cela grâce à son leadership et son soutien de longue date au sein du groupe de ressources pour employés « Women in Trades, Technology, and Engineering » (Femmes dans les métiers, la technologie et l'ingénierie) d'Hydro One, dont elle est membre fondatrice. Elle est également membre du comité de direction du partenariat « Women in Engineering » (Femmes en ingénierie) d'Hydro One. Elle agit également à titre d'ingénieure en résidence de la Ontario Tech University, soutenant leur programme « Women in Engineering ». En 2020, Lorraine a été reconnue comme étant l'une des 100 femmes les plus influentes au Canada par Women's Executive Network.

Lorraine est une défenseure inlassable des gens; elle est passionnée par l'ingénierie, en particulier, et prend à cœur l'encouragement et le soutien des femmes dans le cadre de leur recherche de postes non traditionnels. Elle démontre cela grâce à son leadership et son soutien de longue date au sein du groupe de ressources pour employés « Women in Trades, Technology, and Engineering » (Femmes dans les métiers, la technologie et l'ingénierie) d'Hydro One, dont elle est membre fondatrice. Elle est également membre du comité de direction du partenariat « Women in Engineering » (Femmes en ingénierie) d'Hydro One. Elle agit également à titre d'ingénieure en résidence de la Ontario Tech University, soutenant leur programme « Women in Engineering ». En 2020, Lorraine a été reconnue comme étant l'une des 100 femmes les plus influentes au Canada par Women's Executive Network.

Bhushan Ivaturi (champion de la catégorie Personnalité du monde des affaires) est un défenseur de longue date de l'inclusion et de la diversité. En tant que directeur principal de l'information et vice-président principal des services de technologie et d'information (STI) chez Enbridge, l'influence de Bhushan a permis aux STI de dépasser les normes de référence de l'industrie en matière d'inclusion des femmes dans tous les niveaux d'emploi, à une exception près, ce qui comprend la promotion des femmes à des postes de direction essentiels. Bhushan a lancé le programme « Women in Technology » (WIT) (Femmes en technologie) chez Enbridge, qui est en train de bâtir un solide bassin de talents pour tous les niveaux de postes de direction et est conçu pour la durabilité. Il est également un commanditaire actif pour des groupes de ressources pour employés comme FEMINEN (FEMales IN ENgineering) (Femmes en ingénierie) qui favorise l'engagement, l'attraction et le maintien en poste de femmes qui travaillent dans des fonctions scientifiques et d'ingénierie chez Enbridge. Bhushan a contribué à faire passer la diversité et l'inclusion dans les STI à un niveau record, ce qui comprend la création d'une équipe de direction qui est 67 % diversifiée et 100 % diversifiée au niveau de vice-président. Connu pour avoir favorisé des discussions ouvertes sur la diversité et l'inclusion, il est un mentor actif qui parle d'un véritable leader inclusif.

Deland Kamanga (champion de la catégorie Personnalité du monde des affaires) est un haut dirigeant accompli qui se passionne profondément pour l'avancement de la diversité, de l'équité et de l'inclusion en milieu de travail, dans l'industrie et dans la société. En tant que chef des marchés mondiaux chez BMO Marchés des capitaux, Deland donne l'exemple en encourageant les hauts dirigeants à devenir des défenseurs de l'inclusion et de l'équité et en mettant chaque employé au défi d'incarner ces mêmes valeurs. Deland est un membre actif du comité de leadership de BMO pour la diversité, l'équité et l'inclusion, coprésident du comité directeur de la diversité de BMO Marchés des capitaux, coprésident du conseil consultatif pour les employés noirs et latinos de la BMO et cadre responsable du GRE du Black Professionals Network (Réseau professionnel des employés noirs) du Canada de BMO. Grâce à ses conseils, BMO Marchés des capitaux a amélioré les programmes et les politiques qui favorisent une culture plus inclusive, y compris les stages de retour, les congés parentaux et les procédures d'embauche qui touchent directement les femmes. Son championnat de DEI a mené à une présence accrue de femmes à tous les niveaux des marchés mondiaux et à un plus grand nombre de femmes ayant le potentiel d'occuper des postes de direction dans l'ensemble de l'entreprise. Les contributions de Deland s'étendent à la communauté en tant que membre du conseil d'administration de la Fondation Jackie Robinson et de Women in Capital Markets (Femmes dans les marchés financiers) et au conseil d'administration de l'hôpital Sick Kids.

