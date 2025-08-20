- Les produits « Shin Ramyun » et « Shrimp Crackers » (SaewooKkang) mettent en vedette des personnages populaires

SÉOUL, Corée du Sud, 20 août 2025 /CNW/ - « Nouilles instantanées ramyun et K-Pop Demon Hunters, un rêve devenu réalité? »

Nongshim, la principale entreprise de nouilles instantanées en Corée bien connue pour ses produits phares comme Shin Ramyun, lance des produits officiels inspirés du film d'animation « K-Pop Demon Hunters » de Netflix et de Sony Pictures Animation. Dès aujourd'hui, les amateurs peuvent profiter des produits que les membres de la série « HUNTR/X » apprécient dans la vie de tous les jours.

Collaboration mondiale entre Nongshim et Netflix dans le cadre du film d’animation K-Pop Demon Hunters

Nongshim lancera un produit Shin Ramyun en édition limitée, des craquelins de crevettes et la prochaine « sauce Shin Toomba », mettant en vedette les personnages bien-aimés « Rumi », « Mira » et « Zoey » de « HUNTR/X », les « Saja Boys » et « Derpy » la mascotte personnifiant un tigre. Ces produits en comarque seront lancés à l'échelle mondiale à compter de la fin août, et cibleront la Corée, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Océanie, l'Asie du Sud-Est et le Mexique.

De plus, une édition spéciale des nouilles instantanées Shin Ramyun conçue pour être identique à celles présentées dans le film par Rumi, Mira et Zoey sera offerte exclusivement en Corée. En plus de la gamme de produits, Nongshim communiquera avec les amateurs du monde entier grâce à des capacités de marketing actif provenant des médias sociaux, du contenu numérique et des boutiques éphémères hors ligne.

« K-Pop Demon Hunters », lancé sur Netflix en juin, a rapidement gagné en popularité à l'échelle mondiale grâce à sa représentation dynamique de la culture coréenne, y compris la musique « K-pop », la cuisine populaire coréenne et la mode de la rue. Les amateurs ont identifié les nouilles et les collations du film comme des produits Nongshim, citant l'utilisation d'un personnage chinois différent (神) dans « Shin Ramyun » qui sonne comme le « Shin » de Nongshim (辛), le nom « Dongshim » qui ressemble à « Nongshim » et la similitude de la collation avec les craquelins aux crevettes. Cet engouement populaire a jeté les bases de cette collaboration.

Voici la déclaration d'un porte-parole de Nongshim : « Ce partenariat est rendu possible grâce aux amateurs qui ont repéré nos produits naturellement et communiqué leur enthousiasme. Alors que K-Pop Demon Hunters présente la culture coréenne au monde, nous espérons transmettre le goût authentique du ramyun et des collations de la Corée grâce à cette collaboration unique. »

En juillet, Nongshim a dévoilé le nouveau slogan mondial de Shin Ramyun : « Spicy Happiness In Noodles ». Le slogan, qui utilise l'acronyme anglais de la marque « SHIN », témoigne de sa mission d'offrir des plaisirs épicés et une valeur culturelle aux gens du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2753470/Nongshim_Netflix_Global_Collaboration_on_K_Pop_Demon_Hunters.jpg

SOURCE Nongshim

PERSONNES-RESSOURCES : Im Jong Ik (gestionnaire), [email protected], Jeon Hyoung Gu (gestionnaire), [email protected], Bae Ryun (gestionnaire), [email protected], Kang Yu Kyung (gestionnaire), [email protected], Hwang Seung Min (gestionnaire adjoint), [email protected]