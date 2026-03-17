Lors de la journée des investisseurs de Lucid à New York, l'entreprise a présenté les principaux éléments techniques et stratégiques de sa prochaine plateforme Midsize et a dévoilé son unité d'entraînement électrique Atlas de nouvelle génération. Lucid a également donné un aperçu des mises à jour logicielles et technologiques prévues, notamment un assistant IA embarqué et sa feuille de route en matière d'autonomie, et a réaffirmé sa stratégie de monétisation des logiciels et des services dans le cadre de son expansion.

Lucid a également souligné la poursuite du renforcement de son partenariat stratégique avec Uber, dans le cadre duquel les deux entreprises sont en train de finaliser un accord concernant le déploiement de véhicules équipés de la plateforme Midsize de Lucid à une échelle similaire à celle du programme de robotaxis Gravity, avec l'intention d'étendre ce déploiement au fil du temps.

Dans leur ensemble, ces annonces marquent une évolution décisive pour Lucid, qui met à profit son leadership technologique et son approche radicale en matière d'efficacité pour renforcer sa capacité d'exécution à court terme et s'engager plus rapidement sur la voie de la rentabilité et de la génération de flux de trésorerie disponibles.

« Lucid a déjà prouvé ses capacités grâce à son leadership en matière de technologie et de produits », a déclaré Marc Winterhoff, PDG par intérim de Lucid. « Aujourd'hui, nous conservons intacts l'ADN des produits et de la technologie de Lucid, tout en misant sur une plus grande évolutivité, une meilleure efficacité du capital et une discipline rigoureuse en matière de coûts, ainsi qu'une réduction substantielle des coûts, afin de créer une entreprise florissante dotée d'une trajectoire claire et crédible vers la rentabilité et la génération de flux de trésorerie disponibles, soutenue par ce que nous mettons en œuvre aujourd'hui et ce que nous construisons pour l'avenir. »

« Nous considérons Lucid comme un partenaire stratégique clé alors que nous continuons à déployer rapidement des véhicules autonomes dans le monde », a déclaré Dara Khosrowshahi, PDG d'Uber. « L'efficacité inégalée de Lucid, ses architectures de véhicules autonomes et son approche axée sur le client nous donnent confiance en notre capacité à offrir une mobilité autonome à l'échelle mondiale. »

Lucid a également présenté Lunar, un concept de robotaxi à deux places conçu sur mesure et basé sur la plateforme Midsize, conçu pour maximiser l'efficacité, l'utilisation et les économies d'exploitation à vie. Alors qu'il est encore en phase de concept, Lunar souligne le potentiel de la plateforme Midsize de l'entreprise pour soutenir les futures applications autonomes et commerciales.

Tracer la voie vers la rentabilité : Fondée sur une exécution à court terme et une croissance évolutive

Lucid a souligné que sa stratégie est ancrée dans une exécution à court terme. En 2026, l'entreprise se focalise sur l'expansion de Lucid Gravity, l'élargissement de sa portée commerciale internationale, l'avancement des offres et des services logiciels, l'accélération des initiatives de coût des matériaux et d'efficacité de fabrication, tout en maintenant une stricte discipline d'allocation du capital pour raccourcir la voie vers un flux de trésorerie disponible positif.

Lucid décrit les principaux leviers qui sous-tendent cette transition : i) évolutivité de la plateforme Midsize afin d'élargir considérablement le marché potentiel et d'optimiser l'absorption des coûts fixes ; ii) une efficacité radicale en matière d'ingénierie et de fabrication pour réduire la nomenclature, notamment en ce qui concerne la batterie, la main-d'œuvre et l'intensité en capital ; iii) une diversification des sources de revenus, notamment grâce aux logiciels, aux services, aux licences de plateforme, aux partenariats dans le domaine des robotaxis et à l'autonomie ; et iv) des partenariats permettant une utilisation efficace du capital, en particulier dans les domaines des robotaxis et des licences de plateforme.

« Le leadership technologique de Lucid s'inscrit désormais pleinement dans un modèle d'affaires conçu pour être mis à l'échelle », a déclaré Taoufiq Boussaid, directeur financier de Lucid. « Si la plateforme Midsize améliore fondamentalement la rentabilité unitaire à moyen terme, les progrès à court terme reposent sur le développement de Gravity, une gestion rigoureuse des investissements et la diversification des sources de revenus, qui nous permettent d'accélérer notre progression vers une rentabilité durable et un flux de trésorerie disponible positif. »

Lucid Cosmos et Lucid Earth élargissent les segments haut de gamme à volume élevé « Compromise Nothing »

La nouvelle plateforme Midsize de Lucid a été conçue à partir de zéro pour offrir des véhicules de premier plan dans le segment à un prix plus accessible, à partir de moins de 50 000 $, tout en continuant l'autonomie, l'efficacité, la performance et le plaisir de conduire qui définissent la marque Lucid.

Lucid Cosmos est un VUS conçu pour les clients à la recherche d'une efficacité, d'un espace et d'une performance exceptionnels. Lucid Earth est un VUS qui étend la dynamique de conduite et l'efficacité distinctives de l'entreprise à un produit qui plaira à ceux qui ont un esprit encore plus aventureux. Lucid communiquera ultérieurement davantage de détails sur un troisième modèle Midsize destiné au grand public.

