/R E P R I S E -- Grande manifestation et performances artistiques - Aujourd'hui dès 13h à la Place de citoyenneté àRouyn-Noranda/

ASSEZ C'EST ASSEZ

MONTRÉAL, le 13 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui dès 13h, Rouyn-Noranda sera le cadre d'une mobilisation d'envergure pour réclamer un environnement sain et une meilleure qualité de l'air. Ce rassemblement, initié par les Mères au front de Rouyn-Noranda et leurs allié·es, a pour but de rappeler que tant qu'une région du Québec est sacrifiée, c'est toute la population qui est concernée.

Des performances artistiques puissantes et des actions symboliques marqueront la marche, avec des artistes et personnalités comme Ève Landry, Alexandre Castonguay, Anaïs Barbeau-Lavalette, Laure Waridel, Steve Gagnon et Véronique Côté. Une performance musicale de Chloé Lacasse accompagnera des témoignages poignants de résidents de la zone tampon.

13h00 : Départ de la marche - Place de la citoyenneté à Rouyn-Noranda

13h40 : Prises de parole - Bureau du député

14h10 : Performance de la troupe de danse Copper Crib - Coin Principale et Terminus

14h35 : Prestation musicale de Chantal Archambault - Devant le centre d'oncologie

14h50 : Prises de parole - Aréna Dave Keon (coin 9e rue et Murdoch)

15h10 : Prise de parole d'Alexandre Castonguay - Coin 9e et Matapédia

15h30 : Performances et prises de parole avec Anaïs Barbeau-Lavalette, Ève Landry, Laure Waridel, Véronique Côté, Steve Gagnon, Alexandre Castonguay, Chloé Lacasse et Mères au front - Coin 9e et Portelance

À propos de mères au front

Avec plus de 30 groupes locaux dans les différentes villes et villages du Québec et au-delà, Mères au front est un mouvement décentralisé qui regroupe des milliers de mères, grand-mères et allié.es de tous les horizons politiques, économiques, professionnels et culturels. À travers leurs actions, elles demandent aux élu.es de mettre en place les mesures qui s'imposent pour protéger l'environnement dont dépend la santé et la sécurité de tous les enfants.

SOURCE Mères au Front

Pour informations et demandes d'entrevues: Rugicomm : Lucile Engrand, [email protected], 514.570.6361; Valérie Grig, [email protected], 514.812.3858