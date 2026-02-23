Avec l'UQAM, la Nuit blanche dans le Quartier latin sera festive et créative

MONTRÉAL, le 23 févr. 2026 /CNW/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) fera vibrer les noctambules lors de la Nuit blanche, le samedi 28 février prochain. Le cœur du Quartier latin battra au rythme d'une offre culturelle entièrement gratuite, composée d'activités immersives alliant son, lumières et arts visuels.

Parcours ludiques et interactifs, expositions, vidéoprojections et Nuit de la poésie en partenariat avec la Place des arts : la diversité des expériences proposées par l'UQAM va interpeler, inspirer et amuser, offrant de nombreux et uniques moments de dialogue entre le Quartier latin et ses communautés.

La fabrique à copains

Avec La fabrique à copains, les étudiantes et étudiants du DESS en design d'événements de l'UQAM ont imaginé un parcours ludique pour rompre l'isolement social. Le projet est composé de différents jeux qui inviteront les noctambules à tisser de nouveaux liens.

Place Pasteur

Rue Saint-Denis (entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve)

20 h à 1 h

Des hivers racontés

Des hivers racontés permettra au public de déambuler dans un parcours extérieur présentant des récits audios de personnes immigrantes qui témoignent de leur premier hiver au Québec.

Cour du pavillon de Design de l'UQAM

1440, rue Sanguinet

20 h à 1 h

Mémoires de stade : 50 ans d'événements culturels

Mémoires de stade : 50 ans d'événements culturels de l'Atelier de chronotopies urbaines fera redécouvrir les mémoires populaires entourant cet emblème de Montréal. Conçue autour de plusieurs thématiques -- « Passion rock », « Grands événements », « Passion sport », « Le stade et ses objets », « L'Esplanade » et « Les exclus » -- l'exposition sera l'occasion de plonger dans l'historique du stade, des Jeux olympiques de 1976 à aujourd'hui.

Atelier de chronotopies urbaines de l'UQAM

407, boulevard De Maisonneuve Est

18 h à 1 h

Expositions à la Galerie de l'UQAM

La Galerie de l'UQAM propose deux expositions pendant la Nuit blanche. D'abord, Saodat Ismailova. Chemins de lumière, la première de l'artiste au Canada, ouvrira le regard sur les traditions ancestrales, les rituels, les mythes et l'héritage postsoviétique de l'Asie centrale. Les thèmes de la mémoire, de la spiritualité, de l'immortalité et de l'extinction jouent un rôle essentiel dans l'œuvre de Saodat Ismailova, empreinte d'histoire et de poésie.

En parallèle, Océane Buxton. Prophétesse est une exposition de photographie, d'art vidéo et d'artefacts trouvés qui se situe à la frontière entre le documentaire et le folklore, là où naît le désir collectif de raconter des potins et de réinventer certains récits. Océane Buxton, finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'UQAM, interroge les liens entre la culture du vedettariat et la fabrication des légendes urbaines.

Galerie de l'UQAM

Pavillon Judith-Jasmin, J-R120

1400, rue Berri

18 h à minuit

Toxicité coloniale : Architecture et paysage radioactifs français dans le Sahara

Au Centre de design, l'exposition Toxicité coloniale : Architecture et paysage radioactifs français dans le Sahara explore l'histoire méconnue du colonialisme nucléaire français dans le Sahara algérien, et ses répercussions politiques et environnementales. À l'occasion de la Nuit blanche, les noctambules pourront poursuivre le travail de recherche de la commissaire Samia Henni et révéler les secrets de cette toxicité coloniale à travers une activité participative qui les plongera au cœur d'un véritable travail d'enquête.

Centre de design de l'UQAM

1440, rue Sanguinet

18 h à minuit

Synapse

Projet de fin d'études des étudiantes et étudiants au baccalauréat en créations d'expériences immersives et interactives de l'UQAM, Synapse est une activité explorant les thèmes du futur et de la pensée écosystémique. L'exploration se déroulera dans la cour du clocher de l'UQAM, accessible via la rue Saint-Denis.

Cour du clocher de l'UQAM

Rue Saint-Denis (entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve)

19 h à 1 h

Vidéoprojections sur la façade de la Grande bibliothèque et sur le pavillon de Design

Prenant leur inspiration des dynamiques et mécaniques du mouvement en hiver, les étudiantes et étudiants de l'École de design de l'UQAM ont créé une expérience visuelle évocatrice, poétique et universelle. Réalisées dans le cadre de LUMINO produit par le Partenariat du Quartier des spectacles, les vidéoprojections proposeront de courtes animations, apportant un moment de calme au milieu de l'effervescence urbaine.

