RIYAD, Arabie saoudite, 3 octobre 2024 /CNW/ - Le forum Biban24, le forum phare de l'Arabie saoudite consacré aux entreprises émergentes, à l'entrepreneuriat et aux PME, vise à réunir les investisseurs, les gens d'affaires et les dirigeants les plus novateurs du monde pour réseauter, collaborer et proposer des solutions novatrices aux défis commerciaux pressants.

De retour au Riyad Front Exhibition & Conference Center du 5 au 9 novembre 2024, l'édition de cette année s'appuiera sur le succès du forum Biban 23, accueillant plus de 250 conférenciers et plus de 120 000 participants du Royaume d'Arabie saoudite et d'ailleurs.

Organisé par Monsha'at, l'Autorité générale des petites et moyennes entreprises du Royaume d'Arabie saoudite, le thème du Biban24 Forum est « Global Destination for Opportunities » (La destination mondiale pour les occasions), soulignant l'accent mis par le forum sur l'avancement de la croissance et du développement de l'écosystème entrepreneurial saoudien pour les entrepreneurs locaux et internationaux.

Le forum, qui doit accueillir 420 ateliers, créera un environnement habilitant pour plus de 120 000 participants qui souhaitent collaborer et partager leurs observations et leurs idées. Favorisant l'innovation et les partenariats véritablement percutants, le forum offrira également aux participants un accès à plus de 150 entités habilitantes des secteurs privé et public.

Surtout, le rassemblement invitera les participants à explorer neuf portes clés dans le but d'atteindre leurs objectifs et de favoriser leur réussite à long terme en réseautant et en échangeant des observations et des idées.

Sami Ibrahim Alhussaini, gouverneur, Autorité générale des petites et moyennes entreprises, « Monsha'at » :

« Alors que l'Arabie saoudite continue de servir de porte d'entrée à une vaste gamme de possibilités dans une diversité de marchés, le forum Biban24 offre aux investisseurs de la région et du monde entier une plateforme qui arrive à point nommé pour explorer les possibilités nouvelles et émergentes qui ont le potentiel de stimuler considérablement leurs perspectives d'affaires. Favorisant un environnement favorable à la collaboration, aux échanges d'idées et à l'innovation, la conférence devrait rassembler encore plus d'entrepreneurs, de fondateurs de jeunes entreprises et de leaders émergents et établis pour renforcer l'écosystème régional et mondial des PME, créant un avenir plus prospère pour tous. »

Le forum Biban24 arrive à un moment où le Royaume d'Arabie saoudite continue de faire des progrès importants pour renforcer son économie nationale et rehausser sa visibilité sur la scène mondiale en tant que plaque tournante de l'investissement. Guidée par la Vision 2030, l'Arabie saoudite s'est engagée dans un parcours de transformation sociale et économique, définissant et mettant en œuvre une diversité de stratégies entièrement axées sur la diversification de l'économie et la réalisation d'un changement positif durable dans tous les domaines de la société.

Plus tôt cette année, l'Arabie saoudite a figuré au troisième rang du rapport Global Entrepreneurship Monitor 2023-2024. La cote de l'indice national du contexte entrepreneurial du Royaume d'Arabie saoudite est passée de 5,0 en 2019 à 6,3 en 2023.

Avec Biban, qui est désormais fermement établi en tant que l'un des principaux forums mondiaux des PME, le Royaume d'Arabie saoudite est prêt à poursuivre sa croissance et sa diversification économiques, stimulant ainsi l'avancement continu du secteur des PME saoudiennes, et à améliorer son profil en tant que destination attrayante pour les partenariats et les investissements mondiaux.

Pour en savoir plus sur le forum Biban24, cliquez ci-dessous :

https://bibanglobal.sa/

