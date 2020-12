Si l'économie rouvre, les consommateurs seront au rendez-vous : les Études économiques de BMO publient leurs perspectives de consommation au Canada

BMO encourage les Canadiens à soutenir leurs collectivités en dépensant dans les petites entreprises locales

MONTRÉAL, le 11 déc. 2020 /CNW/ - Pendant la pandémie de COVID-19, les finances des ménages canadiens ont montré une vigueur remarquable par rapport aux ralentissements précédents - grâce à un soutien gouvernemental historique - et les Canadiens semblent prêts à dépenser dès qu'ils le pourront, selon une nouvelle perspective sur les consommateurs canadiens des Études économiques de BMO.

« Une montagne d'épargne excédentaire de 150 milliards de dollars atteste la santé financière des Canadiens, a déclaré Doug Porter, économiste en chef, BMO Groupe financier. Nous pensons que les ménages auront besoin de peu d'incitation politique pour augmenter leurs dépenses de services lorsque les conditions sanitaires le permettront, en témoignent la rapidité et la vigueur avec lesquelles les consommateurs sont revenus dans les magasins et les centres commerciaux lors des réouvertures partielles cet été. Nous nous attendons à ce que les dépenses rebondissent de près de 6 pour cent en 2021 et de plus de 7 pour cent si on tient compte de l'inflation. »

Le rapport a révélé des changements importants dans les habitudes d'achat des ménages au cours de l'année. « Les plus grands gagnants ont sans doute été les détaillants en ligne, les ventes des commerces en ligne ayant plus que doublé au plus fort du confinement et restent élevées - en hausse de 74 pour cent d'une année sur l'autre au troisième trimestre, a noté M. Porter. Pendant ce temps, la possibilité de travailler à domicile a engendré chez les consommateurs une demande insatiable de meubles et d'équipement ménager, en hausse de 10 pour cent d'une année sur l'autre. À l'autre extrémité du spectre, il n'est pas surprenant que les dépenses d'hébergements et de restaurants - en recul de 54 pour cent et de 22 pour cent respectivement d'une année sur l'autre - se sont fortement érodées. »

Il convient de noter que le soutien massif de l'État, les reports d'hypothèques et un taux d'épargne à deux chiffres de 27,5 pour cent au deuxième trimestre (par rapport au taux moyen de seulement 1,4 pour cent de l'année dernière) se sont combinés pour améliorer de nombreuses mesures de la solidité financière des ménages. « Le ratio d'endettement sur le revenu des ménages a fait un grand pas en arrière cette année après avoir atteint des sommets sans précédent, a signalé M. Porter. Le fardeau du service de la dette s'est également considérablement allégé, les taux d'intérêt ayant atteint des niveaux historiquement bas. Parallèlement, la hausse des valeurs immobilières a été un moteur important de l'amélioration de la valeur nette des ménages en 2020. »

« Bien que la pandémie continue de poser des défis importants, les Canadiens ont fait preuve de résilience financière tout en réalisant des niveaux d'épargne sans précédent, s'est réjoui John McNain, chef, Produits et expérience, Services bancaires aux particuliers, BMO Banque de Montréal. Alors que nous envisageons des jours plus cléments, nous encourageons les Canadiens à continuer de soutenir les petites entreprises locales dans leurs collectivités. Le fait de continuer à donner la priorité au soutien aux collectivités locales contribuera grandement à soutenir la reprise et la résilience du Canada une fois l'économie rouverte. »

On peut consulter le rapport complet à l'adresse https://economics.bmo.com/en/publications/detail/213ea8f1-6f81-4416-bb90-bafefb57968e/.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 949 milliards de dollars au 31 octobre 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224