HONG KONG, le 17 avril 2026 /CNW/ - Sigenergy Technology Co., Ltd. (« Sigenergy », code boursier : 06656.HK) a réussi son introduction à la Bourse de Hong Kong (HKEX), marquant une étape importante dans le développement de la société. La société est la première entreprise « IA+ Stockage PV tout-en-un » à être cotée sur la HKEX.

M. Tony Xu, fondateur et chef de la direction de Sigenergy, et M. Samuel Zhang, président de Sigenergy, ont pris part à la cérémonie de cotation.

M. Tony Xu, fondateur et chef de la direction de Sigenergy, déclare : « Nous remercions sincèrement nos investisseurs, partenaires, conseillers, distributeurs mondiaux et installateurs, ainsi que tous les employés de Sigenergy pour leur confiance et leur soutien. Cette entrée en bourse marque un nouveau point de départ. Nous demeurerons engagés envers notre stratégie d'« IA dans tout », continuerons de renforcer nos capacités en matière de stockage de l'énergie et investirons dans l'innovation pour offrir des solutions plus concurrentielles. Nous visons à créer de la valeur à long terme pour nos clients, nos actionnaires et nos partenaires, tout en contribuant au secteur et à la société. »

L'introduction en bourse de Sigenergy a reçu le soutien de capitaux mondiaux, y compris Temasek, un fonds souverain de premier plan mondial, ainsi que des institutions internationales de gestion d'actifs comme Goldman Sachs Asset Management, UBS Asset Management et BNP Paribas Asset Management. Elle a également réuni des sociétés d'investissement comme Hillhouse, CPE, Boyu Capital, Gaoyi Asset Management et Greenwoods Asset Management, ainsi que d'importants fonds d'assurance comme CIPC et Fullgoal Fund.

Depuis sa création, Sigenergy a favorisé l'entrée sur le marché grâce à l'innovation en matière de produits, en tirant parti de la conception modulaire et des technologies fondées sur l'IA pour étendre ses activités dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel et des services publics. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 1 000 professionnels dans le monde entier, dont les activités s'étendent dans plus de 80 pays et régions, appuyées par un réseau mondial de distribution et de services. Forte de sa base de fabrication et de R&D en Chine, Sigenergy continue de renforcer ses capacités d'innovation, de production et de livraison, renforçant ainsi sa position concurrentielle sur le marché mondial.

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SOURCE Sigenergy Technology Co., Ltd.

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