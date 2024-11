RIYAD, Arabie saoudite, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Alors que l'Arabie saoudite accélère la réalisation des objectifs de son plan Vision 2030, Monsha'at, l'Autorité générale des petites et moyennes entreprises, accueillera Biban24 du 5 au 9 novembre à Riyad. Cet événement de premier plan réunira des entrepreneurs, des investisseurs et des PME du monde entier pour favoriser l'innovation, l'investissement et les possibilités de croissance dans tout le Royaume. L'un des points forts de l'événement de cette année sera le lancement d'un rapport complet sur l'écosystème entrepreneurial de l'Arabie saoudite, qui présentera les dernières informations économiques, les tendances et les opportunités pour les PME conformément à la Vision 2030.

Le tout nouveau rapport révèle les progrès remarquables accomplis par l'Arabie saoudite dans la création d'un environnement commercial dynamique, favorisé par un ensemble solide de réformes économiques et une stratégie de diversification ambitieuse. Selon le rapport, l'Arabie saoudite a connu une croissance de 4,9 % de son activité économique non pétrolière au deuxième trimestre 2024, renforçant ainsi sa position de plaque tournante mondiale pour les PME et les investisseurs étrangers.

En tant que l'un des événements les plus populaires de ce type dans la région, Biban24 servira de plateforme pour la collaboration, l'établissement de partenariats et l'échange significatif d'idées et de points de vue. Les participants, y compris les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprise, seront invités à tirer le meilleur parti de plus de 25 000 séances de formation, de mentorat et de conseil, afin d'acquérir une meilleure connaissance du lancement et de la croissance d'entreprises prospères.

Le forum offre également aux entrepreneurs et investisseurs internationaux une occasion de réseautage unique, qui leur permet de nouer des liens avec des entités locales et d'explorer les possibilités d'affaires dans les secteurs en plein essor de l'Arabie saoudite. Biban24 est le forum idéal pour apporter aux PME les conseils stratégiques et les ressources de financement indispensables à une croissance durable et à l'innovation technologique.

Le rapport présente une analyse complète des secteurs de développement clés, tels que les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle et le tourisme culturel. Il souligne l'engagement de l'Arabie saoudite à autonomiser les PME grâce à des programmes de soutien financier et à des changements réglementaires qui réduisent les coûts de création d'entreprises et simplifient les processus d'octroi de licences.

L'Arabie saoudite a assuré sa stabilité économique en accordant la priorité à la croissance des secteurs non pétroliers, un changement stratégique qui s'est traduit par une croissance continue des activités non pétrolières, comme le soulignent les conclusions du rapport. Biban24 permettra aux PME de saisir ces occasions, grâce à des séances consacrées à la croissance stratégique, à l'innovation et au développement durable dans le paysage économique diversifié du Royaume.

Pour lire le rapport, rendez-vous à l'adresse suivante : https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2024-11/V7.0%D9%80Monshaat%D9%80Biban24_EN.pdf

