RIYAD, Arabie saoudite, 7 novembre 2024 /CNW/ - Le 5 novembre, l'Autorité générale des petites et moyennes entreprises du Royaume d'Arabie saoudite, Monsha'at, a signé plus de 17 accords et protocoles d'accord lors de la journée d'ouverture de Biban24, le forum phare du Royaume consacré aux entreprises en démarrage et aux PME, marquant ainsi une nouvelle étape importante sur la voie de la transformation du secteur des petites et moyennes entreprises (PME), qui évolue rapidement.

Le premier jour de l'édition de cette année de Biban24, le forum annuel, a rassemblé des entreprises en démarrage, des entreprises de technologie financière et des entreprises de premier plan du monde entier pour conclure divers accords novateurs qui amélioreront les espaces régionaux et mondiaux des PME. Cet événement, le plus important de son genre dans le Royaume, se tiendra du 5 au 9 novembre 2024 au Riyadh Front Exhibition & Conference Center.

Monsha'at a conclu plusieurs accords locaux et internationaux, notamment un protocole d'accord avec le ministère coréen des Petites et Moyennes Entreprises et des Entreprises en démarrage. Ce partenariat vise à améliorer la classification technique des PME, et plus particulièrement du secteur de la technologie financière.

Lors de l'événement, Monsha'at a signé des accords de coopération avec plusieurs banques locales, notamment un accord avec Riyadh Bank pour un portefeuille de financement d'une valeur de 3 milliards SAR, un accord avec Al-Rajhi Bank pour 2,9 milliards SAR, avec Bank Al-bilad pour 2,85 milliards SAR et avec Bank Al-Jazira pour 1 milliard SAR. Ces portefeuilles de financement visent à renforcer la capacité des petites et moyennes entreprises et des entrepreneurs à obtenir le soutien financier nécessaire à leurs projets, ce qui stimulera la croissance dans ce secteur vital de l'économie nationale.

Par ailleurs, plus de 10 000 opportunités d'investissement ont également été présentées en collaboration avec la plateforme Invest Saudi, la plateforme Furas et d'autres partenaires.

Conformément à la Vision 2030 et à l'engagement permanent de promouvoir l'esprit d'entreprise dans le Royaume et au-delà, le Premium Residency Center a accordé 38 subventions à des entrepreneurs internationaux. Ces initiatives soulignent le thème de l'événement de cette année : « Une destination mondiale propice aux opportunités ».

Dans cette optique, la London Business School a annoncé pour la première fois dans le Royaume la tenue de la compétition des entreprises en démarrage de la région MOAN (MENA Startup Competition).

Ce rassemblement s'est employé à stimuler la croissance et le développement de l'écosystème entrepreneurial saoudien pour les entrepreneurs locaux et internationaux, en offrant aux participants une plateforme pour trouver des solutions aux défis actuels, créer de nouvelles opportunités et faire progresser la transformation.

L'événement a mis en lumière les avancées majeures réalisées par les entreprises en démarrage, les entrepreneurs et les innovateurs saoudiens et internationaux au cours des dernières années pour soutenir l'écosystème mondial des PME, ce qui souligne le statut croissant du pays sur la scène mondiale en tant que destination d'investissement de premier plan; de plus en plus d'investisseurs du monde entier sont attirés par l'environnement réglementaire favorable du Royaume, son emplacement stratégique et son bassin de talents diversifié.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267129/monshaat_logo_Logo.jpg

SOURCE Biban24 Forum

PERSONNE-RESSOURCE : Tarek Chahine, [email protected]