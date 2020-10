Situation au Haut-Karabakh - L'opposition officielle condamne les violences

MONTRÉAL, le 4 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'opposition officielle joint sa voix à celles de Mme Nicole Ménard, députée de Laporte et porte-parole libérale en matière de relations internationales et de francophonie, et de Mme Christine St-Pierre, députée de l'Acadie, pour condamner les violences qui ont lieu et qui coûtent la vie à des personnes innocentes au Haut-Karabakh. La situation actuelle est très préoccupante en raison d'un conflit géopolitique important qui secoue la région avec des épisodes meurtriers.

L'opposition officielle réitère son soutien à la communauté arménienne québécoise qui est affligée par les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, au sujet du Haut-Karabakh. Beaucoup de Québécois issus de cette communauté s'inquiètent pour leurs proches en raison de ce conflit dénoncé par le Conseil de sécurité des Nations Unies et par de nombreux chefs d'État qui ont appelé à un cessez-le-feu et une reprise des négociations.

« Nous condamnons ces violences et appelons le gouvernement Legault et sa ministre des Relations internationales à réagir à la situation de crise, d'escalade des tensions et violences qui ont lieu en ce moment dans la région du Haut-Karabakh. En tant que membre de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) tout comme l'Arménie, le Québec se doit de réagir face à la violence dans la région, qui a repris le 27 septembre dernier et qui a causé la mort de plusieurs centaines de personnes dont des civils ».

Mme Nicole Ménard, députée de Laporte et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales.

Mme Christine St-Pierre, députée de l'Acadie.

