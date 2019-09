SiriusXM Canada diffusera la saison 2019-2020 de la LNH à l'échelle du pays

De nouvelles émissions, des commentaires d'experts et des descriptions en direct de toutes les parties de la LNH par satellite, en ligne ou sur l'application SiriusXM.

TORONTO, le 30 sept. 2019 /CNW/ - SiriusXM Canada, le chef de file national du divertissement audio et le partenaire officiel de radio satellite de la LNHMD, a annoncé aujourd'hui la couverture complète de la saison 2019-2020 de la LNHMD, jusqu'à la finale de la Coupe StanleyMD. SiriusXM NHL Network Radio™ (canal 91) offrira à ses abonnés partout en Amérique du Nord les meilleurs commentaires et analyses d'experts, et des descriptions en direct de toutes les parties à partir du 30 septembre avec un aperçu exclusif de la saison.

Pour une 15e saison consécutive, SiriusXM NHL Network Radio™ présente à ses auditeurs toute l'action sur la glace et leur fait découvrir ce qui se déroule en coulisse, avec de nouvelles émissions, de nouveaux animateurs et bien davantage pour la saison 2019-2020. La nouvelle émission matinale de Gord Stellick et Scott Laughlin est en ondes dès 7 h HNE tous les jours de la semaine et accueille régulièrement l'ancien joueur de la LNH Mike Johnson.

Aux côtés de Stellick et Laughlin se succéderont les analystes favoris des auditeurs, en plus de quelques nouvelles voix : Steve Kouleas, Boomer Gordon, et les anciens de la LNHMD Matthew Barnaby, Mick Kern, Dave McCarthy, Michelle Sturino, et Jonathan Davis. Les experts Bob McKenzie, Brian Burke, Elliotte Friedman, Pierre McGuire, Mike Rupp, Pierre LeBrun et Jeff Marek seront également de retour chaque semaine pour une autre saison.

La saison débute le mercredi 2 octobre avec quatre parties trépidantes. Les Maple Leafs de Toronto accueilleront les Sénateurs d'Ottawa et les Oilers d'Edmonton seront les hôtes des Canucks de Vancouver. Les Blues de Saint-Louis, champions en titre de la Coupe StanleyMD, affronteront quant à eux les Capitals de Washington alors que les Golden Knights de Vegas seront aux prises à domicile avec les Sharks de San Jose. Les auditeurs pourront écouter toutes les parties sur les canaux SiriusXM. Les abonnés enregistrés auront aussi accès à la programmation de SiriusXM NHL Network Radio™ sur l'application SiriusXM et sur demande.

SiriusXM propose des canaux voués à la radiodiffusion officielle en direct des matchs de chaque équipe de la LNHMD, ce qui permet aux abonnés d'avoir accès à la fois à la diffusion faite par l'équipe locale et l'équipe visiteuse pour chaque match. La diffusion en français de tous les matchs des Canadiens de Montréal et des Sénateurs d'Ottawa sera accessible par l'entremise d'Influence Franco (canal 174).

Les auditeurs qui ont accès à SiriusXM En continu peuvent également écouter SiriusXM NHL Network Radio™ et tous les matchs de la LNHMD jusqu'à la finale de la Coupe StanleyMD sur l'application SiriusXM, en ligne et sur demande.

SiriusXM NHL Network Radio™ propose des discussions exclusives sur le hockey avec des experts, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que des commentaires en direct des matchs tout au long de la saison. Cela s'ajoute à la couverture complète qu'offre SiriusXM de tous les principaux sports, y compris la NFL, la NBA, la MLB, le NASCAR, la PGA, la LCF et plus encore.

Pour plus d'information et pour consulter les calendriers hebdomadaires, visitez https://www.siriusxm.ca/fr/channels/siriusxm-nhl-network-radio/. Suivez SiriusXM NHL Network Radio sur Twitter et Facebook.

SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, ainsi que des émissions de divertissement et des discussions exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules de toutes les grandes marques automobiles, sur les téléphones intelligents et autres appareils connectés de même qu'en ligne à siriusxm.ca/fr/.

Rejoignez SiriusXM Canada sur Facebook à facebook.com/siriusxmfranco, sur Twitter à @siriusxmfranco, sur Instagram à @siriusxmfranco et sur YouTube à youtube.com/siriusxmfranco.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par des détaillants partout au pays et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, la Musique SiriusXM pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation détaillé.

SiriusXM Canada a été désignée comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant dix années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

À PROPOS DE LA LNH

La Ligue nationale de hockey (LNHMD), fondée en 1917, compte 31 équipes et en accueillera fièrement une 32e à Seattle pour la saison 2021-2022. Chaque équipe reflète la composition internationale de la Ligue avec des joueurs provenant de plus de 20 pays différents. Ces équipes se livrent compétition pour remporter le trophée le plus prestigieux de l'histoire du sport professionnel, la Coupe StanleyMD. Gary Bettman agit à titre de commissaire de la LNH depuis le 1er février 1993. Il a mené la plus importante ligue de hockey professionnel au monde à des revenus annuels de plus de 5 milliards de dollars, en plus d'établir des partenariats avec plus de 40 sociétés commanditaires prestigieuses. Chaque année, la LNH divertit plus de 670 millions d'amateurs de hockey dans les centres sportifs, ainsi que par l'intermédiaire de partenariats à la télévision nationale et à la radio. Elle compte plus de 151 millions d'abonnés à son compte et à ceux de ses équipes et de ses joueurs sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et YouTube et plus de 100 millions d'amateurs en ligne sur le site NHL.com. La Ligue diffuse ses matchs à la télévision dans plus de 160 pays et territoires par l'intermédiaire de ses titulaires de droits, dont NBC/NBCSN et NHL Network™ aux États-Unis, Sportsnet et TVA au Canada, Viasat dans les pays nordiques, Yandex en Russie, ainsi que CCTV et Tencent en Chine. La LNH rejoint les amateurs de hockey partout dans le monde en permettant le visionnement en ligne de ses matchs dans tous les pays grâce à son service de diffusion en direct et sur demande, NHL.TVMC. Après avoir investi le monde du sport électronique en 2018, la ligue est l'hôte tous les ans du Championnat mondial de jeu vidéo de la LNHMD, accueillant des auditoires record sur sa plateforme de lecture en continu numérique durant la saison 2019. Les amateurs peuvent suivre la Ligue sur leur appareil mobile grâce à l'application gratuite NHLMD, sur neufs plateformes de réseaux sociaux, sur les ondes de SiriusXM NHL Network Radio™ ainsi que sur le site NHL.com/fr optimisé par SAP, qui est offert en huit langues et donne un accès sans précédent aux statistiques sur les joueurs et les équipes, mais aussi aux sommaires officiels des matchs réguliers et des éliminatoires remontant jusqu'à la création de la Ligue. La LNH est déterminée à bâtir des collectivités saines et vibrantes au moyen du hockey en augmentant la participation et l'engagement des jeunes, en favorisant des expériences positives en famille, en faisant la promotion de l'inclusion, d'une culture positive et du leadership et en soutenant une incidence durable sur les collectivités.

LNH, l'emblème de la LNH et la Coupe Stanley sont des marques déposées, alors que NHL Network Radio et NHL Morning Skate sont les marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. LNH et les équipes de la LNH sont la propriété de la LNH et de ses équipes. © LNH 2019. Tous droits réservés.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour SiriusXM Canada : Kayla J. Schwartz, Gestionnaire principale, Communications, 416 408-6033, kayla.schwartz@siriusxm.ca

Related Links

http://www.siriusxm.ca