SÉOUL, Corée du Sud, 19 novembre 2025 /CNW/ - Nongshim a nommé le groupe de pop coréenne aespa comme nouvel ambassadeur mondial de la marque Shin Ramyun, marquant ainsi la première fois que la marque choisit un représentant mondial. En tant qu'artistes influents à l'échelle mondiale, les membres d'aespa contribueront à diffuser le slogan « Spicy Happiness In Noodles » (Le bonheur des nouilles épicées) et à faire découvrir le goût, l'identité et l'attrait culturel caractéristiques de Shin Ramyun au public des principaux marchés internationaux.

Un représentant de Nongshim a déclaré : « La forte présence culturelle d'aespa, sa portée mondiale authentique et son engagement continu auprès de Shin Ramyun et Chapagetti depuis 2021 ont fait du groupe un ambassadeur naturel et convaincant pour la prochaine étape de l'expansion mondiale de la marque. »

Nongshim a publié une nouvelle publicité mettant en vedette aespa sur sa chaîne YouTube officielle mondiale. Produit sous forme de clip vidéo, le film met en valeur les voix, le style de performance et l'identité artistique du groupe.

La chanson de la campagne (ou musique de fond) de la publicité est une reprise par aespa de « Spice Up Your Life », le tube emblématique de 1997 du célèbre groupe pop britannique Spice Girls, réinterprété avec le charme caractéristique du groupe. La publicité transmet le message du « bohneur des épices » de Shin Ramyun aux consommateurs du monde entier.

La publicité capture les réactions vivantes et joyeuses des consommateurs et souligne à quel point Shin Ramyun offre une expérience universellement agréable. Elle comprend également une « danse Shin Ramyun » originale, avec des mouvements inspirés par l'ouverture du paquet, l'ajout d'eau, la préparation des baguettes et des gestes des doigts qui représentent chaque lettre de « SHIN ». La publicité sera diffusée dans les principales régions étrangères, notamment aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Europe et en Asie du Sud-Est.

Promotion spéciale Shin Ramyun × aespa

Nongshim lancera également un « colis spécial aespa » de Shin Ramyun. Le coffret comportera une image du groupe aespa, tandis que les emballages individuels présenteront chaque membre. Le colis sera lancé en Chine en novembre, puis dans le monde entier, y compris en Corée.

De plus, certains coffrets multiples Shin Ramyun et Shin Ramyun Toomba comprendront des cartes photo avec les photos des membres, des messages manuscrits et des codes QR renvoyant vers des vidéos exclusives des coulisses.

D'autres opérations hors ligne sont prévues, notamment des boutiques éphémères et diverses promotions en magasin dans les réseaux de distribution mondiaux.

aespa a commenté : « Shin Ramyun a toujours été une marque que nous apprécions dans notre vie quotidienne, que ce soit lors d'émissions ou pendant nos tournées. Nous sommes ravies de passer du statut de consommatrices à celui d'ambassadrices officielles de la marque, et nous avons hâte de partager son attrait avec nos fans du monde entier. »

