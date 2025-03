Un investissement de 150 millions de dollars canadiens (environ 97 millions d'euros) sur 5 ans

L'établissement du centre soutient la stratégie du Canada visant à étendre l'écosystème national des batteries et des véhicules électriques

HANOVER, Germany, le 31 mars 2025 /CNW/ - Siemens investira 150 millions de dollars canadiens (environ 97 millions d'euros) sur 5 ans pour établir un centre mondial de recherche et développement (R et D) en technologies de fabrication assistée par l'IA pour la production de batteries au Canada. Le nouveau centre de R et D, situé au départ au siège social de Siemens Canada à Oakville, ainsi qu'à Toronto et à Kitchener-Waterloo, en Ontario, sera axé sur le développement de technologies de fabrication assistée par l'IA de pointe, et il mettra d'abord l'accent sur la production de batteries et de véhicules électriques (EV). Il tirera parti de l'expertise de Siemens en matière d'IA, d'informatique en périphérie, de vision artificielle, de jumeaux numériques et de cybersécurité pour stimuler l'innovation et l'efficacité dans la production de batteries, tout en favorisant la collaboration avec les établissements d'enseignement supérieur et les fabricants de batteries. Les résultats attendus des travaux qui seront menés au centre de R et D comprennent une qualité supérieure et constante dans la production de batteries, une augmentation de la productivité et de la capacité de la main-d'œuvre, une réduction des batteries jetées au rebut et une amélioration du recyclage et de la circularité. Avec son nouveau centre mondial de R et D en technologies de fabrication assistée par l'IA pour la production de batteries, Siemens contribuera à la stratégie du gouvernement canadien visant à devenir un chef de file mondial dans le secteur de la fabrication de batteries.

« La décision de choisir le Canada pour y installer notre centre mondial de recherche et développement en technologies de fabrication assistée par l'IA a été motivée par les talents hautement qualifiés du Canada et les collaborations étroites avec des universités de renommée mondiale », a déclaré Rainer Brehm, chef de la direction, Automatisation d'usine, Industries numériques de Siemens. « Le nouveau centre mondial de R et D pour la production de batteries consolidera la position de Siemens en tant qu'acteur clé dans le secteur mondial des batteries, et il contribuera au développement d'avancées technologiques essentielles pour l'industrie afin de répondre à la demande croissante de ces produits. »

L'investissement de 97 millions d'euros sur 5 ans de Siemens comprend des investissements dans la main-d'œuvre, l'équipement, les logiciels et le soutien de l'écosystème. Cette initiative renforcera la position du Canada en tant que chef de file dans le secteur de la fabrication de batteries écologiques et s'inscrit dans le cadre des objectifs du gouvernement canadien visant à étendre l'écosystème national des batteries et des véhicules électriques. Cet investissement est rendu possible grâce au soutien des gouvernements du Canada et de l'Ontario.

« Le Canada est un chef de file mondial dans la fabrication de batteries, y compris chez nous, à Oakville, » a affirmé Mme Anita Anand, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. « Grâce à notre main-d'œuvre talentueuse et à notre accès aux marchés mondiaux, Siemens a choisi le Canada pour établir son centre de recherche et développement. C'est une excellente nouvelle pour les innovateurs et pour notre communauté. »i

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, a déclaré : « Le plus récent investissement de Siemens en Ontario est un vote de confiance dans notre main-d'œuvre de classe mondiale, notre environnement commercial favorable aux investissements et notre chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques de bout en bout en pleine croissance. Je suis ravi d'accueillir cet investissement et de renforcer notre partenariat productif avec Siemens, qui remonte à plus d'un siècle. »

« Grâce à sa main-d'œuvre de classe mondiale et à son environnement commercial compétitif, l'Ontario reste une destination mondiale pour les investissements et la création d'emplois, en particulier dans le secteur des véhicules électriques et des batteries de véhicules électriques », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce. « Nous sommes ravis d'accueillir ce nouvel investissement de Siemens, ainsi que les 90 emplois bien rémunérés qu'il créera en Ontario. »

Faisal Kazi, président-directeur général de Siemens Canada, a déclaré ce qui suit : « L'établissement d'un centre mondial de recherche et développement sur les technologies de fabrication assistée par l'IA pour la production de batteries au Canada contribuera à étendre l'écosystème national des batteries et des véhicules électriques. Il favorisera également la collaboration avec les établissements d'enseignement supérieur et les fabricants de batteries afin de promouvoir l'innovation dans les processus de production au sein de l'industrie. Grâce à l'investissement de Siemens et au soutien du gouvernement fédéral, cette initiative affermira non seulement la compétitivité du Canada sur le marché mondial des batteries, mais contribuera également à la croissance économique du pays. Nous remercions les gouvernements du Canada et de l'Ontario pour leur soutien. »

Siemens Canada est une entreprise technologique de pointe qui se concentre sur le secteur industriel, les infrastructures, la mobilité et les soins de santé. Son objectif consiste à créer des technologies utiles, de manière à transformer le quotidien de tous, depuis 1912. En jumelant le monde réel et le monde numérique, Siemens permet à ses clients d'accélérer leur transformation sur le plan numérique et celui de la durabilité, rendant ainsi les usines plus efficaces, les villes plus agréables à y vivre et les transports plus durables. Siemens détient également une participation majoritaire dans la société cotée en bourse Siemens Healthineers, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies médicales à l'origine de percées dans le secteur des soins de santé. Pour tout le monde. En tout lieu. De façon durable. Les ventes de Siemens Canada au cours de l'exercice 2024, qui s'est terminé le 30 septembre 2024, se chiffraient à environ 2,2 milliards de dollars canadiens. L'entreprise compte environ 4 400 employés d'un océan à l'autre et 37 bureaux et usines de production au Canada. Pour en savoir davantage, consultez le site www.siemens.ca.

____________ i Déclaration publiée dans le communiqué de presse de l'ISDE du 20 mars : Le gouvernement fédéral s'associe à Siemens Canada pour établir un nouveau centre de recherche-développement à Oakville, en Ontario - Canada.ca

