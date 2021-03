Situation au CHSLD Saint-Laurent : une commission d'enquête publique s'impose

QUÉBEC, le 5 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Opposition officielle a pris connaissance de l'article du Devoir qui relatait plusieurs faits troublants qui se sont déroulés à l'unité psychiatrique du CHSLD Saint-Laurent à Montréal. Les histoires rapportées sont accablantes et extrêmement choquantes. La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, doit faire la lumière sur cette situation, rassurer le personnel et les usagers. Voici, encore une fois, la démonstration claire qu'une commission d'enquête publique s'impose.

« Je suis extrêmement perturbée par les faits rapportés et mes pensées vont aux usagers, à leurs familles et au personnel. Certains ont vécu des situations ignobles et répréhensibles. Il faut absolument faire toute la lumière sur cette histoire. Le Parti libéral du Québec demande depuis des mois à la CAQ de lancer une commission d'enquête publique sur l'ensemble de la crise. Je pense que nous faisons face à une nouvelle situation qui s'ajoute à la longue liste des événements tragiques survenus depuis le début de la pandémie. »

Monique Sauvé, députée de Fabre et porte-parole de l'opposition officielle pour les Aînés.

« Le CHSLD Saint-Laurent est dans ma circonscription. J'ai été choquée de constater tout ce qui s'est passé dans cet établissement dans les dernières semaines. Ces gens sont vulnérables et ont besoin de soutien, non pas de contention. Il faut faire la lumière sur cette situation rapidement. Une commission d'enquête publique, et vite ! »

Christine St-Pierre, députée d'Acadie.

