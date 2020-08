Situation critique pour l'industrie forestière sur la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - Unifor demande l'intervention du gouvernement du Québec, et ce le plus rapidement possible afin de sauver l'industrie forestière sur la Côte-Nord. Pour cette région, ce secteur d'activité représente environ 1000 emplois directs de qualités. À cela s'ajoutent plus de 3000 mille emplois indirects dans une région où l'emploi est déjà très affecté par la pandémie actuelle.

Le 28 mars dernier, l'entreprise Résolu a procédé à la mise à pied de tous les salariés de sa papetière de Baie-Comeau, ce qui représente environ 260 salariés, membres des sections locales 352 et 375 d'Unifor. Cette mise à pied indéterminée était due à la chute libre du marché du papier journal. Deux semaines plus tard, l'entreprise Arbec avise les représentants d'Unifor que la récolte du bois en forêt est suspendue de façon indéterminée, ce qui a pour effet de mettre à pied 180 salariés additionnels, membres de la section locale 2850 d'Unifor. Quelques semaines plus tard, Résolu prend la décision à son tour de ne pas débuter la saison de récole du bois en forêt, occasionnant la mise à pied de 160 salariés, membres de la section locale 26A.

« Nous sommes très préoccupés pour l'avenir de l'industrie forestière qui est primordiale pour la région de la Cote-Nord. » déclare Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Le 4 aout dernier, en lien direct avec l'arrêt des opérations de la papetière de Résolu à Baie-Comeau, la haute direction d'Arbec de l'usine de sciage de Port-Cartier a avisé Unifor du licenciement collectif de tous ses salariés à partir du 24 octobre 2020, ce qui ajoutera 140 salariés mis à pied, membres de la section locale 28Q d'Unifor.

La direction d'Arbec invoque l'impossibilité pour eux d'écouler leurs résidus de sciage soit la sciure, les copeaux et les écorces, qui sont habituellement utilisés à la papetière Résolu de Baie-Comeau, et qui a pour résultat d'assurer la poursuite des opérations de sa scierie de Port-Cartier.

Le directeur québécois d'Unifor Renaud Gagné est intervenu à plusieurs reprises auprès du ministre des Forets de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour afin que tous les efforts soient mis de l'avant et que des actions concrètes soient posées rapidement afin de sauver les emplois dans cette industrie. Unifor est également intervenu directement auprès du premier ministre Francois Legault pour lui signaler l'urgence de l'intervention du gouvernement dans ce dossier.

« Le gouvernement du Québec doit agir rapidement dans ces deux dossiers pour éviter la mort de cette industrie sur la Côte-Nord. L'avenir de ce secteur passera obligatoirement par des investissements majeurs aux deux endroits. » déclare Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

« Pour la papetière de Baie-Comeau, on doit explorer toutes les avenues possibles, même envisager une conversion d'une machine s'il le faut pour produire de nouveaux créneaux en émergences dans le monde des pâtes et papiers, et aussi s'assurer que tous les moyens ont été mis de l'avant pour cibler des clients potentiels pour le marché de la pâte pour produits alimentaires qui est en forte progression. Pour ce qui est de l'usine de Port-Cartier, et bien la réalisation du projet de complexe intégré que l'entreprise souhaite mettre de l'avant et qui solutionnerait la problématique des résidus pour cette scierie et par le fait même, la création de plus de 100 emplois. » argumente le directeur québécois d'Unifor.

Par contre, Unifor est d'avis que tout engagement financier par le gouvernement du Québec dans ces deux établissements industriels doit forcément passer par un engagement des deux entreprises à créer et à maintenir les emplois actuels et ainsi perpétuer et développer un avenir forestier pour cette région.

