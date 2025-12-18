MUNICH et DÜSSELDORF, Allemagne, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Sigenergy, un chef de file de l'innovation énergétique dans le domaine des systèmes de stockage d'énergie, et The Mobility House Energy, un important agrégateur et commerçant de flexibilité énergétique basé à Munich, ont publié conjointement un livre blanc intitulé « Principes fondamentaux et applications de la recharge bidirectionnelle ». S'appuyant sur l'expérience des deux entreprises en matière de déploiement commercial de véhicules vers réseau (V2G) à travers l'Europe, l'article décrit comment les technologies de recharge bidirectionnelle véhicule ver tout (V2X) devraient devenir une pierre angulaire des stratégies mondiales de flexibilité énergétique, permettant une pénétration accrue des énergies renouvelables et façonnant le prochain chapitre de l'innovation en matière d'énergie distribuée.

Sigenergy et The Mobility House Energy ont présenté conjointement leur libre blanc intitulé « Principes fondamentaux et applications de la recharge bidirectionnelle » au Solar Solutions Düsseldorf

Recharge bidirectionnelle : une pierre angulaire de la transformation du réseau

Alors que l'électrification s'accélère à l'échelle mondiale, surtout en raison de l'adoption accélérée des VE à l'échelle mondiale, les technologies du véhicule vers réseau (V2G) deviennent des outils essentiels pour stabiliser les réseaux électriques et accroître la souplesse distribuée. Le livre blanc consolide les expériences de déploiement commercial éprouvées sur le terrain de Sigenergy et de The Mobility House Energy, offrant :

un aperçu complet de la technologie et des architectures V2X

Orientations pour renforcer la collaboration de l'industrie et la croissance de l'écosystème

Aperçu de la maturité technique actuelle et des tendances futures du marché

Le livre blanc souligne le rôle stratégique que jouera la recharge bidirectionnelle V2X pour soutenir l'intégration des énergies renouvelables, atténuer la demande de pointe et renforcer la stabilité du réseau. Combiné au déploiement continu de la norme ISO 15118-20, à l'arrivée à maturité des véhicules électriques prêts à l'emploi bidirectionnels et à l'expansion des mécanismes de marché comme les tarifs dynamiques et les marchés de flexibilité, V2X devrait connaître un développement rapide d'ici 2025 à 2030.

À l'avenir, V2X s'intégrera de plus en plus aux centrales photovoltaïques résidentielles, au stockage stationnaire et aux centrales électriques virtuelles. Cette convergence ouvrira de nouvelles voies économiques, permettant aux utilisateurs de VE de gagner des revenus grâce aux services de réseau tout en permettant aux réseaux électriques de fonctionner avec une efficacité et une fiabilité accrues.

L'architecture couplée au courant continu de Sigenergy pour la recharge bidirectionnelle évolutive

Le livre blanc présente l'architecture couplée au courant continu de Sigenergy, qui intègre l'énergie solaire, les batteries domestiques et le module de recharge bidirectionnel en courant continu dans un seul système énergétique à haut rendement. En réduisant les pertes de conversion et en simplifiant la conformité aux codes de réseau mondiaux, la conception établit une nouvelle norme technique pour la recharge bidirectionnelle et permet un déploiement plus fluide dans divers marchés.

Au niveau du système, la production photovoltaïque est transférée directement à la batterie du véhicule au moyen d'une liaison en courant continu partagée, ce qui permet une recharge entièrement renouvelable tout en améliorant l'économie d'énergie des ménages. Les contrôles intelligents de l'application mySigen, la plateforme intelligente de gestion de l'énergie développée par Sigenergy, permettent aux utilisateurs d'affiner les priorités et les limites de puissance de tous les actifs, en veillant à ce que le système énergétique s'adapte parfaitement aux conditions du réseau régional et aux besoins d'utilisation individuels. La fonctionnalité native de démarrage au noir améliore encore davantage la résilience énergétique en permettant aux batteries de VE d'alimenter des charges domestiques pendant les pannes sans matériel supplémentaire.

Conçue à la fois pour les applications grand public et les services côté réseau, l'architecture comprend des interfaces EMS et VPP intégrées qui permettent aux VE de participer à des marchés de flexibilité parallèlement au stockage solaire et stationnaire. Dans les régions où le réseau est limité, le photovoltaïque et le stockage peuvent se combiner pour fournir jusqu'à 25 kW de recharge rapide améliorée à domicile. Cette approche intégrée offre une voie pratique et évolutive pour l'adoption de V2X, améliorant le rendement du capital investi par les utilisateurs et soutenant la transition élargie vers des systèmes d'énergie renouvelable flexibles.

Le livre blanc publié conjointement souligne que la recharge bidirectionnelle n'est plus un concept théorique ; il s'agit d'une ressource déployable, évolutive et économiquement viable pour les réseaux électriques modernes. En combinant le matériel et l'intelligence artificielle de Sigenergy à la flexibilité énergétique et à l'expertise d'agrégation de The Mobility House Energy, le livre blanc vise à alimenter le dialogue avec l'industrie et à accélérer l'adoption du marché dans toute l'Europe.

Téléchargez le livre blanc ici : https://www.sigenergy.com/fr/newsroom/white_paper

