OTTAWA, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Alors que les travaux parlementaires reprennent à Ottawa, un nouveau sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) montre que deux tiers (66 %) des propriétaires de PME veulent que le gouvernement fédéral se concentre sur la réduction du fardeau fiscal global. Les autres priorités sont notamment les pénuries de main-d'œuvre (56 %), les perturbations de la chaîne d'approvisionnement (53 %) et la réduction de la paperasserie (53 %).

« Quand on voit tous les défis qui se posent actuellement aux propriétaires de PME, notamment les pressions salariales, la hausse des taxes et du coût des intrants, il n'est pas surprenant qu'ils soient une majorité à vouloir que le gouvernement allège leur fardeau fiscal. C'est pourquoi nous demandons aux députés de mettre en place des politiques qui aident les PME à faire face à la hausse de leurs coûts et de leurs dettes. Elles ont besoin d'une plus grande marge de manœuvre pour pouvoir investir dans leur avenir », fait remarquer Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Si le gouvernement réduisait les taxes et les frais, près de 60 % des propriétaires de PME se serviraient des économies ainsi générées pour augmenter la rémunération de leurs employés, notamment les salaires et les avantages sociaux. Plus de la moitié (57 %) rembourseraient les dettes de leur entreprise, 43 % embaucheraient du personnel et 28 % investiraient dans la formation des employés.

Les chefs de PME réinvestiraient également dans leur entreprise. Près d'un quart (21 %) effectueraient des investissements dans l'automatisation, tandis que 36 % développeraient leur entreprise (augmentation de la production, ouverture de nouveaux magasins ou offre de produits supplémentaires).

La reprise des PME a piétiné tout l'été

Les tout derniers résultats du Tableau de suivi de la santé des PME publié par la FCEI montrent que 58 % des propriétaires de PME ont toujours des revenus sous la normale, 64 % ont des dettes pandémiques et 78 % éprouvent un stress pandémique persistant.

Pour appuyer les PME, la FCEI recommande à Ottawa de mettre en place les mesures suivantes :

Réduire le taux fédéral d'imposition des petites entreprises de 9 % à 8 %, au moins pour les deux prochaines années, afin de soutenir leur reprise.

Geler les hausses prévues des taxes fédérales (notamment l'augmentation en 2023 des taxes sur le carbone/l'alcool et des cotisations au RPC/RRQ ainsi qu'à l'assurance-emploi).

Augmenter à au moins 50 % la portion des prêts du CUEC pouvant être transformée en subvention et reporter la date limite de remboursement à décembre 2024.

Augmenter la déduction pour les petites entreprises à 600 000 $ (actuellement à 500 000 $) et l'indexer sur l'inflation par la suite.

l'indexer sur l'inflation par la suite. Adopter une politique de « reconnaissance mutuelle » pour faciliter le commerce interprovincial.

Mettre en place immédiatement la réduction promise des frais de transaction par carte pour les petits commerçants.

« C'est décevant de voir que la situation de beaucoup de PME ne s'est pas améliorée pendant l'été. Plus de la moitié des PME ont toujours des revenus sous la normale. Les prochains mois seront décisifs pour notre économie. Les gouvernements doivent s'assurer que les PME peuvent faire face à l'inflation actuelle et soutenir la reprise de celles qui ont été le plus éprouvées par la pandémie », conclut M. Guénette.

Méthodologie :

Les données présentées ici s'appuient sur les résultats préliminaires du sondage Votre voix − Septembre 2022, mené du 8 au 13 septembre. Le nombre de répondants par question varie entre 1 915 et 1 945. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait tout au plus de +/-2,2 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514-861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514-817-0228, [email protected]