SIT-IN POUR LE TRANSPORT EN COMMUN LE 2 FÉVRIER

TIOHTIÀ:KE, QC (MONTREAL), le 1er févr. 2025 /CNW/ - Les groupes Mères au front Montréal, l'ACEF du Nord de Montréal, Écologie populaire et La Planète s'invite au Parlement organisent un sit-in ce dimanche à 11h30 devant le bureau de François Legault, au 770 Sherbrooke Ouest, afin de revendiquer le droit à la mobilité durable et à un réseau de transport en commun public et accessible. Cet événement, auquel plusieurs centaines de personnes sont attendues, s'inscrit dans une série d'actions citoyennes pour réclamer du gouvernement un changement de cap complet en matière de transport au Québec.

En effet, la province accuse un retard important en matière d'accessibilité et de financement du transport collectif, en ville comme en région. Pourtant, tout le monde gagnerait à avoir un meilleur réseau. Plus économe, respectueux de l'environnement, sécuritaire et juste, le transport collectif est un incontournable pour la transition socioécologique et l'économie du Québec. En refusant de financer le transport en commun à la hauteur des besoins, le gouvernement prive la population d'alternatives accessibles et abordables à l'auto.

Une prise de parole de la professeure Catherine Morency, une prestation de l'humoriste Colin Boudrias, de la soupe chaude, un slam et de la danse réchaufferont les participant•es, qui marcheront ensuite jusqu'au bureau de la ministre Geneviève Guilbault, au 500 René-Lévesque Ouest.

« Ce que nous voulons, c'est que le transport collectif soit reconnu comme un service public et essentiel au même titre que l'éducation et la santé, sans contrainte de rentabilité économique. L'urgence climatique exige que des options viables et écologiques soient mises sur pied aussitôt que possible à travers le Québec. »

Isabelle Sénécal, membre de Mères au front Montréal

« Se déplacer est un droit. À l'ACEF, on rencontre tous les jours des personnes dont ce droit est bafoué parce qu'elles n'ont tout simplement pas l'argent pour se payer des titres de transport. Comment voulez-vous que ces personnes aillent à l'épicerie ou à la banque alimentaire, chez le médecin, à l'école, au travail, voir leur famille? Privées de ce droit, elles sont mises au ban de la société. »

Dominique Gagnon, conseillère budgétaire à l'ACEF du Nord de Montréal

« On ne peut pas se contenter d'électrifier le parc automobile et appeler ça une transition écologique. C'est largement insuffisant, d'autant plus que les véhicules électriques engendrent leur propre lot de problèmes environnementaux. Une véritable transition exige de placer la justice sociale et le transport en commun au centre des priorités gouvernementales. »

Nasrine Abdi Ismail, membre d'Écologie populaire

« Alors que le transport génère 45% de nos émissions de GES, au Québec on mise tout sur la voiture : 70% des investissements en transport sont consacrés au transport routier, contre 30% pour le transport collectif. Pourtant, il est démontré que les investissements en transport collectif génèrent des retombées économiques 3 fois supérieures à celles des routes, en plus de réduire les coûts sociaux, notamment en santé. »

Francis Waddell, membre de La Planète s'invite au Parlement

Écologie populaire est un groupe citoyen misant sur la communication et l'action stratégique afin de promouvoir la décroissance au Québec. Sa campagne principale actuelle porte sur le transport en commun.

La Planète s'invite au Parlement forme une coalition citoyenne bénévole, indépendante et non partisane. Son objectif est de forcer nos gouvernements à répondre immédiatement à l'urgence climatique et de redonner à la population de l'espoir.

Mères au front est un mouvement pancanadien décentralisé et diversifié qui rassemble des mères, des grands-mères, et tous ceux et celles qui souhaitent protéger l'avenir des enfants. Leurs actions sont propulsées par le désir profond d'agir sur différents fronts pour protéger les générations futures et la vie sur terre face à l'urgence climatique et la dégradation des écosystèmes. Mères au front - Montréal est le groupe local de Montréal.

L'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) du Nord de Montréal est un organisme communautaire autonome qui intervient dans le domaine de l'éducation à la consommation. Afin d'améliorer les conditions de vie des citoyennes et des citoyens et d'augmenter leur esprit critique face à la société de consommation, elle offre des activités collectives et des services individuels tout en luttant solidairement avec les acteurs de la communauté pour une plus grande justice sociale.

Lien pour les photos et vidéos : Presse

SOURCE Écologie populaire

Contact média : Noah Boisjoli-Jebali, 438-391-7796; Contact courriel : France Duquette, [email protected]