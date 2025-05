MONTREAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - Shakepay, une fintech canadienne de premier plan qui permet des paiements sans faille et l'accès au bitcoin, est fière d'annoncer que son courtier en valeurs mobilières, Shakepay Inc., s'est joint à un groupe exclusif de fintechs en tant que membre de Paiements Canada. En obtenant le statut de courtier OCRI, Shakepay renforce sa position en tant qu'acteur fiable et réglementé dans l'écosystème financier du Canada et s'apprête à redéfinir la façon dont les Canadiens effectuent leurs transactions en combinant les systèmes de paiement traditionnels avec la puissance des actifs numériques.

En tant que membre de Paiements Canada, Shakepay peut demander un accès direct à l'infrastructure de paiement de base du pays, ce qui accroît la rapidité, la sécurité et l'efficacité des transactions pour ses clients. « C'est un moment crucial pour Shakepay et pour l'avenir des paiements au Canada », a déclaré Jean Amiouny, PDG de Shakepay. « En devenant membre de Paiements Canada, nous sommes en mesure de mieux servir nos clients grâce à des solutions de paiement plus rapides et plus fiables, tout en réduisant notre dépendance à l'égard des tiers intermédiaires.»

« Cela nous permet d'élaborer des produits financiers plus efficaces, de rationaliser les transactions et d'offrir une expérience client transparente. Il s'agit d'une étape cruciale qui nous rapproche de la redéfinition de la manière dont les Canadiens gèrent leur argent et leurs actifs numériques », a poursuivi M. Amiouny.

Eric Richmond, avocat général et chef du développement des affaires chez Shakepay, a souligné l'importance de cette étape pour une fintech comme Shakepay : « Le fait de nous joindre à Paiements Canada en tant que courtier en valeurs mobilières souligne notre engagement en matière de conformité, d'innovation et de leadership dans l'espace crypto et, maintenant, dans l'espace des paiements. En tant qu'une des rares fintechs à atteindre cette étape au Canada, cette reconnaissance souligne le travail acharné que nous avons investi dans la construction d'une plateforme fiable et réglementée. Elle renforce non seulement notre capacité à fournir des produits de paiement sécurisés et transparents qui soutiennent nos offres de cryptomonnaie, mais nous permet également de façonner activement l'avenir des paiements au Canada. »

Paiements Canada supervise les systèmes de paiement essentiels du pays, qui traitent près de 107 milliards de dollars de transactions par an. En se joignant à ce réseau, Shakepay est en mesure de demander un accès direct au futur système de paiement en temps réel (PTR) et de travailler à l'intégration des systèmes de paiement SACR et Lynx. Shakepay pourra ainsi proposer des transactions plus rapides et plus transparentes tout en réduisant sa dépendance à l'égard de l'infrastructure bancaire traditionnelle.

Cette étape clé confirme le rôle de Shakepay dans l'élaboration de l'avenir de la finance, en offrant aux Canadiens un meilleur contrôle sur leur argent grâce à des solutions novatrices qui comblent le fossé entre les services bancaires traditionnels et le bitcoin.

À propos de Shakepay

Fondée en 2015, Shakepay est une fintech basée à Montréal qui permet à plus d'un million de Canadiens d'acheter et de gagner des bitcoins. En tant que courtier en valeurs mobilières réglementé par l'OCRI et le CANAFE-Entreprises de services monétaires (ESM), Shakepay s'engage à assurer la sécurité, la fiabilité et l'innovation financière. En mettant l'accent sur l'expérience client, Shakepay favorise l'adoption du bitcoin et permet aux Canadiens de prendre le contrôle de leur argent.

SOURCE Shakepay

Contact pour les médias : Carlo Campisi, gestionnaire principal des communications et des politiques, [email protected]