THE WOODLANDS, Texas, le 29 oct. 2025 /CNW/ - SI Group, un important développeur et fabricant mondial d'additifs de performance, de solutions de traitement, de produits pharmaceutiques et de produits chimiques intermédiaires, a annoncé l'ouverture officielle de son European Innovation Centre (EIC) à Four Ashes, au Royaume-Uni. Cette étape importante marque une expansion importante du réseau mondial d'innovation de SI Group, renforçant la recherche et le développement et le développement d'applications pour mieux servir la clientèle du monde entier.

La nouvelle installation de pointe est dotée d'outils et de ressources de pointe pour soutenir un large éventail d'activités de recherche. En mettant l'accent sur le développement d'applications pour les plastiques et le caoutchouc, ainsi que sur la caractérisation analytique, l'EIC servira de plaque tournante collaborative pour relever les défis techniques et stimuler l'innovation durable en partenariat avec les clients et les chefs de file de l'industrie.

En plus des nouvelles installations de Four Ashes, au Royaume-Uni, SI Group exploite également des centres d'innovation dans les domaines suivants :

Houston, Texas , États-Unis

, États-Unis Rotterdam Junction, New York , États-Unis

, États-Unis Morgantown, Virginie occidentale, États-Unis

Lote, Inde

Shanghai , Chine

« L'ouverture du European Innovation Centre représente un investissement important dans les capacités d'innovation mondiales de SI Group », a déclaré Robert Kaiser, vice-président, Marketing stratégique, et directeur général, EMOA, SI Group. « En collaboration avec nos cinq centres d'innovation supplémentaires, nous construisons un réseau de recherche et développement robuste et connecté à l'échelle mondiale qui améliore la compétitivité, offre des solutions de pointe adaptées aux besoins régionaux et soutient la croissance à long terme de notre entreprise. »

L'événement inaugural a eu lieu le 23 octobre 2025, avec une visite des installations et un discours de la part du lieutenant de Staffordshire de Sa Majesté, la professeure Elizabeth Barnes, CBE, au nom de Sa Majesté le roi Charles III. Des représentants des médias et des professionnels de l'industrie ont pris part à l'événement.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial de la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de processus, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des produits chimiques intermédiaires. Les solutions de SI Group sont essentielles pour améliorer la qualité et la performance d'innombrables biens industriels et de consommation dans les industries du plastique, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, des champs de pétrole et des produits pharmaceutiques. SI Group dispose de 19 installations de production sur trois continents, qui assurent le service auprès de clients dans 80 pays avec environ 1 600 employés dans le monde entier. En 2025, SI Group a reçu une médaille de bronze en matière de responsabilité sociale des entreprises de la part d'EcoVadis, et elle fait partie du 35 % des entreprises les plus importantes parmi plus de 150 000 entreprises dans le monde. SI Group innove et mène le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie, le développement durable et les résultats extraordinaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com.

