Sherbrooke Innopole et Inno-centre s'allient pour propulser les PME innovantes de Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Sherbrooke Innopole annonce une entente de partenariat avec Inno-centre, le plus grand accélérateur-conseil d'affaires au pays, afin d'accélérer le développement et la croissance de PME innovantes à Sherbrooke par l'entremise d'un accompagnement spécialisé de 2e ligne.

Les PME innovantes qui bénéficieront de l'accompagnement d'Inno-centre auront ainsi accès à une importante banque d'heures pour des services-conseils sectoriels axés, selon leurs besoins, sur la commercialisation, les ressources humaines, le financement, la conclusion d'ententes de partenariat stratégique, etc.

L'accompagnement, déployé en partenariat avec Sherbrooke Innopole, est offert aux entreprises admissibles des cinq filières-clés - Industrie manufacturière et fabrication de pointe, Technologies de l'information, Technologies propres, Sciences de la vie et Micro-nanotechnologies - grâce à la participation financière de l'organisme de développement économique de la Ville de Sherbrooke.

« Grâce à ce partenariat - le 2e que nous établissons avec Inno-centre -, nous nous assurons de disposer d'un outil complémentaire pour soutenir les PME innovantes de Sherbrooke. Celles-ci tireront avantage de l'expertise d'Inno-centre, combinée à celle des professionnels de Sherbrooke Innopole, pour atteindre leurs objectifs d'affaires et relever leurs défis de croissance qui ne se sont pas simplifiés avec la COVID-19 », souligne Sylvain Durocher, directeur général de Sherbrooke Innopole.

« Inno-centre est fier d'être associé à un organisme de développement économique aussi performant. Nous sommes enthousiastes de poursuivre notre partenariat avec Sherbrooke Innopole et ensemble de contribuer au succès des entreprises innovantes de la région. Nous sommes convaincus que cette collaboration sera bénéfique au développement des PME sherbrookoises », affirme Claude Martel, président d'Inno-centre.

À propos d'Inno-centre

Depuis plus de 30 ans, Inno-centre offre des conseils d'affaires à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 125 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de plus de 500 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et de Montréal. Pour plus d'informations, visitez www.inno-centre.com

À propos de Sherbrooke Innopole

Sherbrooke Innopole est l'organisme paramunicipal de développement économique qui dessert le secteur industriel et tertiaire-moteur à Sherbrooke. Sa mission est d'accélérer le développement des entreprises des cinq filières-clés - Industrie manufacturière et fabrication de pointe, Technologies de l'information, Technologies propres, Sciences de la vie et Micro-nanotechnologies - et d'agir pour faire de Sherbrooke un environnement d'affaires attractif et innovant. Il est financé en majeure partie par la Ville de Sherbrooke par l'entremise du Bureau de coordination du développement économique. www.sherbrooke-innopole.com

