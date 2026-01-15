ABU DHABI, EAU, 15 janvier 2026 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK : 2727, SSE : 601727) a fait une apparition très remarquée au World Future Energy Summit (WFES) 2026, qui a ouvert aujourd'hui à l'Abu Dhabi National Exhibition Center. Lors du sommet, l'entreprise a présenté ses solutions énergétiques adaptées à tous les scénarios, y compris l'énergie solaire, le dessalement, le stockage hybride de l'énergie, l'hydrogène et les combustibles verts, démontrant ainsi sa volonté de donner au Moyen-Orient les moyens de bâtir un écosystème énergétique résilient, intelligent et durable.

Speed Speed

Le Moyen-Orient est doté d'abondantes ressources pétrolières et gazières et d'un vaste potentiel solaire, mais la rareté de l'eau rend sa voie de transition énergétique particulièrement complexe.

Positionné comme l'un des événements les plus importants et les plus influents en matière d'énergie renouvelable au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le WFES réunit des décideurs mondiaux, des chefs de file de l'industrie et des innovateurs technologiques pour relever les défis de la transition énergétique et promouvoir des solutions énergétiques durables.

« La transition énergétique n'est pas une simple combinaison de technologies individuelles. Il s'agit d'une entreprise à l'échelle du système », a déclaré Zhu Weiwen, Directeur adjoint du marketing au Shanghai Electric Power Generation Group. « Shanghai Electric intervient en tant qu'intégrateur de systèmes. Nous considérons l'intégration des énergies renouvelables à forte pénétration, la stabilité du réseau, la production de combustibles verts et la décarbonisation industrielle comme un ensemble interconnecté, ce qui nous permet de proposer des voies de transition exécutables aux clients du Moyen-Orient ».

Dans ce contexte, l'exposition de Shanghai Electric a adopté une conception immersive fondée sur des scénarios, présentant quatre zones de solutions intégrées qui illustrent l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique, de la production au stockage en passant par la conversion et l'utilisation efficace.

Dans la zone Integrated Solar and Water (Solaire et eau intégrés), des projets comme le Dubai Solar Park ont été présentés comme des projets de référence démontrant la complémentarité de l'énergie solaire concentrée, de l'énergie photovoltaïque et du stockage d'énergie pour l'approvisionnement en électricité 24 heures sur 24. La zone a également mis en valeur les capacités de dessalement de l'eau de mer de Shanghai Electric, y compris sa maîtrise des technologies de distillation à multiples effets thermiques (MED) et d'osmose inverse à membrane (RO).

La zone Grid Support and Hybrid Storage (Soutien du réseau et stockage hybride) concernait la stabilité du réseau dans des conditions de forte pénétration des énergies renouvelables. Shanghai Electric a mis en avant sa solution de stockage d'énergie à volant d'inertie et condenseur synchrone, qui fournit un support d'inertie critique et une régulation rapide de la fréquence. La solution a été déployée dans le cadre de nombreux projets, dont la centrale photovoltaïque de Penasco, au Mexique.

Dans la zone Power-to-X et Hydrogen Energy (Power-to-X et énergie d'hydrogène), Shanghai Electric a présenté ses électrolyseurs de la série Bristack®, dont le niveau de consommation énergétique est le meilleur du secteur avec 3,94 kWh/Nm³, ainsi qu'un modèle à grande échelle du projet de démonstration de méthanol vert de Taonan, dans la province de Jilin, en Chine. Premier projet de démonstration de méthanol vert à grande échelle en Chine, il intègre l'hydrogène produit à partir de l'énergie éolienne à une technologie de production de méthanol vert basée sur la biomasse, et a obtenu la certification complète de l'UE du CCSI.

La zone Zero-Carbon Industrial Parks (Parcs industriels zéro carbone) montre les voies à suivre pour les parcs industriels à forte consommation d'énergie, afin d'assurer une transformation en faveur de la réduction des émissions de carbone grâce à la synergie de turbines industrielles à haut rendement et de systèmes intelligents de gestion de l'énergie, ce qui permet d'améliorer l'efficacité du réseau et de procéder à une répartition intelligente.

Chaque solution présentée au stand Shanghai Electric est soutenue par une réalisation de projet éprouvée. Qu'il s'agisse du projet photovoltaïque Sadawi de 2 GW AI en Arabie saoudite, du projet de dessalement d'eau de mer de Safi au Maroc, de la centrale alimentée au gaz de Pancevo en Serbie ou du projet de méthanol vert de Taonan en Chine, ces projets réalisés dans plusieurs pays et dans le cadre de scénarios d'application soulignent la capacité de Shanghai Electric à fournir des systèmes énergétiques intégrés complexes et interrégionaux.

Le premier jour du sommet, Shanghai Electric a organisé de nombreuses présentations techniques itinérantes portant sur des sujets régionaux essentiels comme le couplage de dessalement énergétique, les combustibles verts et la stabilité du réseau, ce qui a suscité un vif intérêt de la part des participants du secteur.

En tant que partenaire de confiance en matière de système énergétique, Shanghai Electric continue d'aider le Moyen-Orient et les marchés mondiaux à transformer des ressources naturelles abondantes en énergie durable, fiable et verte pour l'avenir.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.shanghai-electric.com/group_en/

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2862430/WFES2026.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric

CONTACT : Jin Shen, [email protected]