Simon Allaire et Stéphanie Lachance nommés adjoints parlementaires de Sonia LeBel

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, est heureuse d'annoncer la nomination de Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, ainsi que de Simon Allaire, député de Maskinongé, à titre d'adjoints parlementaires.

Simon Allaire, qui agissait déjà en tant qu'adjoint parlementaire au Conseil du trésor depuis avril 2021, sera adjoint parlementaire responsable des ordres professionnels. Il s'assurera également de la mise en œuvre efficiente de la Loi visant principalement à promouvoir l'achat québécois et responsable par les organismes publics sanctionnée en juin dernier. Élu député en 2018, M. Allaire est engagé depuis une vingtaine d'années dans le secteur du développement économique en Mauricie. Il a été directeur principal chez Desjardins Entreprises et directeur général du Centre local de développement de la MRC de Maskinongé. Il détient un baccalauréat en économie de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Pour sa part, Stéphanie Lachance sera adjointe parlementaire à l'efficacité de l'État et décentralisation. Elle souhaite mettre au point des stratégies qui permettront plus de fluidité dans l'appareil gouvernemental. Passionnée d'entrepreneuriat, elle a travaillé au sein d'une firme spécialisée en recrutement, évaluation et planification de la relève auprès d'entreprises de Chaudière-Appalaches. Diplômée en communication publique de l'Université Laval, elle était adjointe parlementaire du ministre de la Famille depuis son élection à titre de députée de Bellechasse en 2018.

Citations :

« Je suis heureuse de pouvoir compter sur Simon Allaire et Stéphanie Lachance pour m'appuyer dans les différents dossiers sous ma responsabilité. Que ce soit pour assurer une gestion saine et optimale des ressources de l'État, accroître sa performance ou tirer profit du levier économique des marchés publics tout en favorisant l'innovation, l'achat québécois et le développement durable, les défis sont grands. Or, je suis convaincue que mes adjoints parlementaires seront des atouts indéniables dans l'atteinte de ces objectifs. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Je me reconnais énormément dans la façon de travailler de Sonia LeBel, qui a un style de leadership positif, axé sur les résultats. Ce sera un privilège de collaborer avec les ordres professionnels au bénéfice de toute la population du Québec. De plus, je suis très enthousiaste à l'idée de poursuivre mon travail dans les dossiers qui touchent les marchés publics. Je veillerai notamment à ce que le projet de loi 12 donne des résultats concrets et qu'il réponde bien aux objectifs initiaux en matière d'achat local.»

Simon Allaire, député de Maskinongé et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Je suis très fière d'accepter ce nouveau mandat d'adjointe parlementaire au Conseil du trésor. Le travail est d'ailleurs déjà amorcé avec la ministre Sonia Lebel, dont j'apprécie particulièrement le style de gestion. Je compte m'attaquer rapidement à la révision et à la régionalisation de différents programmes. J'envisage très positivement de travailler concrètement à améliorer l'efficacité de l'État grâce à ces nouvelles fonctions que j'accepte avec plaisir aujourd'hui. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

