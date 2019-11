Siskinds LLP annonce le dépôt d'une action collective en matière de valeurs mobilières contre Just Energy Group Inc.

(TSX: JE; NYSE: JE; ISIN: CA48213W1014; CUSIP: 48243W101)

TORONTO et LONDON, ON, le 12 nov. 2019 /CNW/ - Siskinds LLP a annoncé aujourd'hui le dépôt d'une action collective en matière de valeurs mobilières contre Just Energy Group Inc (« Just Energy »), son ancien PDG et directeur, Patrick McCullough, son directeur financier actuel, Jim Brown, et son vérificateur, Ernst et Young LLP (le « Recours »). Le Recours a été déposé le 8 novembre 2019.

Le demandeur, au nom de tous ceux qui ont fait l'acquisition d'actions ordinaires de Just Energy pour la période allant du 16 mai 2018 au 14 août 2019 inclusivement (la « Période visée par le recours »), cherche à obtenir des dommages et intérêts en raison des fausses déclarations alléguées contenues dans certains documents de divulgation continue de Just Energy, lesquels ont été publiés entre le 16 mai 2018 et le 1er août 2019.

Il est entre autres allégué dans le Recours que Just Energy a fait une déclaration inadéquate de l'existence et des risques identifiables spécifiques concernant des lacunes importantes en matière d'exploitation et de contrôle interne en lien avec ses activités au Texas et au Royaume-Uni. Il est allégué que ces lacunes ont finalement entraîné une sous-estimation importante des allocations de Just Energy pour les comptes douteux et les erreurs liées, lesquelles ont été corrigées par Just Energy le 14 août 2019 via la réaffirmation de ses états financiers pour le troisième trimestre de 2019 et l'exercice financier de 2019.

Il est allégué dans le Recours que les acquéreurs d'actions ordinaires de Just Energy au cours de la Période visée par le recours ont subi des dommages à la suite des déclarations inexactes alléguées. Sujet à certaines exclusions, le groupe proposé comprend toutes les personnes et entités, peu importe l'endroit où elles sont domiciliées, qui ont fait l'acquisition d'actions ordinaires de Just Energy au cours de la Période visée par le recours.

La demande dans le cadre de ce Recours est une demande en dommages et intérêts pour les pertes qui auraient été subies à la suite des déclarations inexactes alléguées de Just Energy. Le demandeur allègue que Just Energy, M. McCullough, M. Brown et Ernst & Young LLP sont responsables de ces pertes.

Les détenteurs individuels et institutionnels, actuels ou passés, d'actions ordinaires de Just Energy, lesquelles ont été acquises au cours de la Période visée par le recours, particulièrement le ou après le 6 février 2019, sont encouragés à communiquer avec Siskinds LLP.

Les demandes peuvent être adressées à :

Erika Provencher

Siskinds, Desmeules, Avocats, s.e.n.c.r.l.

Tél : (418) 694-2009

Courriel : erika.provencher@siskindsdesmeules.com

SOURCE Siskinds Desmeules s.e.n.c.r.l.