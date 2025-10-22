La campagne mondiale souligne le lancement aux États-Unis du programme de collaboration de Shin Ramyun

NEW YORK, 22 octobre 2025 /CNW/ - Nongshim a mené une campagne mondiale au Times Square de New York pour célébrer le lancement de Shin Ramyun en collaboration avec la populaire série d'animation KPop Demon Hunters de Netflix. Connu comme « le carrefour du monde » et attirant plus de 450 000 visiteurs par jour, Times Square a permis aux consommateurs du monde entier de goûter et de profiter directement de la marque Shin Ramyun grâce à une variété d'activités interactives qui ont permis de relier harmonieusement les expériences en ligne et hors ligne.

Nongshim Shin Ramyun Advertising and On-site Event at New York Times Square (1) Nongshim Shin Ramyun Advertising and On-site Event at New York Times Square (2)

Le jour de la campagne, Nongshim a dévoilé la collaboration entre KPop Demon Hunters, Shin Ramyun au moyen d'une énorme publicité numérique extérieure à Times Square.

En plus du panneau d'affichage numérique, Nongshim exploitait également une gamme de kiosques thématiques pour permettre aux visiteurs de découvrir directement la marque Shin Ramyun.

Dans la Food Zone, les visiteurs ont dégusté les produits de Shin Toomba préparés avec un cuiseur à nouille instantané, offrant un aperçu de la culture emblématique « Hangang Ramyun » coréenne aux côtés des craquelins aux crevettes. La zone des récompenses comprenait des kiosques de photos instantanées décorés de personnages de chasseurs de KPop Demon Hunters, tandis que la zone de l'événement offrait des prix, dont les produits Shin Ramyun, grâce à un événement présenté sur les médias sociaux qui a élargi l'enthousiasme en ligne.

Un représentant de Nongshim a déclaré : « Cette campagne est allée au-delà de la simple publicité numérique pour devenir un festival où les consommateurs du monde entier pouvaient goûter et apprécier directement les produits Shin Ramyun. À partir de Times Square, à New York, nous continuerons de communiquer directement avec les consommateurs du monde entier et de transmettre le slogan mondial de Shin Ramyun, « Spicy Happiness In Noodles ». »

Entre-temps, Nongshim déploie le paquet de collaboration avec KPop Demon Hunters sur les marchés mondiaux depuis fin août, en commençant par la Corée. En Amérique, y compris aux États-Unis, les ventes ont débuté mi-septembre et s'étendent à d'autres pays, dont le Canada à la mi-novembre. L'entreprise prévoit aussi de lancer le produit sur les principaux marchés européens -- Royaume-Uni, France, Allemagne -- ainsi qu'en Australie d'ici fin d'année.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2800131/IMG_0340.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2800132/IMG_0390.jpg

SOURCE Nongshim

PERSONNE-RESSOURCE : Ryun Bae, [email protected]