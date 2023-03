La relève parmi les professionnels en environnement n'a jamais été aussi importante en raison des enjeux environnementaux complexes auxquels nous faisons face.

MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - Simon Meunier, directeur principal, environnement chez SANEXEN services environnementaux inc. (« SANEXEN »), une filiale de LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC »), s'est vu décerner aujourd'hui le prix Distinction de la Relève par Réseau Environnement.

Simon Meunier, directeur principal, environnement, SANEXEN (Groupe CNW/Logistec Corporation - Communications)

« Je tiens à remercier Réseau Environnement pour ce prix, c'est un grand honneur », a déclaré Simon Meunier, directeur principal, environnement. « Le travail que nous accomplissons est souvent complexe, mais des plus gratifiants. Nous avons plusieurs projets majeurs pour 2023 - dont la restauration de site pour la Première Nation Couchiching en Ontario et celle de l'ancienne usine Aleris au Québec - j'ai très hâte de poursuivre notre travail sur le terrain avec nos équipes ».

Ce prix prestigieux est remis à un professionnel en environnement de moins de 35 ans, qui a accompli des actions et des réalisations au caractère novateur, exceptionnel et supérieur à la norme, et qui a démontré leur pérennité et leur impact social.

Grâce à son expertise, son travail d'équipe et ses réalisations remarquables, Simon a su gravir les échelons au sein de la compagnie : après ses études, il s'est joint à SANEXEN à titre de chargé de projet; a été nommé directeur principal adjoint, environnement en 2021; puis directeur principal, environnement cette année. Au cours de sa jeune carrière, il a déjà réalisé des projets représentant plus de 100 millions de dollars, tant au Québec qu'en Ontario . Il a contribué au traitement de millions de litres d'eau et de tonnes de sols.

Ses principales réalisations incluent des projets en régions éloignées, où la logistique amène des défis importants, tel que le nettoyage et la réhabilitation d'un ancien dépotoir situé sur l'île d'Anticosti. Il a aussi contribué à la réhabilitation environnementale d'anciens sites militaires qui sont pour la plupart contaminés par les fameuses substances toxiques per- et polyfluoroalkyles (« PFAS ou SPFA »).

« La relève parmi les professionnels en environnement n'a jamais été aussi importante en raison des enjeux environnementaux complexes auxquels nous faisons face.», a ajouté Jean-François Bolduc, président de SANEXEN. « Simon se fait un devoir de mettre son expertise et son expérience sur le terrain au profit de nos clients et nos communautés. Il est un atout non seulement pour notre entreprise, mais pour le futur environnemental du Québec et du Canada. Nous sommes fiers de l'avoir dans notre équipe et nous lui offrons toutes nos félicitations ».

Le prix a été décerné lors de la Cérémonie des Distinctions qui a eu lieu le 21 mars à Montréal, à l'occasion du congrès Americana 2023. Réseau Environnement décerne depuis 2000 les prix Distinctions qui visent à honorer des membres de divers domaines d'expertise et à reconnaître l'excellence et le savoir-faire québécois en matière d'environnement, en soulignant le dévouement et le travail de ses membres.

À propos de SANEXEN

SANEXEN Services Environnementaux inc., un membre de la famille LOGISTEC, est un fournisseur de solutions environnementales de premier plan depuis plus de 38 ans. Grâce à la restauration de sites, les projets majeurs, les infrastructures, la gestion de sols contaminés et matières résiduelles ainsi que les technologies de l'eau - ses secteurs d'activité clés, SANEXEN continue d'offrir des solutions créatives et personnalisées à sa clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales et à ses partenaires. Les ingénieurs en environnement et les scientifiques de SANEXEN, de concert avec les équipes internes de recherche et développement, continuent d'explorer et de mettre en place de nouvelles technologies pour faire face aux problèmes environnementaux en constante évolution dans le monde.

À propos de LOGISTEC

LOGISTEC Corporation, société établie à Montréal, au Québec, fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 53 installations portuaires et 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC Corporation offre également des services de transport maritime côtier principalement vers l'Arctique et des services d'agences maritimes aux armateurs et exploitants de navires desservant le marché canadien. De plus, l'entreprise œuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'évacuation de l'eau, de gestion des sols décontaminés et des matières réglementées, de restauration de sites, d'évaluation des risques et de fabrication de matériel servant au transport de liquides. Pour obtenir des précisions, consultez le site Web de l'entreprise, à www.logistec.com.

