DRUMMONDVILLE, QC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Siemens Canada investit environ 14 millions de dollars dans une modernisation en plusieurs temps de son usine de fabrication de 10 400 m2 située à Drummondville, au Québec. L'objectif est d'optimiser l'efficacité et la capacité globales de l'usine et de la positionner en vue d'une croissance future.

L'usine, qui fabrique des produits électriques pour le marché canadien depuis plus de 50 ans, prévoit d'accroître la production de gammes de produits sur mesure pour répondre à la demande du marché. La production de tableaux de contrôle, par exemple, verra son volume augmenter de 50 %. Le projet de modernisation permettra à l'usine de Drummondville et à ses quelque 350 employés de poursuivre sur la voie du succès et pourrait se traduire par une augmentation du nombre d'emplois pouvant aller jusqu'à 15 % d'ici à 2027.

« Siemens est ravie d'investir au Canada et de contribuer à la création d'emplois qualifiés et à la croissance de la fabrication numérique au Québec », a déclaré Faisal Kazi, président-directeur général de Siemens Canada. « Cette transformation nous permettra d'accroître notre présence, de nous orienter pour servir un marché en croissance et de continuer à approvisionner le marché canadien avec des produits de haute qualité. »

L'annonce est faite aujourd'hui lors d'un événement organisé à l'usine en présence des employés, de la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, et des dirigeants de Siemens.

« Les produits fabriqués à Drummondville sont des éléments clés des infrastructures durables qui soutiennent les bâtiments et les applications industrielles », a déclaré Matthias Rebellius, membre du conseil de direction de Siemens AG et chef de la direction d'Infrastructure intelligente. « En investissant dans la modernisation et en répondant à l'évolution des conditions du marché, nous veillons à ce que l'usine continue à contribuer de manière significative aux développements de l'infrastructure nationale, en particulier lorsque le marché adopte les possibilités qu'amène la transformation numérique. »

Outre l'augmentation de la production de tableaux de contrôle et de panneaux de distribution électrique fabriqués sur mesure, le plan prévoit également l'amélioration des processus de fabrication, y compris une automatisation accrue et une nouvelle disposition des machines de l'atelier afin d'améliorer l'acheminement des matières. Ces améliorations permettront à Siemens d'offrir un meilleur service au marché canadien.

« En plus de profiter à nos employés et à la communauté de Drummondville, ce projet représente une étape importante dans le soutien de notre précieux écosystème de distribution canadien, composé de 40 partenaires et de 330 succursales, afin de mieux servir le marché par l'intermédiaire de leurs canaux », a déclaré Barry Powell, chef d'unité d'affaires, Produits électriques de Siemens, Amérique du Nord.

Toutes les phases du projet de modernisation et d'expansion devraient être achevées en 2027.

À propos de Siemens Canada

Siemens Canada est une entreprise technologique qui se concentre sur le secteur industriel, les infrastructures, les transports et les soins de santé. Qu'il s'agisse d'usines plus écoefficaces, de chaînes d'approvisionnement résilientes et de bâtiments et de réseaux plus intelligents, ou de transports plus propres et plus confortables, en passant par les soins de santé perfectionnés, l'entreprise crée une technologie avec un objectif, offrant une réelle valeur ajoutée aux clients depuis 1912. En jumelant le monde réel et le monde numérique, Siemens permet à ses clients de transformer leurs secteurs et leurs marchés, ainsi que le quotidien de milliards de personnes. Siemens détient également une participation majoritaire dans la société cotée en bourse Siemens Healthineers, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies médicales qui façonnent l'avenir des soins de santé. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Énergie, un leader mondial en transport et en production d'électricité. Au 30 septembre 2023, l'entreprise comptait environ 4 200 employés d'un océan à l'autre et 33 bureaux et usines de production au Canada. Pour l'exercice 2023, Siemens a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards de dollars canadiens. Pour en savoir davantage, consultez le site www.siemens.ca.

