SiriusXM Canada et l'Association de la musique country canadienne (CCMA) célèbrent une finale épique mettant en vedette la tête d'affiche Mackenzie Porter et décernent un grand prix de 25 000 $

TORONTO, le 12 sept. 2024 /CNW/ - SiriusXM Canada, en partenariat avec l'Association de la musique country canadienne (CCMA), a donné le coup d'envoi de la Semaine de la musique country 2024 en annonçant Zach McPhee de Vernon, Colombie-Britannique, comme champion du concours Top of the Country de SiriusXM 2024. Les amateurs de partout au pays ont eu droit à une diffusion en direct passionnante de la grande finale de la compétition sur Top of the Country Radio (Ch. 171), offrant aux Canadiens une place aux premières loges de la conclusion épique.

SiriusXM Canada couronne le champion& 2024 de la sixième édition de la compétition annuelle Top of the Country SiriusXM (Groupe CNW/Sirius XM Canada Inc.)

En direct d'Edmonton, en Alberta, la finale de cette année a été une soirée mémorable. Les finalistes se sont produits en direct en compagnie d'un groupe de juges et de professionnels de l'industrie, dont Mackenzie Porter, vedette de la musique country canadienne, qui est montée sur scène pour conclure l'événement. Le moment fort de la soirée a été l'annonce du grand gagnant Zach McPhee, qui a remporté le titre de champion du concours Top of the Country de SiriusXM 2024 et le grand prix de 25 000 $.

« Ce parcours a été absolument incroyable, et je suis très reconnaissant envers tous ceux qui m'ont appuyé », a déclaré Zach McPhee après avoir été couronné gagnant. « Remporter le concours Top of the Country de SiriusXM est un rêve devenu réalité, et je suis ravi de pouvoir partager ma musique avec un plus grand nombre d'admirateurs partout au pays. Merci à SiriusXM Canada, à l'Association de la musique country canadienne et à tous ceux qui ont rendu cela possible! Je vous suis très reconnaissant et enthousiaste à l'idée de ce qui s'en vient. »

La compétition de 2024 a été plus féroce que jamais, avec un appel au talent à l'échelle nationale plus tôt cette année, suivi d'une ronde intense de demi-finales et d'un vote public pour identifier les trois meilleurs artistes. En cours de route, les finalistes ont eu accès à des occasions de mentorat uniques et ont eu la chance de participer à un camp d'entraînement d'écriture de chansons à Nashville, en plus de mettre en valeur leurs talents sur certaines des plus grandes scènes du Canada, notamment à Lasso Montréal en août. La finale palpitante a vu Zac McPhee faire face à une concurrence féroce de la part des finalistes talentueux Trudy et Robert Adam, qui ont tous deux reçu un prix de 10 000 $.

« Défendre les artistes et soutenir leur croissance est au cœur des valeurs de SiriusXM, et ce concours est le summum de nos efforts en musique country au Canada », a expliqué Michelle Mearns, vice-présidente de la programmation et des opérations, SiriusXM Canada. « Ce sixième concours annuel a relevé le niveau avec des talents remarquables de partout au pays et témoigne du dynamisme de la scène de la musique country au Canada. Nous sommes plus que fiers de Zach McPhee, et nous avons hâte de voir où sa musique nous emmènera. »

« Le concours Top of the Country de SiriusXM est une occasion incroyable pour les artistes émergents d'obtenir une visibilité inestimable, de rencontrer des experts de l'industrie et d'apprendre d'eux, de bâtir et de faire croître leur base d'adeptes, et plus encore », a déclaré Amy Jeninga, présidente, CCMA. « Nous sommes ravis des performances spectaculaires que nous avons vues cette année et nous sommes reconnaissants envers SiriusXM Canada pour son soutien indéfectible à la communauté de la musique country, alors que nous continuons de travailler ensemble pour favoriser et développer les talents locaux. »

Le concours Top of the Country de SiriusXM, en partenariat avec la CCMA, s'inscrit dans la tradition perpétuée de SiriusXM de promouvoir et valoriser les meilleurs talents de la musique canadienne émergente. SiriusXM continue d'offrir une plateforme de premier plan aux artistes canadiens par l'intermédiaire de ses contributions financières importantes et de sa portée à l'échelle de l'Amérique du Nord.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions, ainsi que des émissions de divertissement et de discussion exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules des plus grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les téléphones intelligents et tout autre dispositif connecté par l'appli SiriusXM. Pour plus de renseignements, visitez le site siriusxm.ca/fr.

Suivez SiriusXM Canada sur Facebook, sur X (anciennement Twitter), sur Instagram et sur YouTube.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par différents détaillants partout au pays, et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, SiriusXM Musique pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation pas-à-pas.

SiriusXM Canada a été reconnue comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant treize années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

À propos de l'Association de la musique country canadienneÒ (CCMAÒ)

Fondée en 1976, la CCMA est un organisme sans but lucratif qui se consacre à la promotion et à la reconnaissance de la musique country canadienne. En s'appuyant sur des préceptes visant à former, valoriser et célébrer les talents canadiens, la CCMA vise à promouvoir toujours davantage le sentiment, la créativité et l'esprit de communauté que préconise la musique country, au moyen d'initiatives organisées tout au long de l'année et ayant pour point culminant la semaine de la musique country (Country Music Week), qui a lieu chaque automne, et la cérémonie de remise des prix de la CCMA. Les commanditaires de la semaine et de la cérémonie de remise des prix 2024 de la CCMA, présentée par TD, incluent FACTOR, les radiodiffuseurs privés du Canada et le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du « Fonds de la musique du Canada » du ministère du Patrimoine canadien.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.

Pour tout complément d'information : Personne-ressource pour SiriusXM Canada : Kathleen Bennett, Zeno Group, [email protected], 647 218-8931; Personne-ressource pour la CCMA : Shelby Burnell, Red Umbrella P.R., [email protected], 416 317-8023