SiriusXM Canada rapproche les fans de leurs artistes canadiens préférés grâce à la série de spectacles D'un océan à l'autre

Présentée en partenariat avec Live Nation Canada, la série en six parties sera lancée cet été.

TORONTO, le 23 juin 2021 /CNW/ - SiriusXM Canada, la plus importante entreprise de divertissement audio au pays, est heureuse d'annoncer la série de spectacles D'un océan à l'autre présentée par SiriusXM, une série virtuelle d'artistes canadiens offrant aux amateurs de musique des expériences virtuelles intimes mettant en vedette certaines des meilleures et des plus brillantes vedettes de la musique du pays. La série en six parties, qui débutera aujourd'hui et se poursuivra jusqu'en septembre, présentera des prestations musicales d'un éventail d'artistes aux genres différents provenant des quatre coins du pays, dont Ali Gatie (nominé aux prix JUNO), Elisapie (lauréate de prix JUNO), Charlotte Cardin (nominée aux prix JUNO), Roxane Bruneau, JP Saxe (lauréat de prix JUNO) et Émile Bilodeau.

SiriusXM Canada reconnaît depuis longtemps l'importance de l'industrie canadienne de la musique et continue d'accorder la priorité au soutien des talents locaux. « Nous savons que les amateurs de musique canadiens veulent se rapprocher des artistes qu'ils aiment », a déclaré Paul Cunningham, vice-président principal, Marketing, SiriusXM Canada. « Je suis fier de travailler avec une équipe formidable qui continue d'offrir des moments importants aux amateurs de musique, que ce soit en personne ou dans notre nouveau monde virtuel. » Grâce à des moments uniques comme D'un océan à l'autre, SiriusXM Canada continue de célébrer le talent canadien et de tirer parti de l'esprit et de l'énergie des concerts.

En tant que grand défenseur des artistes canadiens, nouveaux et établis, SiriusXM Canada s'engage à offrir aux artistes des occasions de tisser des liens avec leurs admirateurs et de poursuivre leurs passions musicales.

L'accès en continu aux spectacles D'un océan à l'autre sera automatiquement accordé aux fans qui s'engagent avec la course D'un océan à l'autre, un jeu d'arcade 8 bits créé par MLSE Digital Labs. Plus les fans jouent, plus ils ont de chances de gagner une rencontre virtuelle - pour eux-mêmes et cinq de leurs amis - avec l'artiste D'un océan à l'autre de leur choix. Les fans peuvent tester leurs compétences et accéder à la série de spectacles virtuels en jouant La course D'un océan à l'autre ici.

SiriusXM propose fièrement 19 chaînes au Canada, en français et en anglais. Sur celles-ci, plus de 160 000 heures d'émissions canadiennes sont diffusées chaque année pour tous les abonnés nord-américains. Pour savoir comment commencer à écouter vos artistes préférés sur SiriusXM Canada aujourd'hui, visitez siriusxm.ca/fr/facons-decouter .

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des balados, ainsi que des émissions de divertissement et des discussions exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules de toutes les grandes marques automobiles, sur les téléphones intelligents et autres appareils connectés de même qu'en ligne à siriusxm.ca/fr/.

Rejoignez SiriusXM Canada sur Facebook à facebook.com/siriusxmfranco, sur Twitter à @siriusxmfranco, sur Instagram à @siriusxmfranco et sur YouTube à youtube.com/siriusxmfranco.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par des détaillants partout au pays et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, la Musique SiriusXM pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation détaillé.

SiriusXM Canada a été désignée comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant douze années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour SiriusXM Canada : Jennifer Charlebois, Gestionnaire principale, Communications, 416 528-6678, [email protected]

Liens connexes

http://www.siriusxm.ca