Nous reprenons le collier avec la ronde de qualification de la Coupe Stanley 2020, une programmation spéciale et toute l'action à travers la Ligue

TORONTO, le 27 juill. 2020 /CNW/ - SiriusXM Canada, le chef de file national du divertissement audio et le partenaire officiel de radio satellite de la LNHMD, a annoncé aujourd'hui la couverture complète de la saison 2019-2020 de la LNHMD, en commençant par la ronde de qualification de la Coupe Stanley 2020 jusqu'à la finale de la Coupe StanleyMD. Au moment du retour des joueurs sur la patinoire, SiriusXM NHL Network Radio™ (canal 91) offrira à ses abonnés partout en Amérique du Nord les meilleures discussions, analyses et descriptions en direct de tous les matchs, y compris les matchs préparatoires, à compter du mardi 28 juillet.

Pour donner le coup d'envoi à la nouvelle saison, le NHL Return to Play Preview Show sera présenté le vendredi 31 juillet (à 15 h, HE). Cette émission est animée par Steve Kouleas et Mick Kern, avec la participation spéciale de Kris Versteeg, ancien joueur de la LNH et gagnant de la Coupe Stanley. De plus, nous diffuserons une édition spéciale de The Fantasy Hockey Show animée par Boomer Gordon et Jake Hahn le 31 juillet (à 13 h, HE) afin d'aider les auditeurs à se préparer pour leurs pools des séries.

Tous les analystes réguliers seront de retour à temps plein, notamment l'ancien directeur général de la LNH Gord Stellick, Steve Kouleas, Scott Laughlin, Boomer Gordon et Mick Kern. Ces derniers seront accompagnés au quotidien des experts de la LNH Brian Burke, Bob McKenzie, Elliotte Friedman, Pierre LeBrun, Jeff Marek, Pierre McGuire, Mike Rupp et plusieurs autres. De plus, Bruce Boudreau, ancien entraîneur-chef des Capitals de Washington, des Ducks d'Anaheim et du Wild du Minnesota, présentera son analyse pendant les séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

La saison reprend officiellement le samedi 1er août avec un horaire chargé de trois parties. La station SiriusXM NHL Network Radio commencera sa diffusion en direct à 10 h (HE) avec une édition spéciale de Hot Stove animée par Ryan Paton, Dennis Bernstein et David Pagnotta qui mettront la table pour la première journée d'activités. L'action reprendra officiellement avec la présentation d'un duel entre les Rangers de New York et les Hurricanes de la Caroline (à midi, HE), suivi de la confrontation entre les Panthers de la Floride et les Islanders de New York (à 16 h, HE) et du match opposant les Canadiens de Montréal et les Penguins de Pittsburgh (à 20 h, HE). Les matchs préparatoires commenceront le 28 juillet (à 16 h, HE) et se poursuivront jusqu'au 30 juillet. Tous les matchs auront lieu au Scotiabank Arena de Toronto ou au Rogers Place d'Edmonton.

La programmation consacrée à la LNH de SiriusXM, y compris la diffusion des matchs et le canal SiriusXM NHL Network Radio en ondes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est accessible à nos abonnés de l'ensemble du pays à partir de leurs radios SiriusXM, au moyen de l'application Sirius XM et à la maison avec Alexa d'Amazon, l'Assistant Google ou tout autre outil de diffusion en continu qu'ils utilisent à la maison. La diffusion en français de tous les matchs des Canadiens de Montréal sera accessible par l'entremise d'Influence Franco (canal 174).

Pour plus d'information et pour consulter les calendriers hebdomadaires, visitez https://www.siriusxm.ca/fr/channels/siriusxm-nhl-network-radio/. Suivez SiriusXM NHL Network Radio sur Twitter et Facebook.

