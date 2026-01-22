SYDNEY, DUBLIN et JOHANNESBURG, 22 janvier 2026 /CNW/ - Sigenergy, innovateur mondial en matière de stockage d'énergie, a été classé première marque de stockage d'énergie sur de nombreux marchés internationaux, dont l'Australie, l'Irlande et l'Afrique du Sud, selon les derniers rapports de SunWiz, une société indépendante de conseil en matière d'énergie et d'énergie solaire.

Sigenergy classée au 1er rang des marques de stockage d’énergie en Australie, en Irlande et en Afrique du Sud

Sur ces marchés, les données de SunWiz confirment le leadership de Sigenergy en matière de part de marché des systèmes de stockage d'énergie par capacité installée totale sur la plage de 0 à 1 000 kWh, reflétant l'adoption généralisée par les installateurs et la forte préférence des clients. En Australie, en Irlande et en Afrique du Sud, Sigenergy est la marque de stockage d'énergie la plus largement plébiscitée parmi les installateurs, renforçant ainsi sa position de fournisseur leader sur les marchés énergétiques matures et en croissance rapide.

De plus, Sigenergy reste le premier fabricant de batteries en Australie par capacité combinée[1] depuis mars 2025. D'après les données de SunWiz, l'entreprise occupe cette première place depuis dix mois consécutifs, soulignant un leadership soutenu sur le marché plutôt qu'une poussée ponctuelle à court terme.

La solide performance régionale de Sigenergy reflète une trajectoire de croissance mondiale constante. À l'échelle mondiale, Frost & Sullivan a classé Sigenergy no 1 dans la catégorie des systèmes de stockage d'énergie répartis tout-en-un empilables. En 2024, Sigenergy a vendu 475 MWh dans ce segment, ce qui représente 28,6 % du marché mondial.

Fondée en 2022, Sigenergy s'est rapidement imposée comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de l'industrie mondiale du stockage de l'énergie, grâce à l'innovation, à la fiabilité des produits et à la conception axée sur les installateurs.

[1] La capacité combinée désigne la capacité énergétique totale (en kilowattheures, kWh) des systèmes de batteries résidentiels proposés, vendus et installés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2867297/3_countries.jpg

SOURCE Sigenergy Technology Co., Ltd.

CONTACT : Mark Tong, [email protected]