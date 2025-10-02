Une nouvelle collaboration élargira la portée de la clientèle de SI Group, en complément de son partenariat de longue date avec Brenntag

THE WOODLANDS, Texas, 3 octobre 2025 /CNW/ - SI Group, un chef de file mondial du développement et de la fabrication d'additifs haute performance, de solutions de procédés, de produits pharmaceutiques et d'intermédiaires chimiques, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec Azelis pour élargir son réseau de distribution d'additifs pour plastiques en EMEA. À compter du 1er janvier 2026, le partenariat élargira la portée de SI Group et renforcera sa capacité à fournir des solutions sur mesure et un soutien local. SI Group poursuivra également sa collaboration avec Brenntag, un partenaire de distribution de confiance depuis 2005, dans certains pays de la région.

Azelis et Brenntag ont été choisis stratégiquement pour se concentrer sur les régions où chacun génère le plus grand impact sur le marché. En tirant parti de leur force de vente, de leur expertise technique et de leurs capacités d'entreposage respectives, SI Group améliore l'accès des clients aux produits et au soutien. Dans la région EMEA, SI Group sera représenté par les deux distributeurs, avec une couverture divisée par pays, comme indiqué ci-dessous :

Azelis : pays nordiques, États baltes, Belgique, Chypre, République tchèque, France , Grèce, Hongrie, Italie, Liechtenstein , Luxembourg , Malte, Monaco , Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, Royaume-Uni/ Irlande et Balkans.

: pays nordiques, États baltes, Belgique, Chypre, République tchèque, , Grèce, Hongrie, Italie, , , Malte, , Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, Royaume-Uni/ et Balkans. Brenntag : Allemagne, Autriche et Suisse, pays du Maghreb et Afrique du Sud.

« Notre partenariat avec Azelis est une étape importante dans notre mission de fournir des solutions avancées et d'offrir une valeur extraordinaire à nos clients dans l'ensemble de l'EMEA », affirme Robert Kaiser, vice-président, Polymer Solutions. « En les accueillant dans notre réseau d'additifs pour plastiques, aux côtés de notre partenaire de confiance Brenntag, nous améliorons non seulement l'accès des clients aujourd'hui, mais nous jetons également les bases de la prochaine phase de la croissance stratégique de SI Group dans l'industrie des plastiques. »

Cette nouvelle approche renforce SI Group en tant que partenaire éprouvé et centré sur le client, avec un accent continu sur l'investissement dans des solutions et des initiatives innovantes pour promouvoir l'industrie des plastiques.

Découvrez la gamme complète d'additifs et de solutions haute performance de SI Group pour l'industrie des plastiques en visitant www.siigroup.com.

À propos de SI Group

SI Group est un leader mondial dans la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de traitement, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des intermédiaires chimiques. Les solutions de SI Group sont essentielles pour améliorer la qualité et les performances d'innombrables produits industriels et de consommation dans les secteurs des plastiques, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, des champs pétrolifères et des produits pharmaceutiques. L'empreinte manufacturière mondiale de SI Group exploite 19 sites de production sur trois continents, desservant des clients dans 80 pays avec l'aide d'environ 1 600 personnes dans le monde entier. En 2025, SI Group a reçu le prix de bronze pour la responsabilité sociale des entreprises décerné par EcoVadis et est classé parmi les 35% les plus performantes des 150 000 entreprises du monde entier. SI Group innove et stimule le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie, la durabilité et des résultats exceptionnels. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com.

Relations avec les médias : Joseph Grande

Tél. : + 1.413.684.2463

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

SOURCE SI Group, Inc.