« Avec Midsize, nous n'avons pas renoncé à ce qui fait la particularité de Lucid ; nous l'avons conçue pour qu'elle soit évolutive », a déclaré Derek Jenkins, vice-président senior chargé du design et de la marque chez Lucid. « Ces véhicules offrent un design et des caractéristiques de conduite Lucid uniques, tout en adoptant une approche radicalement plus simple et plus efficace en matière de fabrication et de coûts. »

La plateforme Midsize accroît l'efficacité tout en réduisant les coûts

Lucid a souligné que l'efficacité demeure le principal facteur de différenciation de l'entreprise, non seulement en tant qu'avantage pour le client, mais aussi en tant qu'avantage commercial structurel. Grâce à une efficacité énergétique de pointe à l'échelle mondiale, l'autonomie requise est atteinte avec des batteries nettement plus petites, ce qui constitue un avantage décisif, car celles-ci représentent environ 30 à 40 % du coût d'un véhicule électrique.

« Notre leadership en matière d'efficacité se traduit directement par un avantage concurrentiel en termes de coûts grâce à notre plateforme Midsize », a déclaré Emad Dlala, vice-président senior de l'ingénierie et des logiciels chez Lucid. « Des batteries plus petites, moins de composants et une intégration plus poussée se traduisent à la fois par une réduction des coûts, de meilleures performances et une expérience client de qualité supérieure. »

Au cœur de la plateforme Midsize se trouve Atlas, le tout nouveau moteur électrique de Lucid. Atlas fait progresser l'approche d'efficacité intégrée de Lucid grâce à une conception plus petite, plus légère et plus simple, dotée de boîtiers et de supports identiques à l'avant et à l'arrière pour améliorer l'échelle de fabrication et la rentabilité.

Lucid a également mis en avant sa philosophie de conception axée sur la fabrication, radicalement simplifiée, qui se traduit notamment par la suppression des moulures traditionnelles au niveau de la ligne de ceinture des portes, ce qui permet de réduire le nombre de pièces, le temps d'assemblage et les coûts, tout en créant un design extérieur plus épuré et plus élégant.

« En concevant l'ensemble du véhicule comme un système intégré unique, Lucid a relevé la barre pour les véhicules électriques », a déclaré Winterhoff. « Avec Midsize, cette même approche offre les meilleurs produits de sa catégorie et un modèle d'affaires évolutif et rentable qui permet à nos véhicules de rivaliser et de gagner face aux solutions de rechange à combustion à grande échelle. »

À propos de Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ : LCID) est une entreprise technologique qui crée des expériences de mobilité exceptionnelles grâce à l'innovation pour faire progresser le monde. Fondée sur la technologie exclusive de Lucid et les architectures de véhicules définis par logiciel, la gamme de véhicules primés de l'entreprise apporte l'approche « Compromise Nothing™ » de Lucid aux segments haut de gamme du marché automobile mondial. Lucid conçoit et développe ses produits en interne et les fabrique dans ses usines à intégration verticale situées en Arizona et en Arabie saoudite, ce qui lui permet d'innover en permanence dans les domaines des véhicules, des logiciels, ainsi que des systèmes avancés d'aide à la conduite et des fonctionnalités prêtes pour l'autonomie.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué comprend des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l'intention de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « chercher à », « cibler », « continuer », « pouvoir », « possible », « potentiel », « prédire » ou d'autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations sur des sujets historiques. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant les attentes de Lucid quant au moment d'atteindre la marge bénéficiaire brute et le flux de trésorerie disponible positif, l'avancement de la relation stratégique avec Uber, l'expansion des sources de revenus, le rendement éventuel du nouveau système d'entraînement Atlas, les détails et le prix de départ des véhicules Midsize, le troisième modèle de consommation Midsize à venir, le concept de robotaxi lunaire et la stratégie de Lucid. Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans cette communication, et sur les attentes actuelles de la direction de Lucid. Ces déclarations prospectives ne sont pas destinées à servir de garantie, d'assurance ou de déclaration définitive de fait ou de probabilité, et ne doivent pas être considérées comme telles par un investisseur. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et peuvent différer de ces déclarations prospectives. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de Lucid. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment les facteurs évoqués dans la mise en garde et la section « Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, dans les rapports courants ultérieurs sur le formulaire 8-K, ainsi que dans d'autres documents que Lucid a déposés ou déposera auprès de la Securities and Exchange Commission. Si l'un de ces risques se matérialise ou si les hypothèses de Lucid s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer matériellement des résultats implicites de ces déclarations prospectives. Il peut exister d'autres risques que Lucid ne connaît pas actuellement ou que la société considère comme non significatifs, susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. En outre, les déclarations prospectives reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de Lucid concernant des événements et des points de vue futurs à la date de cette communication. Lucid prévoit que des événements et des développements ultérieurs entraîneront une modification de ses appréciations. Cependant, bien que Lucid puisse décider de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, la société décline expressément toute obligation de le faire. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les appréciations de Lucid à toute date postérieure à la date de cette communication. En conséquence, il convient de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives.

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SOURCE Lucid Group