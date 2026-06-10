Siemens Canada dévoile l'agrandissement et la modernisation de son usine de fabrication à Drummondville

DRUMMONDVILLE, QC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Siemens Canada a accueilli aujourd'hui des clients, des partenaires et des représentants du gouvernement pour célébrer l'achèvement d'un projet d'agrandissement d'un an à son usine de fabrication à Drummondville. Ce projet constitue une étape clé pour l'entreprise, dans le cadre de ses investissements continus en fabrication avancée, durable et numérique au Québec et dans l'ensemble du Canada.

Cette expansion comprend l'ouverture d'un deuxième site à Drummondville, augmentant considérablement la capacité de production et la flexibilité de l'usine, tout en intégrant des outils numériques de pointe, des systèmes d'automatisation et un aménagement modernisé des installations. Le projet comprend l'ajout de plus de 40 000 pieds carrés d'espace de production, le renforcement des capacités logistiques et le déploiement de technologies numériques couvrant l'ensemble du processus, de la conception à la fabrication, afin d'améliorer la productivité, la qualité et les délais d'exécution pour les clients.

Le projet représente un investissement d'environ 14 millions de dollars de la part de Siemens Canada. Il s'appuie sur la collaboration de longue date entre l'entreprise et le gouvernement du Québec, avec notamment un soutien financier sous la forme d'un prêt de 5,6 millions de dollars afin d'accélérer les travaux d'amélioration du site.

« Depuis plus de 50 ans, Siemens Canada fabrique fièrement des produits électriques de haute qualité à Drummondville pour ses clients de tout le pays, a déclaré Faisal Kazi, président-directeur général de Siemens Canada. Cette expansion nous permet de poursuivre notre croissance et d'innover pour mieux servir nos clients canadiens. Elle renforce également la compétitivité manufacturière du Canada, crée des emplois de haute qualité et montre ce qu'il est possible de réaliser lorsque la numérisation, la durabilité et l'expertise industrielle s'unissent. »

L'usine de Drummondville fabrique une vaste gamme de produits électriques, notamment des centres de distribution, des centres de compteurs, des panneaux, des tableaux de distribution de puissance et des tableaux de contrôle pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles, construits avec de l'acier 100 % canadien pour en assurer la qualité et la fiabilité.

Siemens est le seul grand fabricant de matériel de distribution électrique à produire des centres de distribution et des centres de compteurs résidentiels au Canada.

Grâce à cette modernisation, Siemens Canada vise une augmentation importante de sa capacité de production, une plus grande flexibilité en matière de produits complexes et des délais de livraison plus courts afin de répondre à la demande croissante, en particulier sur les marchés des infrastructures intelligentes et des centres de données.

Le projet a également généré d'importantes retombées économiques pour la région. Une quarantaine d'emplois ont été créés et près de 400 personnes travaillent aujourd'hui sur le site. Siemens Canada s'approvisionne annuellement à hauteur de 26 millions de dollars auprès de fournisseurs québécois, y compris des fournisseurs locaux de la région de Drummondville, renforçant ainsi son engagement en faveur du développement économique régional.

Les représentants du gouvernement québécois ont souligné l'importance du projet pour la productivité, l'innovation et la croissance régionale.

« L'expansion et la modernisation de l'usine de Siemens à Drummondville témoignent de la vitalité du secteur manufacturier québécois et de sa capacité à innover. Ce projet contribue à accroître notre productivité, à créer des emplois de qualité et à renforcer notre savoir-faire industriel. Dans un contexte où la compétitivité et l'autonomie économique sont plus importantes que jamais, nous sommes fiers d'appuyer des investissements qui permettent au Québec de demeurer un chef de file en fabrication avancée », a déclaré Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie au Québec.

En mettant fortement l'accent sur la fabrication canadienne, la transformation numérique et l'exploitation durable, le projet de Drummondville reflète l'engagement plus large de Siemens Canada à construire des chaînes d'approvisionnement résilientes, à soutenir les communautés locales et à renforcer la compétitivité industrielle du Canada.

À propos de Siemens Canada

Siemens Canada est une entreprise technologique de pointe qui se concentre sur le secteur industriel, les infrastructures, la mobilité et les soins de santé. Son objectif consiste à créer des technologies utiles, de manière à transformer le quotidien de tous, depuis 1912. En jumelant le monde réel et le monde numérique, Siemens permet à ses clients d'accélérer leur transformation sur le plan numérique et celui de la durabilité, rendant ainsi les usines plus efficaces, les villes plus agréables à y vivre et les transports plus durables. En tant que chef de file de l'IA industrielle, Siemens s'appuie sur son savoir-faire approfondi pour utiliser l'IA (y compris l'IA générative) dans des applications réelles, la rendant ainsi accessible et pratique pour les clients dans divers secteurs. Siemens détient également une participation majoritaire dans la société cotée en bourse Siemens Healthineers, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies médicales à l'origine de percées dans le secteur des soins de santé. Pour tout le monde. Partout. De façon durable. Les ventes de Siemens Canada au cours de l'exercice 2025, qui s'est terminé le 30 septembre 2025, se chiffraient à environ 2,3 milliards de dollars canadiens. L'entreprise compte environ 4 600 employés d'un océan à l'autre et 38 bureaux et usines de production au Canada.

SOURCE Siemens Canada

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