Six auteurs canadiens, finalistes du Prix Giller de la Banque Scotia 2019

Le jury de cette année, qui est formé des auteurs canadiens Donna Bailey Nurse et Randy Boyagoda (président du jury), du dramaturge canadien José Teodoro , de l'auteure écossaise d'origine sierra-léonaise Aminatta Forna et de l'auteur américain d'origine bosniaque Aleksandar (Sasha) Hemon , a évalué les 117 œuvres soumises initialement, en a retenu 12 dans sa première sélection (annoncée le 3 septembre à St. John's, Terre-Neuve) et annonce aujourd'hui les six finalistes choisis.

Voici donc les finalistes du Prix Giller de la Banque Scotia 2019 :



David Bezmozgis pour son recueil de nouvelles intitulé Immigrant City, publié par HarperCollins Publishers Ltd.;

Megan Gail Coles pour son roman Small Game Hunting at the Local Coward Gun Club, publié par House of Anansi Press;

Michael Crummey pour son roman The Innocents, publié par Doubleday Canada;

Alix Ohlin pour son roman Dual Citizens, publié par House of Anansi Press;

Steven Price pour son roman Lampedusa, publié par McClelland & Stewart;

Ian Williams pour son roman Reproduction, publié par Random House Canada.

Lisez les citations du jury pour chacun des auteurs finalistes.



Les œuvres des finalistes au Prix Giller de la Banque Scotia 2019 sont accessibles aux Canadiens qui ne peuvent lire les imprimés par le truchement du Réseau national de services de bibliothèque équitables (nnels.ca/fr) et du Centre d'accès équitable aux bibliothèques (celalibrary.ca/fr).

CBC est heureuse d'annoncer que le gala du Prix Giller aura lieu le 18 novembre prochain et sera animé par Jann Arden, compositrice-interprète lauréate d'un prix Juno, réalisatrice, actrice et auteure. Elle a remporté huit prix Juno et écrit quatre livres, dont Falling Backwards (2011) et Feeding My Mother (2017). Elle est aussi la vedette de Jann, l'une des comédies télévisées les plus populaires au Canada. Par ailleurs, elle a été intronisée au Temple de la renommée de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).



La cérémonie de remise du Prix Giller de la Banque Scotia 2019 sera diffusée en direct sur les ondes de CBC le lundi 18 novembre à 21 h, heure de l'Est (23 h 30, heure de l'Atlantique/minuit, heure de Terre-Neuve). Elle sera en outre retransmise en direct à partir de 21 h (HE) sur cbcbooks.ca et CBC Gem. La remise de prix fera aussi l'objet d'une émission spéciale sur CBC Radio One à 21 h (22 h, heure de l'Atlantique et 22 h 30, heure de Terre-Neuve), animée par Shelagh Rogers de l'émission The Next Chapter et par Jael Richardson, chroniqueuse de l'émission Q.

Citations

« La fiction se porte mieux que jamais au Canada, comme en témoignent les finalistes de cette année. Ces six ouvrages fascinants et captivants valent la peine d'être lus, par le plus grand nombre! Ces auteurs méritent amplement de figurer parmi les finalistes du Prix Giller de la Banque Scotia de cette année. »

- Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia

« La Banque Scotia est fière d'être commanditaire en titre du Prix Giller de la Banque Scotia depuis 2005 et nous sommes ravis de continuer à soutenir cette célébration de l'excellence de la littérature canadienne. La Banque Scotia appuie depuis longtemps les arts et la culture au Canada. Nous croyons fermement que les arts enrichissent les collectivités et permettent au talent spectaculaire de tout le pays de s'exprimer. Nous félicitons tous les finalistes du Prix Giller de la Banque Scotia 2019, car ils sont des auteurs remarquables. »

- John Doig, vice-président à la direction, Distribution - Services aux particuliers, Banque Scotia

« Je suis absolument ravie d'animer la cérémonie de remise du Prix Giller de la Banque Scotia cette année! J'ai toujours lu dans ma vie et les mots ont littéralement forgé ma carrière. Je suis honorée de jouer mon petit rôle dans cette importante célébration de nos brillants auteurs canadiens. »

- Jann Arden, animatrice du gala Prix Giller de la Banque Scotia 2019



Encore cette année, nous organisons Between the Pages, une tournée de lectures en compagnie des finalistes de 2019.



Cet événement, Between the Pages: An Evening with the Scotiabank Giller Prize Finalists, vous fait découvrir l'esprit des auteurs, leur processus de création. Tous les lieux de la tournée sont accessibles en fauteuil roulant, et un interprète de l'American Sign Language (ASL) sera sur place.

Voici les arrêts prévus de la tournée Between the Pages :

Ottawa - 16 octobre

16 octobre Halifax - 18 octobre

18 octobre Vancouver - 21 octobre

21 octobre Winnipeg - 23 octobre

23 octobre Toronto - 28 octobre

28 octobre New York - 30 octobre

Pour en savoir plus sur la tournée Between the Pages, consulter le site www.scotiabankgillerprize.ca/between-the-pages.

Air Canada est le transporteur officiel et exclusif du Prix Giller de la Banque Scotia 2019. Lors de la tournée Between the Pages, Air Canada assurera donc le déplacement des finalistes au Canada et aux États-Unis.

À propos du prix Giller

Le prix Giller, fondé par Jack Rabinovitch en 1994, souligne chaque année l'œuvre des plus brillants auteurs de fiction canadiens d'expression anglaise. En 2005, le prix s'est associé à la Banque Scotia, qui a quadruplé la valeur des prix : 100 000 $ vont au meilleur roman ou recueil de nouvelles, et 10 000 $ sont remis à chacun des finalistes. Le prix a été baptisé ainsi à la mémoire de la journaliste littéraire Doris Giller par son mari, l'homme d'affaires torontois Jack Rabinovitch, qui est décédé en août 2017.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de Radio-Canada/CBC

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous proposons également du contenu en espagnol, en arabe et en chinois, en plus des deux langues officielles, par l'entremise de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

Nos commanditaires

À propos d'Audible, Inc.

Audible, Inc., une filiale d'Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), est le plus important créateur et distributeur de livres audio au monde et offre aux personnes curieuses et occupées une nouvelle façon d'enrichir leur vie, tous les jours. Son catalogue comprend plus de 400 000 programmes audio proposant des expériences dynamiques en tous genres. Qu'il s'agisse de balados originaux, de grands classiques ou des plus récents best sellers, Audible propose des récits remarquables qui divertissent, inspirent et informent des millions d'auditeurs partout dans le monde. Tout est plus facile quand on écoute. Consultez Audible.ca et suivez-nous sur Instagram @audible_ca et Facebook @audiblecanada.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, pour plus de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de passagers en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 62 aéroports au Canada, 54 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a également nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord en 2019. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez le site aircanada.com/media, suivez @AirCanada on Twitter et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

À propos de Cineplex

Chef de file dans le secteur du divertissement et des médias, Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. En tant qu'exploitant de salles de cinéma le plus important et le plus innovateur au Canada, Cineplex accueille chaque année plus de 70 millions d'invités dans son réseau de cinémas et de complexes de divertissement répartis d'un océan à l'autre. Cineplex exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), du service alimentaire, de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Player One Amusement Group), de même qu'une plateforme de sports électronique destinée aux joueurs passionnés dotés d'un esprit de compétition (WorldGaming. Pour en apprendre davantage, consultez Cineplex.com ou téléchargez l'application Cineplex.

