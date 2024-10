Grande manifestation et performances artistiques à Rouyn-Noranda le 13 octobre dès 13h!

MONTRÉAL, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Le 13 octobre, Rouyn-Noranda sera le cadre d'une mobilisation d'envergure pour réclamer un environnement sain et une meilleure qualité de l'air. Ce rassemblement, initié par les Mères au front de Rouyn-Noranda et leurs allié•es, a pour but de rappeler que tant qu'une région du Québec est sacrifiée, c'est toute la population qui est concernée.

Malgré l'autorisation ministérielle de 2023, la norme nationale sur les émissions d'arsenic de 3 ng/m3 n'est toujours pas respectée à Rouyn-Noranda. Actuellement, la Fonderie Horne n'est tenue que de réduire progressivement ses émissions à 15 ng/m3, soit cinq fois la norme. En attendant un plan concret, la population continuera d'être exposée à des niveaux dangereux de plusieurs contaminants, dont l'arsenic, le plomb, le cadmium, et le dioxyde de soufre. Ces substances, dont certaines sont des cancérigènes et neurotoxiques sans seuil, présentent des risques pour la santé à n'importe quelle dose.

Déroulement le 13 octobre

Des performances artistiques puissantes et des actions symboliques marqueront la marche, avec des personnalités comme Ève Landry, Alexandre Castonguay, Anaïs Barbeau-Lavalette, Laure Waridel, Steve Gagnon et Véronique Côté. Une performance musicale de Chloé Lacasse accompagnera des témoignages poignants de résidents de la zone tampon.

13h : Départ de la marche - Place de la citoyenneté à Rouyn-Noranda

14h : Prise de parole - Bureau du député

14h45 : Performance de la troupe de danse Copper Crib - coin Principale/Terminus

15h15 : Prestation musical de Chantal Archambault - devant le centre d'oncologie

15h30 : Prise de parole - Aréna Dave Keon (coin 9e rue et Murdoch)

15h45 : Prise de parole d'Alexandre Castonguay - 9e rue, environ au coin Chaudière

16h : Performance et prise de paroles avec Anaïs Barbeau-Lavalette, Ève Landry, Laure Waridel, Véronique Côté, Steve Gagnon, Alexandre Castonguay, Chloé Lacasse et Mères au front - Coin 9e et Portelance

C'EST UN RENDEZ-VOUS !

SOURCE Mères au Front

