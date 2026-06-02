NEWARK, Californie, 2 juin 2026 /CNW/ - Lucid Group, Inc. (NASDAQ : LCID), fabricant des véhicules et technologies définis par logiciel les plus avancés au monde, a annoncé aujourd'hui que Silvio Napoli a pris le poste de directeur général, avec effet immédiat.

M. Napoli a déjà été annoncé comme nouveau chef de la direction le 14 avril.

Silvio Napoli a assumé le poste de directeur général de Lucid, avec effet immédiat, après avoir été nommé nouveau chef de la direction le 14 avril 2026.

« Au nom du Conseil d'administration, nous sommes heureux d'avoir M. Napoli comme directeur général à ce stade important pour Lucid », a déclaré Turqi Alnowaiser, président du Conseil d'administration de Lucid. « Le Conseil d'administration reste pleinement engagé et concentré sur l'avenir à long terme de Lucid, et nous avons une grande confiance dans le leadership de M. Napoli. »

« Après avoir passé du temps avec nos équipes et acquis une expérience directe plus approfondie de nos produits et de notre technologie, je suis de plus en plus confiant dans notre capacité à assurer une exécution cohérente et une valeur à long terme », a déclaré M. Napoli. « Notre priorité sera de renforcer l'engagement de nos clients, d'agir avec constance et responsabilité, d'améliorer notre compétitivité en matière de coûts et de simplifier notre organisation ainsi que nos processus afin de tirer pleinement parti de la force de notre équipe. »

M. Napoli apporte des décennies d'expérience en leadership industriel à l'échelle mondiale, plus récemment en tant que président et chef de la direction du groupe Schindler. Son expérience couvre des opérations mondiales de grande envergure, la gestion financière et des entreprises axées sur la technologie.

Marc Winterhoff, qui a occupé le poste de chef de la direction par intérim, a repris ses fonctions de chef de l'exploitation et relèvera de M. Napoli.

À propos de Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ : LCID) est une entreprise technologique qui crée des expériences de mobilité exceptionnelles grâce à l'innovation pour faire avancer le monde. Reposant sur les technologies propriétaires de Lucid et sur des architectures de véhicules définies par logiciel, la gamme de véhicules primés de l'entreprise applique l'approche « Compromise Nothing™ » de Lucid aux segments haut de gamme du marché automobile mondial. Lucid conçoit et développe ses produits en interne et les assemble dans ses installations verticalement intégrées en Arizona et en Arabie saoudite, ce qui lui permet d'innover en continu dans les domaines des véhicules et des logiciels et d'offrir des capacités avancées d'aide à la conduite et d'autonomie.

Déclarations prospectives

Cette communication contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l'intention de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « chercher à », « cibler », « continuer », « pouvoir », « possible », « potentiel », « prédire » ou d'autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations sur des sujets historiques. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les domaines d'intérêt et les priorités de la direction. Ces déclarations prospectives ne sont pas destinées à servir de garantie, d'assurance ou de déclaration définitive de fait ou de probabilité, et ne doivent pas être considérées comme telles par un investisseur. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et peuvent différer de ces déclarations prospectives. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de la Société. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris les facteurs abordés dans la mise en garde et les facteurs de risque figurant dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, les rapports actuels sur le formulaire 8-K et d'autres documents que la Société a déposés ou déposera à la Securities and Exchange Commission. Si l'un ou l'autre de ces risques se concrétise ou si les hypothèses de la Société s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Il peut y avoir d'autres risques que la Société ne connaît pas actuellement ou qu'elle croit actuellement être négligeables, ce qui pourrait également faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux contenus dans les déclarations prospectives. De plus, les déclarations prospectives reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de la Société à l'égard d'événements et de points de vue futurs à la date de la présente communication. La Société s'attend à ce que des événements et développements subséquents entraînent une modification des évaluations de la Société. Toutefois, bien que la Société puisse choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, elle décline expressément toute obligation de le faire. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les évaluations de la Société à une date postérieure à celle de la présente communication. En conséquence, il convient de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives.

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SOURCE Lucid Group