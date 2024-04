La compétition s'intensifie alors que les trois finalistes du concours se préparent à se disputer le titre de champion et des prix en argent

TORONTO, le 15 avril 2024 /CNW/ - À la suite d'un vote public et de la décision d'un comité de juges de l'industrie, SiriusXM Canada et l'Association de la musique country canadienne® (CCMA) sont ravis d'annoncer les finalistes du sixième concours annuel Top of the Country de SiriusXM. Il s'agit d'un moment excitant pour les artistes, qui sont propulsés vers des occasions de mentorat convoitées et des spectacles en direct, en plus de courir la chance de remporter le titre de champion du concours Top of the Country de SiriusXM. Le gagnant ou la gagnante, qui sera annoncé lors de la Semaine de la musique country 2024 en septembre, remportera également un grand prix de 25 000 $, tandis que les deux finalistes recevront chacun 10 000 $. Le concours ne fera que s'intensifier dès maintenant, alors que les trois talentueux musiciens canadiens lutteront pour remporter le concours.

SiriusXM annonce les trois finalistes du concours Top of the Country (Groupe CNW/Sirius XM Canada Inc.)

Voici les finalistes de l'édition 2024 du concours Top of the Country de SiriusXM :

Robert Adam - Bonnyville ( Alberta )

- ( ) Zach McPhee - Vernon (Colombie-Britannique)

- Vernon (Colombie-Britannique) Trudy - Montréal (Québec)

Le parcours des finalistes continue alors qu'ils se préparent à laisser leur marque à Nashville au Festival CMA, où ils pourront profiter d'occasions de mentorat et de réseautage exceptionnelles avant la finale. Ensuite, en mi-août, ils monteront sur scène au festival Lasso de Montréal, l'un des plus grands festivals de musique country du Canada. Les possibilités qui s'offriront aux finalistes leur donneront l'occasion non seulement de mettre en valeur leur talent sur une grande scène, mais aussi d'ouvrir la voie à des expériences et à des liens inestimables au sein de l'industrie.

« SiriusXM est ravi de continuer à offrir une plateforme pour les nombreux talents de la scène de la musique country canadienne», a déclaré Michelle Mearns, vice-présidente de la programmation et des opérations à SiriusXM Canada. « Les finalistes de cette année illustrent la diversité des talents au Canada, et font preuve d'un engagement incroyable envers leur art. Nous sommes plus enthousiastes que jamais à l'idée de voir comment les occasions qui se présenteront pendant la dernière étape du concours soutiendront leur croissance et leur avenir! »

La compétition culminera à l'occasion de la finale présentée en direct durant la Semaine de la musique country 2024 en septembre sur Top of the Country Radio (chaîne 171) de SiriusXM, qui présente les meilleurs artistes country canadiens, nouveaux et établis (offert aux abonnés partout en Amérique du Nord dans leur voiture et sur l'application SiriusXM). La finale comprendra des performances captivantes des finalistes en direct, ainsi que d'une vedette dont le nom sera bientôt annoncé. En plus d'un comité de juges de l'industrie qui participeront à un vote en direct pour choisir le gagnant du concours, les fans dans le public et à la maison pourront voter pour leurs favori en envoyant des textos, consolidant ainsi la place du gagnant dans l'histoire de la musique country canadienne.

« Chaque année, le concours Top of the Country de SiriusXM dévoile un nouvel éventail de talents exceptionnels qui contribuent à façonner la trajectoire de la musique country au Canada », a déclaré Amy Jeninga, présidente de la CCMA. « Nous souhaitons bonne chance aux trois finalistes; nous avons hâte de vous voir continuer à vous épanouir et à évoluer pendant la dernière étape du concours! »

Le concours Top of the Country de SiriusXM, en partenariat avec la CCMA, s'inscrit dans la tradition perpétuée de SiriusXM de promouvoir et de valoriser les talents émergents de la musique canadienne. SiriusXM offre une plateforme de premier plan aux artistes canadiens par l'intermédiaire de ses contributions financières importantes et de sa vaste portée en Amérique du Nord.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., faisant affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions, ainsi que des émissions de divertissement et de discussion exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules des plus grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les téléphones intelligents et tout autre dispositif connecté par l'appli SiriusXM. Pour plus de renseignements, visitez le site siriusxm.ca.

Rejoignez SiriusXM Canada sur Facebook à facebook.com/siriusxmcanada, sur Twitter à @siriusxmcanada, sur Instagram à @siriusxmcanada et sur YouTube à youtube.com/siriusxmcanada.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par différents détaillants partout au pays, et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, SiriusXM Musique pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation pas-à-pas.

SiriusXM Canada a été reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant 14 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

À propos de la Canadian Country Music Association (CCMA)

Fondée en 1976, la CCMA est un organisme sans but lucratif qui se consacre à la promotion et à la reconnaissance de la musique country canadienne. En s'appuyant sur des préceptes visant à former, mettre en valeur et célébrer les talents canadiens, la Canadian Country Music Association (l'Association de la musique country canadienne) vise à promouvoir toujours davantage le sentiment, la créativité et l'esprit de communauté que préconise la musique country, au moyen d'initiatives organisées tout au long de l'année et ayant pour point culminant la semaine de la musique country, qui a lieu chaque automne, et la cérémonie de remise des prix de la Canadian Country Music Association. Les commanditaires de la Semaine de la musique country 2024 et de la cérémonie de remise des prix 2024 de la CCMA présentée par la Banque TD incluent FACTOR, les radiodiffuseurs privés du Canada et le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du « Fonds de la musique du Canada » du ministère du Patrimoine canadien.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour SiriusXM Canada : Aoife Gray, Zeno Group, [email protected], 647 218-3906; Personne-ressource pour la CCMA : Shelby Burnell, Red Umbrella P.R., [email protected], 416 317-8023