Shanghai Electric présente des solutions collaboratives couvrant l'ensemble de la chaîne pour la transition vers une économie zéro carbone lors de l'expo Carbon Neutrality 2026

SHANGHAI, 16 juin 2026 /CNW/ - Shanghai Electric (« la Société ») (SEHK : 02727, SSE : 601727) a conclu avec succès sa participation à l'Exposition internationale de Shanghai 2026 sur la neutralité carbone dans les technologies, produits et réalisations (Carbon Neutrality Expo 2026), qui s'est tenue du 10 au 12 juin à Shanghai sous le thème « Concevoir la solution zéro carbone optimale ».

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En présentant ses réalisations en matière de construction de parcs à zéro émission de carbone, ses innovations technologiques à faible empreinte carbone et ses solutions de produits écologiques, Shanghai Electric a mis en avant ses compétences clés en matière de synergie tout au long de la chaîne de valeur, de personnalisation sur mesure et d'exécution de projets. Sa chaîne de valeur intégrée dans le domaine des équipements énergétiques permet de proposer des solutions sur mesure adaptées à divers scénarios et favorise un développement écologique et à faible empreinte carbone.

Les parcs industriels constituent des plateformes essentielles pour un développement vert et à faible empreinte carbone. Lors du salon, Shanghai Electric a publié le « Livre blanc sur les mesures techniques pour la planification et la construction de parcs zéro carbone », qui propose des recommandations systématiques et concrètes pour le développement de parcs écologiques et à faibles émissions de carbone. En mettant l'accent sur l'efficacité énergétique, la substitution énergétique et la circularité des ressources, Shanghai Electric propose des services de bout en bout, de la planification à l'exploitation en passant par la construction. Ses solutions intégrées couvrent l'approvisionnement en énergie propre, les infrastructures à faible empreinte carbone, le recyclage des ressources et la gestion et l'exploitation intelligentes.

Ces dernières années, la Société a mené à bien plusieurs projets pilotes visant à développer des parcs écologiques et à faibles émissions de carbone, notamment le projet « Zero-Carbon Bay » dans la zone spéciale de Lin-gang à Shanghai et un parc énergétique intelligent à Shantou, dans la province du Guangdong. Sélectionné parmi les 52 premiers parcs nationaux zéro carbone de Chine et seul projet de Shanghai à avoir obtenu cette distinction, le projet de Lin-gang met en avant le rôle de Shanghai Electric dans la planification, la construction et la mise en service, ainsi que sa capacité à mettre en place des systèmes intégrés zéro carbone destinés aux industries manufacturières de pointe. Le projet de Shantou combine l'énergie éolienne, l'énergie solaire, le stockage, la recharge et la gestion intelligente de l'énergie, et a obtenu le premier certificat de neutralité carbone de la province du Guangdong.

Grâce à ses capacités dans tous les domaines liés aux énergies nouvelles (éolien, solaire, stockage, hydrogène et nucléaire), Shanghai Electric couvre l'ensemble de la chaîne zéro carbone, de la production d'électricité aux plateformes intelligentes en passant par les équipements à faible consommation d'énergie. La synergie à l'échelle de la chaîne complète offre une base technologique et industrielle solide pour la mise en place de scénarios zéro carbone.

Shanghai Electric a également publié, pour la deuxième année consécutive, des données sur sa contribution à la réduction des émissions de carbone. En 2025, la Société a réduit ses émissions d'équivalent CO₂ d'environ 389 millions de tonnes, continuant d'appliquer ses technologies vertes et ses capacités industrielles pour favoriser une transition à faible émission de carbone.

Par ailleurs, Shanghai Electric a dévoilé sa stratégie de développement ESG de prochaine phase, réaffirmant son engagement en faveur de l'innovation dans les technologies propres, de la gestion bas carbone et de la gouvernance durable, tout en collaborant avec des partenaires internationaux afin de soutenir la transition mondiale vers la neutralité carbone.

SOURCE Shanghai Electric

CONTACT : Wenqing Cao, [email protected]