OTTAWA, ON, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Tlegohli Got'ine Government Inc., Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Aujourd'hui, Sherry Hodgson, présidente de Tlegohli Got'ine Government Inc, Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et R.J. Simpson, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest ont signé l'Entente définitive sur l'autonomie gouvernementale du Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę. L'Entente soutient le droit inhérent du Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę d'établir ses propres lois; de préserver et de protéger sa langue et sa culture; d'offrir des programmes et des services, y compris en matière d'éducation et de soins de santé, et de faire élire ses propres dirigeants.

Il s'agit d'une étape importante qui aura des répercussions positives pour le Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę. L'Entente reconnaît son droit à se gouverner et à prendre des décisions fondées sur les priorités de la communauté. Une fois en place, l'Entente favorisera une plus grande autonomie de la communauté et la prise de décisions à l'échelle locale. Elle permettra à la communauté de créer des occasions de développement et d'emploi, ce qui contribuera à sa stabilité et à sa croissance à long terme.

L'Entente met en œuvre tous les engagements des parties ayant trait à la négociation de l'autonomie gouvernementale avec le Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę. La prochaine étape consiste à rendre l'Entente contraignante sur le plan juridique par l'entremise d'une loi territoriale et d'une loi fédérale.

Il s'agit d'un bon exemple de la façon dont le Canada travaille en véritable partenariat avec les Autochtones en appuyant les relations de nation à nation, en respectant ses obligations constitutionnelles et en faisant progresser la réconciliation.

« La présente Entente définitive sur l'autonomie gouvernementale constitue une reconnaissance officielle par le Canada de l'identité, de la culture et du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale du Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę. Elle jette officiellement les bases d'une nouvelle relation de gouvernement à gouvernement entre nous et le gouvernement du Canada, de même qu'entre nous et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

C'est le legs de notre génération à nos enfants et aux générations futures. Nous ferons de notre mieux pour utiliser l'Entente afin de préserver, de protéger, d'exercer et de faire progresser les droits inhérents et issus de traités du Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę dans l'intérêt de tous nos gens vivant au Canada, ici aujourd'hui. Les jeunes étant notre avenir, cette entente leur fournit les fondations nécessaires pour faire de même lorsqu'ils hériteront de la tâche de préserver, de protéger, d'exercer et de faire progresser nos droits. Utilisez cette entente sur l'autonomie gouvernementale, tirez des leçons des erreurs que nous pourrions commettre et transportez-nous dans l'avenir, en toute sécurité, en tant que peuple des Dénés/Métis du Sahtu au sein de la grande mosaïque canadienne. »

Sherry Hodgson

Présidente de Tlegohli Got'ine Government Inc.

« Cette entente redonne le pouvoir décisionnel à Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et montre à quoi ressemble la réconciliation de façon concrète. Elle renforce les communautés d'aujourd'hui, crée des occasions pour les jeunes de demain et jette les bases d'une prospérité à long terme. Lorsque les gouvernements autochtones dirigent là où ils vivent, lorsque les gens participent à toutes les décisions qui les concernent, nous avançons tous ensemble. »

R.J. Simpson

Premier ministre des Territoires du Nord-Ouest

« Il ne s'agit pas simplement d'une entente, mais plutôt d'une reconnaissance officielle du droit du Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę à l'autonomie gouvernementale. Il s'agit de redonner à la communauté le pouvoir de prendre des décisions pour mieux soutenir sa population, renforcer sa culture et créer de nouvelles occasions d'emploi et de croissance économique. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Des ententes sur l'autonomie gouvernementale ont été négociées ou sont en cours de négociation avec chacune des cinq communautés autochtones de la région du Sahtu, y compris les Dénés et les Métis du Sahtu de Norman Wells (Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę), conformément à l'Entente de 1993 sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu.

(Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę), conformément à l'Entente de 1993 sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu. Dates importantes :

1993 : Signature de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu. Les ententes sur les revendications territoriales sont également connues sous le nom de traités modernes. L'Entente sur la revendication territoriale engageait le Canada à négocier l'autonomie gouvernementale avec chacune des communautés du Sahtu, y compris le Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.



2005 : Début des négociations de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale visant à reconnaître le droit du Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę à gérer ses propres affaires.



2007 : Signature d'une entente-cadre, qui décrit la manière dont les négociations officielles se dérouleront.



2019 : Signature de l'entente de principe, qui établit les fondements de la négociation de l'Entente définitive.



2024 : Apposition des paraphes sur l'ébauche de l'Entente définitive sur l'autonomie gouvernementale pour indiquer la fin des négociations.



2025 : Approbation de l'Entente par la communauté lors d'un vote de ratification tenu le 31 mars 2025.

L'Entente est compatible avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et respecte les droits établis dans l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, qui sont protégés par la Constitution canadienne.

