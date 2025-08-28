Signature d'une déclaration d'intention entre le Québec et la République de Côte d'Ivoire sur la coopération culturelle

QUÉBEC , le 28 août 2025 /CNW/ - À la suite des échanges tenus lors de la 5e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie en mai dernier, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre de la Culture et de la Francophonie de la République de Côte d'Ivoire, Mme Françoise Remarck, ont signé une déclaration d'intention visant une coopération culturelle plus soutenue entre les deux parties.

Cette déclaration d'intention agit comme un levier pour le gouvernement du Québec afin d'accroître la visibilité de la culture québécoise en Afrique francophone et elle contribue au renforcement de l'influence culturelle du Québec à l'international. Cette signature est un pas de plus pour réaliser certains engagements énoncés lors de la 5e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie. La République de Côte d'Ivoire partage par ailleurs la même préoccupation que le Québec pour la défense et la promotion de la découvrabilité et de la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. Ce sont des positions défendues sur la scène nationale et dans les différents forums internationaux par les deux États.

Citations

« La découvrabilité des contenus culturels francophones est l'une de mes grandes priorités et je suis heureux de compter la République de Côte d'Ivoire parmi nos alliés proches afin de porter cet enjeu prioritaire pour la survie de nos cultures. La République de Côte d'Ivoire est un acteur culturel majeur et sa voix, jumelée à la nôtre, contribuera à promouvoir et à défendre la diversité des expressions culturelles dans l'univers numérique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La Côte d'Ivoire est heureuse de s'associer au Québec dans cette dynamique qui place la culture francophone au cœur de nos priorités communes. Je me réjouis donc de la signature de cette déclaration d'intention qui est une illustration concrète des liens culturels entre les deux parties. La question de la découvrabilité de nos contenus dans l'univers numérique constitue un défi essentiel. Ensemble, nous avons la responsabilité de garantir la visibilité de nos créateurs, de préserver nos identités et de renforcer la voix des cultures francophones sur la scène mondiale. La Côte d'Ivoire réaffirme ainsi son engagement, aux côtés du Québec, en faveur de la promotion et de la valorisation de la diversité des expressions artistiques. »

Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie de la République de Côte d'Ivoire

Faits saillants

La découvrabilité d'un contenu culturel dans l'environnement numérique se réfère à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche.

Rappelons que le Québec et la Côte d'Ivoire entretiennent des liens étroits depuis plus de 35 ans. Une coopération bilatérale multisectorielle Québec-Côte d'Ivoire appuie chaque année le financement de projets structurants depuis 2017. Depuis sa création, ce sont plus de 45 projets qui ont été financés par ce programme.

Le gouvernement Québec a signé des engagements internationaux spécifiques en culture avec d'autres États, notamment le Luxembourg en 2021, la Chine en 2018 et la communauté française de Belgique en 2015.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Eliane Hervo-Akendengué, Conseiller Technique en Communication, de la Ministre de la Culture et de la Francophonie, 00 225 0707099090, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]