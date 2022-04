Simulation parlementaire : des élèves du secondaire à l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Après deux années sans simulation parlementaire, l'Assemblée nationale du Québec accueille, à l'hôtel du Parlement, du 20 au 22 avril 2022, la 19e législature du Parlement des jeunes. Présidé par la vice-présidente, Mme Chantal Soucy, le Parlement des jeunes comptera 75 étudiants et étudiantes de 3e et 4e secondaires qui se glisseront, l'espace de quelques jours, dans le rôle de parlementaires ou de journalistes.

« Le Parlement des jeunes est une occasion extraordinaire pour les participants et participantes de prendre part aux débats parlementaires. En effet, toutes et tous siégeront en séance plénière, à la salle de l'Assemblée nationale, ainsi qu'en commission parlementaire. Ces simulations leur permettront d'expérimenter diverses facettes du travail des élues et élus et de saisir davantage les rouages de la démocratie québécoise », a indiqué Mme Soucy.

La présente législature permet à des jeunes de 22 écoles secondaires de partout au Québec de prendre part au travail parlementaire et d'occuper, entre autres, les fonctions de député, de chef de l'opposition, de premier ministre ou encore de journaliste. Lors de cette simulation, ils et elles étudieront les trois projets de loi suivants en lien avec des sujets d'actualité :

l'encadrement des congés pour douleurs menstruelles;

l'instauration d'un programme sur les cultures autochtones dans les écoles primaires;

l'accès à l'aide psychologique pour les élèves du primaire et du secondaire.

De plus, une commission parlementaire fera l'objet d'un mandat d'initiative sur la commémoration du passé dans l'espace public. Une motion visant la mise en place d'un cours obligatoire de conscientisation à l'environnement pour les élèves de 6e année du primaire sera également soumise en Chambre.

Rappelons que la Fondation Jean-Charles-Bonenfant et la Société des professeurs d'histoire du Québec soutiennent le Parlement des jeunes. Pour plus d'information, consultez la section Par ici la démocratie du site Web de l'Assemblée nationale.

