TORONTO, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Sarah Nurse, attaquante vedette des Scepters de Toronto et athlète olympique à deux reprises, et Teresa Resch, présidente de la WNBA Toronto, seront conférencières principales dans le cadre d'une discussion au coin du feu lors de la conférence et du souper des Prix honorifiques Catalyst 2024, le 7 octobre. Elles aborderont les défis particuliers, les disparités entre les genres et les obstacles systémiques en athlétisme qui ont entravé l'équité dans les sports féminins. Les Prix honorifiques Catalyst sont animés par Catalyst , l'organisme sans but lucratif mondial qui promeut l'équité entre les genres et l'inclusion en milieu de travail, à Toronto et en ligne, pour un public mondial.

Mme Nurse est une joueuse de hockey professionnelle pour l'équipe féminine nationale canadienne et la franchise torontoise de la Ligue professionnelle de hockey féminin, les Scepters de Toronto. Elle a remporté l'or et l'argent olympiques et est trois fois championne mondiale de la Fédération internationale de hockey sur glace. Hors de la patinoire, Mme Nurse est entrepreneure et défenseure. Étant l'une des seules femmes de couleur dans un sport dominé par les hommes, sa voix la place au premier plan en matière de diversité et d'inclusion dans le monde du hockey.

Mme Resch est la première présidente de la franchise torontoise de la WNBA, qui commencera à jouer au cours de la saison 2026. Elle est pionnière du développement du basketball à l'échelle mondiale depuis près de 20 ans. Pendant 11 saisons, elle était responsable en chef des Raptors de Toronto, mettant le basketball à l'avant-garde du sport canadien.

Parmi les autres séances et conférencier.ère.s qui viennent d'être annoncé.e.s pour la conférence :

Démystifier les préjugés de l'IA : habiliter les milieux de travail canadiens grâce à l'IA équitable , avec une conversation avec des PDG de premier plan, animée par David Morgenstern , PDG d'Accenture Canada.

, avec une conversation avec des PDG de premier plan, animée par Innovatrices émergentes : les femmes qui mènent la charge en STIM, en technologie et en métiers, une séance axée sur des récits et des exemples réels des effets positifs du recrutement et du développement des femmes dans des domaines dominés par les hommes, en particulier dans les industries de première ligne, animée par Linda Hasenfratz , PDG de Linamar.

une séance axée sur des récits et des exemples réels des effets positifs du recrutement et du développement des femmes dans des domaines dominés par les hommes, en particulier dans les industries de première ligne, animée par Un appel à l'action : réconciliation et inclusion autochtones en milieu de travail, un examen du paysage actuel de la représentation autochtone au sein de la main-d'œuvre canadienne et une exploration de stratégies de réconciliation et d'inclusion significatives dans le milieu de travail.

Catalyst reconnaîtra également neuf dirigeant.e.s d'entreprise canadien.ne.s qui ont été nommé.e.s champion.ne.s des Prix honorifiques Catalyst pour 2024. Chacune de ces personnes a grandement contribué à accélérer l'avancement des femmes en favorisant l'inclusion en milieu de travail.

Lancé au Canada en 2010, Catalyst rend hommage à ceux et celles qui sont figure d'exemples à suivre exceptionnel.le.s en raison de leurs pratiques de leadership inclusives. Chaque année, ces employé.e.s sont nommé.e.s par des collègues et des dirigeant.e.s au sein de leur organisation. Les décisions définitives sont rendues par une équipe de sélection composée d'expert.e.s de Catalyst.

La conférence et le souper des Prix honorifiques Catalyst 2024 auront lieu en personne au Fairmont Royal York à Toronto et en ligne. Le thème de cette année, « L'effet Catalyst », est un appel à l'action pour s'engager collectivement à la diversité, à l'équité et à l'inclusion. Il est attendu que des centaines de professionnel.le.s provenant de sociétés internationales, de cabinets professionnels, de gouvernements, d'ONG et d'établissements d'enseignement assisteront à la conférence, commanditée par le Groupe Banque TD, et au souper, présidé par Canada Vie.

Manuvie est le commanditaire Platine 2024. Le Groupe Banque TD et Canada Vie sont des commanditaires Or. Accenture, Linamar, BMO et la Banque Scotia sont des commanditaires Argent. Air Canada, Deloitte, Edward Jones, Element Fleet Management, Johnson and Johnson et Shell Canada Limited sont des commanditaires Bronze.

Les forfaits de billets et les billets individuels sont maintenant en vente pour la conférence et le souper.

À propos de Catalyst

Catalyst est une organisation mondiale à but non lucratif appuyée par plusieurs des PDG les plus puissants du monde et avec des entreprises de premier plan pour aider à créer des lieux de travail qui fonctionnent pour les femmes. Fondée en 1962, Catalyst suscite le changement au moyen d'une recherche pionnière, d'outils pratiques et de solutions qui accélèrent l'avancement des femmes vers le leadership, parce que le progrès des femmes est un progrès pour toutes et pour tous.

