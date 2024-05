TORONTO, le 14 mai 2024 /CNW/ - SiriusXM Canada, la plus grande entreprise de divertissement audio au pays, a été reconnue pour une 15e année consécutive à titre d'une des sociétés les mieux gérées au Canada en 2024. De plus, l'entreprise a remporté le titre 2024 de membre du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada, titre qu'elle conserve depuis sept années consécutives ou plus.

Célébrant plus de 30 ans, le programme des sociétés les mieux gérées au Canada récompense l'excellence dans les entreprises privées canadiennes dont les revenus sont de 50 millions de dollars ou plus. Pour obtenir ce titre, les entreprises sont évaluées en fonction de leur leadership dans les domaines de la stratégie, de la culture et de l'engagement, des capacités, de l'innovation, de la gouvernance et du rendement financier.

« Être reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant 15 années consécutives est une réalisation remarquable qui en dit long sur le dévouement, le talent et l'ingéniosité de notre équipe, a déclaré Mark Redmond, président et chef de la direction de SiriusXM Canada. Je suis extrêmement fier de partager cette étape importante avec nos employés, dont l'engagement inébranlable et le travail acharné ont été essentiels à notre réussite. Je sais que nous continuerons de nous concentrer sur notre mission de stimuler l'innovation, de favoriser la croissance et de rapprocher les auditeurs de ce qu'ils aiment au quotidien. »

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada est l'un des principaux programmes de prix aux entreprises au pays qui reconnaissent les entreprises novatrices et de calibre mondial. Chaque année, des centaines d'entreprises se font concurrence pour obtenir ce titre dans le cadre d'un processus d'évaluation rigoureux et indépendant.

Les candidats sont évalués par un jury indépendant composé de représentants des commanditaires du programme et d'invités spéciaux.

Les sociétés les mieux gérées de la cohorte 2024 présentent des thèmes communs comme le fait d'avoir une culture axée sur les personnes, de démontrer un engagement extraordinaire aux clients et d'accélérer la numérisation opérationnelle.

« En explorant de nouvelles avenues pour l'avancement de demain, les lauréats des sociétés les mieux gérées de cette année ont fait preuve de courage, d'ingéniosité et de créativité, a déclaré Lorrie King, associée, Deloitte Sociétés privées, leader mondiale des sociétés les mieux gérées et codirectrice, programme des sociétés les mieux gérées au Canada. Nous sommes extrêmement fiers de souligner les réalisations impressionnantes d'entreprises comme SiriusXM Canada dans un monde des affaires en évolution rapide. Leurs réalisations exceptionnelles vous donnent l'impression d'être inspirés, célébrés et connectés. »

À propos du Programme des sociétés les mieux gérées au Canada

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada continue d'être la marque d'excellence des entreprises canadiennes privées. Chaque année depuis le lancement du programme en 1993, des centaines d'entreprises rivalisent pour obtenir ce titre dans le cadre d'un processus rigoureux et indépendant qui évalue leurs compétences et pratiques en matière de gestion. Les prix sont attribués dans quatre catégories : 1) Nouvelle lauréate parmi les sociétés les mieux gérées au Canada (l'une des nouvelles lauréates est choisie chaque année); 2) Lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada (lauréates qui se sont inscrites de nouveau et qui conservent leur statut pendant deux autres années, sous réserve d'un examen opérationnel et financier annuel); 3) Lauréate de la catégorie Or (lauréates qui ont maintenu leur statut pendant trois années consécutives et qui ont démontré leur engagement envers le programme en conservant leur titre pendant quatre à six années consécutives); 4) Membre du Club Platine (lauréates qui conservent leur statut pendant au moins sept années). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la Banque CIBC, The Globe and Mail et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez le www.bestmanagedcompanies.ca.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., faisant affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions, ainsi que des émissions de divertissement et de discussion exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules des plus grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les téléphones intelligents et tout autre dispositif connecté par l'appli SiriusXM. Pour plus de renseignements, visitez le site siriusxm.ca.

Rejoignez SiriusXM Canada sur Facebook à facebook.com/siriusxmcanada, sur Twitter à @siriusxmcanada, sur Instagram à @siriusxmcanada et sur YouTube à youtube.com/siriusxmcanada.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par différents détaillants partout au pays, et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, SiriusXM Musique pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation pas-à-pas.

SiriusXM Canada a été reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant 15 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.

