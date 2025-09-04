La nouvelle campagne de Lucid Gravity marque le début du partenariat pluriannuel de la marque avec Timothée Chalamet, et peut être expérimentée en formats de 30 secondes et 60 secondes et dans la version longue de deux minutes du réalisateur. En tant que premier ambassadeur mondial de la marque, Timothée Chalamet figurera dans les prochaines campagnes, le contenu créatif et plus encore.

L'histoire de la marque suit le parcours de Timothée Chalamet, le marié, et de sa nouvelle épouse, incarnée par Larsen Thompson, qui entreprennent leur mission de « voir le monde ». Lorsque leur motocyclette tombe en panne sur une route désertique poussiéreuse, le duo se faufile dans une installation gouvernementale en région éloignée, subtilisent une super-voiture clandestine et se dirige vers l'horizon. La campagne positionne Lucid Gravity non seulement comme un véhicule, mais comme une découverte miraculeuse - une voiture avec une combinaison sans précédent d'espace, de vitesse et d'autonomie, la seule explication étant qu'elle provient d'un autre monde.

La version de deux minutes du réalisateur présente la vision commune de Mangold et Lucid, qui repoussent les limites des partenariats traditionnels pour créer une expérience visuelle qui inspire et célèbre l'innovation. Mettant en valeur des artistes de talent primés devant et derrière la caméra, l'histoire de Lucid combine un véhicule d'une polyvalence sans précédent aux cascades de Tanner Foust, un conducteur professionnel bien connu. L'histoire présente également une version unique de « Burning » de Yeah Yeah Yeahs.

« Cette campagne marque une étape très intéressante dans un nouveau type de récit pour Lucid », a déclaré Akerho « AK » Oghoghomeh, vice-président principal du marketing chez Lucid Motors. « L'association entre Timothée et James nous donne une occasion incroyable d'explorer comment le cinéma peut donner vie à Lucid Gravity. La vision de James met en valeur sa polyvalence, sa performance et sa conduite de manière à inviter les gens à faire l'expérience de la marque différemment, à travers ses récits, et non seulement par sa description. »

Le Lucid Gravity occupe également une place importante, mettant en valeur un VUS entièrement électrique qui offre une combinaison sans précédent de polyvalence, de performance, de conception et de capacité globale. Grâce à la polyvalence d'un VUS sophistiqué à trois rangées, Lucid Gravity offre la performance d'une voiture de sport, et l'autonomie nécessaire pour transporter jusqu'à sept passagers et leurs bagages presque partout.1 Cela en fait le compagnon de voyage idéal pour ceux qui cherchent à explorer le monde.

Timothée Chalamet a été mis en nomination pour deux Oscars et a récemment remporté son premier prix Screen Actors Guild pour sa représentation de Bob Dylan dans A Complete Unknown, un film réalisé par Mangold en 2024. Il sera en vedette dans Marty Supreme, réalisé par Josh Safdie plus tard cette année, et dans Dune : Troisième partie de Denis Villeneuve, l'an prochain.

À propos de Lucid Group

Lucid (NASDAQ: LCID) est une entreprise technologique de la Silicon Valley qui se concentre sur la création des VE les plus avancés au monde. La Lucid Air primée et le nouveau Lucid Gravity offrent les meilleures performances de leur catégorie, un design sophistiqué, un vaste espace intérieur et une efficacité énergétique inégalée. Lucid assemble les deux véhicules dans son usine ultramoderne et verticalement intégrée en Arizona. Grâce à sa technologie de pointe et à ses innovations, Lucid fait la promotion de l'emploi de la technologie de pointe des véhicules sélectriques pour le bien commun.

1 La plage d'autonomie estimée de l'entente sur la performance environnementale du Lucid Gravity Grand Touring lorsqu'il est équipé de roues 20"F/21"R et configuré comme un véhicule à 3 rangées et 7 places est de 703 km. L'autonomie et la puissance de la batterie varient en fonction de la température, des habitudes de conduite, de la charge et de l'état de la batterie, et les résultats réels peuvent varier.

