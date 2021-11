Simon Therrien-Denis sera directeur de cabinet de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier

Détenteur d'une maîtrise en droit de l'Université Laval et d'un baccalauréat en droit et relations internationales de l'Université du Québec à Montréal, M. Therrien-Denis œuvrait jusqu'à récemment en tant que conseiller politique au sein du cabinet de la ministre de la Culture et des Communications du Québec. Depuis 2013, il a cheminé dans diverses fonctions au sein de cabinets à l'Assemblée nationale du Québec, notamment celui du leader parlementaire du gouvernement et de l'opposition officielle. Il a aussi travaillé au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) de la Montérégie-Est, basé à Longueuil. Étant originaire de la région et en raison de son historique familial, M. Therrien-Denis connaît également très bien le territoire et les enjeux de la Ville et de l'agglomération de Longueuil. À noter qu'il est le petit-fils du premier maire de la nouvelle Ville de Longueuil (reconstituée en 1969) et ex-maire de Ville Jacques-Cartier, Roland Therrien.