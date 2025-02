Des étoiles montantes de la musique country de partout au Canada se disputent le titre convoité et un grand prix de 25 000 $

TORONTO, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, SiriusXM Canada, en partenariat avec l'Association de la musique country canadienne® (CCMA), a annoncé les huit demi-finalistes du concours Top of the Country 2025 de SiriusXM. Les huit meilleurs musiciens entrent maintenant en studio pour enregistrer des chansons originales avant que la compétition passe à un niveau supérieur. Les amateurs de musique country du Canada auront l'occasion de voter pour leurs artistes favoris et de choisir les trois finalistes. Une fois sélectionnés, ces derniers se produiront sur certaines des plus grandes scènes canadiennes. Bien que le concours offre des occasions qui définissent la carrière de plusieurs artistes talentueux, un seul d'entre eux remportera le titre tant convoité de gagnant du concours Top of the Country de SiriusXM ainsi que le grand prix de 25 000 $.

SiriusXM Canada et la CCMA dévoilent les huit demi-finalistes du concours Top of the Country 2025 de SiriusXM (Groupe CNW/Sirius XM Canada Inc.)

Provenant de partout au pays, les demi-finalistes du Top of the Country 2025 de SiriusXM sont :

Sully Burrows - Parry Sound, Ontario

Annika Catharina - Deroche , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Allison Daniels - Québec, Québec

- Québec, Québec Noeline Hofmann - Bow Island, Alberta

Braden Lam - Halifax , Nouvelle-Écosse

- , Nouvelle-Écosse Brettyn Rose - Okotoks, Alberta

Jake Vaadeland - Cut Knife, Saskatchewan

- Mitch Zorn - Kelowna , Colombie-Britannique

Pour en savoir plus sur les huit demi-finalistes, consultez le site topcountry.siriusxm.ca/fr. Des images haute résolution des artistes sont disponibles ICI.

« L'annonce des huit demi-finalistes du concours Top of the Country est toujours un moment rempli d'enthousiasme, qui marque une étape importante dans le parcours de ces étoiles montantes vers la réalisation de leurs rêves, a déclaré Michelle Mearns, vice-présidente principale, Programmation et opérations, SiriusXM Canada. Ce concours, qui en est à sa septième édition, nous a permis de constater comment il propulse les talents canadiens, et nous avons hâte de voir ce que les artistes de cette année accompliront en studio, et ensuite sur scène. »

Une fois que les Canadiens auront voté pour leurs artistes favoris, les trois finalistes auront l'occasion de se produire lors d'une série de spectacles estivaux, notamment à Lasso Montréal (les 15 et 16 août 2025) et au CMA Fest 2025 à Nashville. La finale du concours de cette année se déroulera pendant la Semaine de la musique country 2025 à Kelowna en septembre, au cours de laquelle les finalistes se produiront. Le gagnant sera annoncé en direct sur scène et à la radio sur la chaîne Top of the Country de SiriusXM (ch. 171).

« Année après année, nous sommes émerveillés par la qualité des talents dans tous les coins du pays. Des initiatives comme le concours Top of the Country jouent un rôle crucial dans la découverte et l'épanouissement des artistes émergents, en leur offrant la plateforme dont ils ont besoin pour s'épanouir et connaître le succès, a déclaré Amy Jeninga, présidente, CCMA. Ce groupe de demi-finalistes représente la prochaine vague de talents exceptionnels au pays, et nous avons hâte de les voir briller alors qu'ils franchissent cette prochaine étape déterminante pour leur carrière. »

Le concours Top of the Country de SiriusXM, en partenariat avec la CCMA, s'inscrit dans la tradition de SiriusXM de promouvoir et valoriser la crème de la musique canadienne émergente. SiriusXM continue d'offrir une plateforme de premier plan aux artistes canadiens par l'intermédiaire de ses contributions financières importantes et de sa portée à l'échelle de l'Amérique du Nord.