Alice Wong (championne de la catégorie Personnalité du monde des affaires) est une dirigeante influente et respectée qui remet en question le statu quo en posant des questions difficiles et en favorisant l'équité et le progrès. En tant que vice-présidente principale et directrice principale des services corporatifs chez Cameco, l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de carburant requis pour dynamiser un monde où l'air est pur, elle est une championne inlassable de l'avancement de la cause des femmes dans une industrie dominée par les hommes. Sous sa direction, Cameco a augmenté la représentation des femmes au sein de sa main-d'œuvre entre 2014 et 2020, malgré une réduction de la main-d'œuvre de plus de 35 % au cours de cette même période. Pendant cette période difficile, Alice a travaillé avec l'équipe de la direction de Cameco pour s'engager à faire progresser et à maintenir en poste les femmes, augmentant ainsi la représentation globale des femmes de 23 % à 25 % et leur représentation au niveau de la direction de 15 % à 25 %. En plus de ses efforts pour défendre la cause des femmes, Alice a dirigé les premières ententes de collaboration avec les communautés autochtones de Cameco, aidant l'organisation à devenir l'un des plus importants employeurs industriels des peuples autochtones au Canada. Elle est un véritable modèle de leadership inclusif.

Eguono Onoyovwi Omotayo (championne de la catégorie Leader en devenir) est une dirigeante visionnaire qui inspire les autres avec sa passion et son engagement à bâtir des équipes inclusives et concentrées sur les objectifs. Eguono détient à la fois un diplôme en ingénierie et une maîtrise en administration des affaires. Elle met à profit son expertise en tant que directrice des produits et directrice des relations avec la clientèle d'entreprise (DRCE) à CIBC. En tant que femme noire dans le secteur des STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), elle est très consciente du pouvoir de la représentation et du mentorat en temps opportun et elle fait la promotion de pratiques de talents inclusifs en milieu de travail. Eguono a été conférencière vedette au sommet mondial « Move the Dial » de 2018, qui fait la promotion des femmes dans le domaine de la technologie, elle a fondé TEO Consulting, une entreprise d'encadrement professionnel, et elle a été mentore bénévole pour RYFC et RISE, des organismes qui soutiennent les jeunes dans leur carrière et le cadre du démarrage de leur entreprise. Eguono est mariée et a un enfant de trois ans. Elle aime par-dessus tout passer du temps en famille.

Les commanditaires des Prix honorifiques Catalyst pour 2021 :

Commanditaire présentateur : Manuvie

Commanditaires des journées : Accenture Canada, La Banque de Montréal (BMO)

Autres commanditaires et partenaires : Bridgeable, La Banque CIBC, La Banque HSBC Canada, Shaw Communications Inc., Starbucks, et Uber for Business

À propos de Catalyst

Catalyst est une organisation mondiale à but non lucratif qui travaille avec certains des PDG les plus reconnus et des entreprises de premier plan aux fins de créer des milieux de travail où les femmes peuvent rayonner. Fondé en 1962, Catalyst suscite le changement au moyen d'une recherche pionnière, d'outils pratiques et de solutions éprouvées qui accélèrent l'avancement des femmes vers le leadership, parce que le progrès des femmes est un progrès pour toutes et tous.



À propos des Prix honorifiques Catalyst

Les Prix honorifiques Catalyst reconnaissent les modèles exceptionnels qui accélèrent les progrès pour les femmes en milieu de travail. Lancés au Canada en 2010, les Prix honorifiques ont récompensé 60 personnes exceptionnelles qui représentent la norme d'excellence en matière de leadership inclusif.

