MONTRÉAL, le 22 sept. 2020 /CNW/ - Une récente étude de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), dont les principales conclusions sont publiées sur son Tableau de bord de la santé des PME, offre un sérieux avertissement. Si la reprise économique ne gagne pas en vigueur rapidement, il faudra près d'un an et demi en moyenne aux PME canadiennes pour retrouver un niveau de ventes équivalent à ce qu'il était avant la crise. Pour le secteur de l'hébergement et de la restauration, la réalité est encore plus difficile, car leur retour à la normale pourrait prendre plus de huit ans.

La FCEI a examiné le rythme auquel ont évolué les revenus des PME entre juin et septembre. Le mois où l'analyse a commencé, de nombreuses entreprises avaient rouvert leurs portes, mais seulement 17 % d'entre elles avaient à l'époque un niveau de ventes normal. En septembre, la situation ne s'est pas tant améliorée puisque seuls 30 % des entreprises déclarent avoir retrouvé leur niveau de ventes habituel. En supposant que les revenus continuent d'augmenter à ce rythme, il faudra sans doute plusieurs années avant que la plupart des PME génèrent à nouveau des revenus normaux.

« Ces données démontrent qu'il faut passer à la vitesse supérieure en ce qui concerne notre appui aux PME. La situation actuelle mène à un cul-de-sac pour un trop grand nombre de PME au pays, signale François Vincent, vice-président Québec à la FCEI. C'est ici que les politiciens d'un océan à l'autre peuvent donner un grand coup de pouce aux PME en encourageant l'achat local. C'est simple et c'est efficace. Plusieurs élus ont d'ailleurs déjà participé au mouvement en appuyant notre campagne nationale #JechoisisPME. D'après nos résultats de sondage, c'est exactement le type de leadership politique dont les PME ont besoin. »

La dernière mise à jour du Tableau de suivi de la santé des PME de la FCEI indique qu'au Canada :

70 % des PME sont à présent ouvertes complètement (64 % il y a deux semaines);

42 % ont retrouvé tous leurs employés (41 % il y a deux semaines);

30 % enregistrent à nouveau des ventes normales (28 % il y a deux semaines).

Secteurs Temps nécessaire pour que 100 % des PME génèrent à

nouveau des revenus normaux (si le rythme actuel se maintient) Hébergement/restauration (p. ex. restaurants, hôtels) 8 ans et 3 mois Gestion et administration d'entreprise (p. ex. agences de recrutement, gestion de bâtiment) 5 ans et 4 mois Services professionnels (p. ex. cabinets d'avocats et de comptables) 2 ans et 7 mois Finance, assurances, services immobiliers et location à bail 2 ans et 2 mois Ressources naturelles 2 ans Construction 1 an et 10 mois Services personnels et divers (p. ex. services de nettoyage à sec, mécaniciens) 1 an et 6 mois Commerce de détail 1 an et 5 mois Moyenne pour tous les secteurs 1 an et 5 mois Fabrication 1 an et 2 mois Arts, loisirs et information (p. ex. terrains de golf, gymnases) 1 an et 1 mois Agriculture 10 mois Commerce de gros 10 mois Services sociaux (p. ex. dentistes, chiropraticiens) 9 mois Transports 9 mois

« Qu'on soit clair : on ne peut pas envisager une reprise économique sans le retour en force des PME. Elles sont et font la richesse de notre économie. Nous tenons à faire savoir aux propriétaires de PME du pays qu'ils ne sont pas seuls. Aidé par la FCEI, un mouvement s'est créé pour les soutenir, les encourager et, espérons-le, leur permettre de retrouver rapidement leur rythme normal de ventes », conclut Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale.

Organisée par la FCEI, la campagne #JechoisisPME encourage les consommateurs à soutenir les entreprises locales en les incitant à accomplir tous les jours des petits gestes qui font la différence. Le site www.jechoisispme.ca met en vedette 61 initiatives visant à promouvoir l'achat local de part et d'autre du pays, comme :



Le programme Points d'ici MC de la Banque Royale du Canada (prolongé cet automne) qui donne droit à deux fois plus de points RBC Récompenses aux titulaires de cartes RBC qui fréquentent les restaurants et les commerces de détail de leur quartier.

de la Banque Royale du (prolongé cet automne) qui donne droit à deux fois plus de points RBC Récompenses aux titulaires de cartes RBC qui fréquentent les restaurants et les commerces de détail de leur quartier. Le fonds Soutenons l'achat local qui accorde aux propriétaires de PME des subventions pouvant aller jusqu'à 5 000 $.

Le programme de snapd qui octroie aux PME des subventions de marketing allant de 500 $ à 25 000 $ pour les aider à se remettre sur pied.

Pour en savoir plus, lisez le rapport de la FCEI intitulé Les PME canadiennes se dirigent-elles vers une reprise en L?.

Méthodologie

La FCEI a calculé la durée de la reprise économique pour chaque secteur en utilisant comme point de départ la proportion d'entreprises ayant des revenus normaux à la mi-septembre, puis en appliquant de façon linéaire ce taux d'évolution à chaque secteur entre juin et septembre jusqu'à ce que la plupart des entreprises puissent à nouveau atteindre un niveau de revenus normal.

Source des données FCEI

Sondage en ligne de la FCEI, La COVID-19 et votre entreprise (12 e édition), auquel 5 961 membres FCEI ont répondu du 6 au 11 juin 2020. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,3 %, 19 fois sur 20.

(12 édition), auquel 5 961 membres FCEI ont répondu du 6 au 11 juin 2020. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,3 %, 19 fois sur 20. Sondage en ligne de la FCEI, La COVID-19 et votre entreprise (20e édition), résultats préliminaires basés sur les réponses de 1 807 membres FCEI recueillies du 10 au 14 septembre 2020. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 2,3 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.



À propos de la campagne #JechoisisPME

La campagne #JechoisisPME menée par la FCEI encourage l'achat local, promeut les initiatives visant à soutenir les PME d'un bout à l'autre du pays, et offre aux chefs d'entreprise des affiches et d'autres outils pour les épauler dans la reprise de leurs activités. Cette campagne est réalisée avec le soutien de la Banque Scotia, Services aux commerçants Chase, eBay Canada, Intuit Canada et Interac Corp. Pour devenir contributeur, contactez : [email protected].