Pavillon de Design de l'UQAM

1440, rue Sanguinet

Dès la tombée de la nuit

Grande bibliothèque

475, boulevard De Maisonneuve Est

Dès la tombée de la nuit

L'UQAM s'associe à la Place des Arts pour présenter la Nuit de la poésie et l'exposition Paramètres

Nuit de la poésie

Après avoir séduit plus de 6000 esprits curieux en 2025, la Nuit de la poésie confirme son statut d'événement culturel québécois incontournable. Fruit d'un partenariat entre la Place des Arts et l'UQAM, elle devient, pour sa 3e édition, mouvante et continuera de surprendre : une soirée de rencontres où les mots, les musiques, les corps et les images envahiront les espaces de la Place des Arts, où des artistes de la scène poétique, musicale et chorégraphique s'uniront pour proposer des univers intimes, bienveillants et engagés.

Ce rendez-vous artistique, imaginé par le poète et professeur de l'UQAM Marc André Brouillette, fera place à la puissance des images, des rythmes et des gestes. Inaugurée par la poète innue Joséphine Bacon, Aînée en résidence à l'UQAM, la soirée aura lieu au Salon urbain et accueillera plus de 25 poètes de tous les horizons -- dont Marie Célie Agnan, Dominique Fortier, Tania Langlais, Camille Readman Prud'homme et France Théoret, ainsi que Philippe Gingras et Namiella Pépin Laplante, étudiant et étudiante lauréats d'un concours de poésie du Département d'études littéraires de l'UQAM -- qui partageront leur amour des mots lors de prestations où s'entrelaceront musiques, interprétations en langue des signes québécoise et improvisations dansées.

Dans l'Espace culturel Georges-Émile-Lapalme, le public assistera à des prestations musicales sur les structures sonores Baschet, aussi visuelles que vibrantes. Il sera également invité à participer à l'activité en essayant, avec l'aide des spécialistes, ces instruments percussifs qui sortent de l'ordinaire.

En complément sera diffusée l'œuvre médiatique Métallophytes (2025) des étudiantes de l'UQAM Marie Di Caro et Audrey Grandchamp sur une mosaïque d'écrans. L'œuvre déploie différents paysages formés par un texte poétique abordant des questions environnementales essentielles.

Le public est convié à passer une nuit remplie de rêves et de surprises, où les langues et les corps se délieront pour créer un rendez-vous dynamique, percutant et touchant.

Une production de l'UQAM et de la Place des Arts.

Commissaire : Marc André Brouillette, poète, écrivain et professeur à l'UQAM.

Place des Arts : Salon urbain et Espace culturel Georges-Émile-Lapalme

175, rue Sainte-Catherine Ouest, métro Place-des-Arts

20 h 30 à 0 h 30

Entrée gratuite.

Exposition Paramètres XXV

L'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM et la Place des Arts présentent la 25e édition de l'exposition Paramètres. Le public est invité à découvrir la richesse des œuvres étudiantes sélectionnées par un jury et éligibles à des bourses d'excellence. Au fil des ans, cette exposition aura permis aux carrières artistiques de Yanick Tanguay (2025), Émile Riopel (2024), Florence Viau (2022), Laurent Le Bel-Roux et Marie-Danielle Duval (2021), Patrick Henry (2020), Michaëlle Sergile (2019), Alex Pouliot (2017) et Marion Schneider (2016) de prendre leur envol.

L'exposition présentera les œuvres de 18 artistes : Emilie Bondon, Mégan Côté, Iris Debauve, Camille Rose Duquette, Ève Debigaré, Gabrielle Fortin, Julianne Gaudreau, Justine Grégoire, Emmanuelle Grenier, Gabrielle Jacques, Isabelle Laverdière, Marc-Aurèle Lefebvre, Matéo Lemay Sampaio, Mia Lespérance, Fredy Lopez, Mathieu Martin, Fanny Pelletier, Nellie Rouillard, Yakov Sagamba, Camille Thibault.

Salle d'exposition de la Place des Arts

175, rue Sainte-Catherine Ouest, métro Place-des-Arts

28 février 2025, de 16 h à minuit

Dates : 28 février au 15 mars 2026

Horaire : Du mardi au dimanche de 16 h à 20 h

Programmation complète.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Source : Cyrille Batalla, Conseiller en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, Tel. : 514 987-3000, poste 7975, [email protected]