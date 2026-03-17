L'UQAM et le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal concluent une nouvelle affiliation universitaire au bénéfice de la population

MONTRÉAL, le 17 mars 2026 /CNW/ - Le recteur de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Stéphane Pallage et le président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL), Jean-François Fortin-Verreault, annoncent la signature d'un nouveau contrat d'affiliation universitaire entre les deux établissements. Cette entente vient consolider un partenariat déjà bien établi et soutenir la formation, la recherche et l'innovation au sein du réseau de la santé et des services sociaux, au bénéfice de la population de l'Est de Montréal.

Chaque année, plusieurs dizaines de professeures et professeurs, de chercheuses et chercheurs ainsi que d'étudiantes et d'étudiants de l'UQAM contribuent aux soins et aux services offerts dans les installations du CIUSSS-EMTL. Issues notamment de la psychologie, du travail social, de la sexologie et d'autres disciplines des sciences de la santé et des services sociaux, ces personnes participent à la formation de la relève et au développement des connaissances au sein des milieux cliniques.

Cette collaboration se déploie également dans le cadre de multiples projets menés au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, qui compte parmi ses membres plusieurs chercheuses et chercheurs affiliés à l'UQAM. Parmi les initiatives qui découlent de cette alliance figure notamment le programme E-PAtS (Early Positive Approaches to Support), qui propose un parcours de huit rencontres de groupe destiné aux parents d'enfants présentant des troubles du développement. Ces projets favorisent le rapprochement entre la recherche universitaire et les pratiques sur le terrain, contribuant ainsi à l'amélioration de l'accompagnement offert à la population.

La signature de cette entente permet de renforcer cette collaboration et d'en assurer la pérennité, tout en ouvrant la voie à de nouvelles initiatives en enseignement, en recherche et en innovation.

Citations

« En unissant les expertises de l'UQAM et du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, nous faisons le choix d'une collaboration structurante au service de la population. Forte de plus de 350 chercheuses et chercheurs en santé et services sociaux, l'UQAM contribue à rendre les soins et les services de santé plus accessibles, mieux adaptés aux réalités sociales et résolument innovants, dans une approche globale de la santé. Cette entente renforce notre mission : former une relève engagée et compétente, soutenir la recherche et l'innovation et améliorer concrètement les soins et les services. »

Stéphane Pallage, recteur de l'Université du Québec à Montréal (UQAM)

« Cette affiliation universitaire vient consolider un partenariat déjà bien vivant entre nos équipes. Sur le terrain, la collaboration avec l'UQAM génère déjà des retombées concrètes pour la population, notamment grâce à des initiatives comme Aller mieux à ma façon, un outil web gratuit qui soutient l'autogestion en santé mentale. Cette entente permettra aussi d'accueillir davantage d'étudiantes et d'étudiants dans nos installations, contribuant ainsi à enrichir les milieux de soins et à préparer la prochaine génération de professionnels. »

Jean-François Fortin-Verreault, président-directeur général du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL)

SOURCE Université du Québec à Montréal

Sources : Université du Québec à Montréal (UQAM), Jenny Desrochers, Directrice, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, Courriel : [email protected], https://expertises-sante.uqam.ca/; CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL), Dominique Gauthier, Cheffe de service - Information à la population, Direction des communications, Cellulaire : 514 432-0121, Ligne médias 24/7 : 514 251-4070, [email protected], ciusss-estmtl.gouv.qc.ca