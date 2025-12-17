OAKVILLE, ON, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Siemens Canada s'associe à Airbus pour un projet complet de décarbonation et d'efficacité énergétique à l'usine d'assemblage final de l'A220 d'Airbus à Mirabel, au Québec. Cette collaboration est l'un des éléments clés du programme d'Airbus visant à réduire au minimum l'empreinte écologique opérationnelle de la société grâce à des réductions ciblées des émissions de CO 2 et de la consommation d'énergie.

Le projet met en évidence la volonté d'Airbus d'être un pionnier de l'aérospatiale durable et soutient les objectifs environnementaux ambitieux de la société. Dans le cadre de son programme de réduction de son empreinte environnementale opérationnelle mondiale, Airbus a mis en place des objectifs visant à réduire de 85 % les émissions globales de gaz à effet de serre (GES) de portée 1 et 2 et à diminuer de 20 % la consommation d'énergie d'ici à 2030. L'expertise de Siemens Canada joue un rôle important pour aider Airbus à atteindre ces objectifs en ce qui concerne l'usine de Mirabel, qui a une superficie de 1,5 million de pieds carrés, en offrant une valeur ajoutée sans perturber les activités quotidiennes de l'usine.

Une fois achevé, le projet devrait apporter des avantages considérables à Airbus, notamment une réduction estimée à environ 50 % des émissions de CO 2 et de la consommation d'énergie, ainsi qu'une diminution d'environ 25 % des coûts énergétiques associés à l'usine d'assemblage final de Mirabel. Cette initiative contribuera à moderniser l'infrastructure mécanique et les systèmes immotiques d'Airbus. Elle permettra également d'améliorer le confort des utilisateurs au sein des installations, tout en tirant parti d'une collaboration proactive avec Hydro-Québec afin de maximiser les subventions et les crédits liés à la gestion de la demande de puissance (GDP) en période hivernale.

« Ce partenariat met en évidence l'engagement de Siemens à transformer les industries canadiennes à l'aide de solutions évolutives qui favorisent la gérance de l'environnement, le développement durable et l'efficacité économique », a souligné Faisal Kazi, président-directeur général de Siemens Canada. « Nous sommes reconnaissants de la confiance que l'équipe d'Airbus a accordée à Siemens pour l'aider à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de CO 2 au Canada. »

Les initiatives clés qui seront mises en œuvre par Siemens Canada pour aider Airbus à atteindre les objectifs de décarbonation de l'entreprise sont les suivantes :

Augmentation de la productivité énergétique et réduction des coûts d'exploitation grâce à l'optimisation des tarifs, à la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique et à la gestion de la demande en électricité pendant l'hiver;

Installation d'une chaudière à vapeur électrique de pointe, qui réduira considérablement les émissions de GES et fournira une redondance d'humidification d'environ 100 %, qui est essentielle au processus de fabrication d'Airbus;

Optimisation du fonctionnement de l'incinérateur actuel de l'usine et priorité stratégique accordée à l'utilisation de l'électricité pendant les heures creuses afin de réduire au minimum la consommation de gaz naturel;

Optimisation du système de chauffage, de ventilation et de climatisation en réduisant au minimum l'utilisation des réchauffeurs d'air à gaz existants et en introduisant la récupération passive de la chaleur combinée à des thermopompes pour le chauffage et le refroidissement partiel;

Modernisation d'un transformateur existant et ajout d'un transformateur supplémentaire pour améliorer les capacités de décarbonation;

Participation au programme Solution Efficace d'Hydro-Québec.

La collaboration entre Siemens et Airbus marque une étape concrète pour l'efficacité opérationnelle de l'usine de production de l'A220 de Mirabel et présente un modèle pratique de décarbonation industrielle.

